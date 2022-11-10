Discord, birçok kişinin iletişim için kullandığı en yüksek puanlı bir uygulamadır. Oyun, iş veya başka bir amaç için kullanılabilir. Discord gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız bilmeniz gereken birkaç şey var. Bu makale, Discord gibi bir uygulama yapmanın temellerini ve başlamak için yapmanız gerekenleri tartışacaktır.

Discord nedir ve nasıl çalışır?

Discord, oyuncuların oyun amacıyla bağlanmasına izin veren, oyuncular için platformlar arası bir VoIP ve sohbet uygulamasıdır. Uygulama masaüstlerinde, dizüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışacak şekilde tasarlandı ve oyuncuların oyun oynarken iletişim kurmasının en popüler yollarından biri haline geldi. Discord gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, süreç hakkında birkaç şey bilmelisiniz.

Discord benzer uygulamalara en iyi özellikler eklenmelidir

Standart özellikler:

İnsanların sohbetinize katıldığı veya sohbetten ayrıldığı zaman için push bildirimleri

Belirli kanallar veya kullanıcılar için bildirimleri sessize alın

Önemli mesajları sohbetin en üstüne sabitleyin

Kullanıcıların sohbetteki tüm mesajları aramasına izin ver

Duygusal faydalar:

Yeni kullanıcıların bilgi bulmasını ve hızlı bir şekilde başlamasını kolaylaştırın

Kullanıcıların sohbet ortamlarını tarzlarına uyacak şekilde özelleştirmesine izin verin

Kullanıcıları meşgul etmek için parlak renkler ve eğlenceli özellikler kullanın

Fonksiyonel faydalar:

Sohbeti farklı cihazlar ve ekran boyutları için optimize edin

İnternet bağlantısı yavaş veya düzensiz olduğunda bile sohbetin çalıştığından emin olun

Kullanıcı verilerini bilgisayar korsanlarından korumak için güvenlik özellikleri sağlayın

Diğer popüler uygulamalar ve hizmetlerle entegre edin

Discord gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Kendi uygulamanızı geliştirmeye hazır olduğunuzda, önce geliştirmek istediğiniz platformu seçmelisiniz. Discord, Android, iOS, Windows, macOS ve Linux'ta kullanılabilir. Platformunuzu seçtikten sonra, uygulamanızın hangi özelliklere ihtiyacı olduğuna karar vermeniz gerekir. Discord, sesli sohbet, görüntülü sohbet , metin sohbeti, sunucu yönetimi ve daha fazlası gibi çeşitli özellikler sunar. Ayrıca uygulamanız için hangi tasarımı istediğinizi de düşünmelisiniz. Discord, kullanımı ve gezinmesi kolay, çok temiz ve basit bir tasarıma sahiptir. Uygulamanız için istediğiniz platforma ve özelliklere karar verdikten sonraki adım kodlamaya başlamaktır. Bir geliştirici değilseniz, bunu sizin için yapması için birini işe alabilirsiniz.

Discord gibi bir uygulama oluşturmak için en iyi 5 ipucu

Güçlü bir temelle başlayın. Sohbet uygulamanızın, insanların beklediği tüm standart özelliklere ve işlevselliğe sahip olduğundan emin olun. Duygusal faydalara odaklanın. Kullanıcıları meşgul etmek için parlak renkler ve eğlenceli özellikler kullanın. Fonksiyonel faydaları düşünün. Sohbeti farklı cihazlar ve ekran boyutları için optimize edin. İnternet bağlantısı yavaş veya düzensiz olduğunda bile sohbetin çalıştığından emin olun. Kullanıcı verilerini bilgisayar korsanlarından korumak için güvenlik özellikleri sağlayın. Sohbet uygulamanızı daha değerli ve kullanıcı dostu hale getirmek için Facebook, Twitter vb. gibi diğer popüler uygulama ve hizmetlerle entegre edin. Daha geniş bir kitleye ulaşmak için uygulamanızı tanıtın. İnsanların sohbet uygulamanız hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için sosyal medyayı, çevrimiçi reklamları ve kulaktan kulağa iletişim kurun.

Discord gibi bir uygulama yapmak çok iştir, ancak çok eğlenceli de olabilir. Bu ipuçlarını takip edin ve insanların seveceği bir uygulama oluşturma yolunda ilerlemiş olacaksınız!

Discord gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

Discord benzer bir uygulama oluşturmak çok pahalıya mal olabilir. İlk olarak, uygulamayı tasarlamanız ve oluşturmanız gerekir. Bu, 1.000 ila 10.000 ABD Doları arasında herhangi bir yere mal olabilir. Ardından, uygulamayı kodlamak için bir geliştirici kiralamanız gerekir. Bu, 5.000 ila 50.000 ABD Doları arasında herhangi bir yere mal olabilir. Son olarak, uygulamayı başlatmanız ve sürdürmeniz gerekir. Bu, ayda 1.000 ila 10.000 ABD Doları arasında herhangi bir yere mal olabilir. Bu nedenle, Discord gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti toplamda 67.000 ila 127.000 ABD Doları arasında olabilir.

Neden bu kadar pahalı?

Discord gibi bir uygulama geliştirmenin maliyetinin bu kadar pahalı olmasının nedenlerinden biri, bir uygulamayı tasarlamanın ve kodlamanın çok zaman ve çaba gerektirmesidir. Ek olarak, bir uygulamayı başlatmak ve sürdürmek maliyetli olabilir. Bu nedenle, geliştirmeye başlamadan önce tüm maliyetleri dikkatlice düşünmek önemlidir.

Bütçede Discord gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız birkaç seçenek mevcuttur. İlk olarak, AppMaster gibi birçok uygulama geliştirme platformundan birini kullanabilirsiniz. Bu platformlar, çok fazla para harcamadan uygulamanızı oluşturmanıza ve başlatmanıza olanak tanır. Ancak, bu platformlardaki özellikler veya yükseltmeler için muhtemelen ödeme yapmanız gerekeceğini unutmayın. Ek olarak, uygulamanızı oluşturmak için bir vatandaş geliştirici kiralayabilirsiniz. Bu, tam zamanlı bir geliştirme ekibi kiralamaktan daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Hangi yolu seçerseniz seçin, Discord gibi bir uygulama oluşturmanın önemli bir yatırım olduğunu unutmayın. Geliştirmeye başlamadan önce ilgili tüm maliyetleri dikkatlice değerlendirdiğinizden emin olun.

Discord gibi bir No-code yapmak için kodsuz çözüm

Sorun : Discord gibi bir uygulama yapmak pahalı olabilir, ancak bir geliştirici kiralamak için daha fazla paraya ihtiyacınız varsa ne olur?

Agitate : Yalnızca bazılarının geliştirici tutacak parası vardır, bu nedenle no-code çözümler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Çözüm : no-code bir çözüm, uygulamanızı herhangi bir kodlama deneyimi olmadan oluşturmanıza ve başlatmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Bu platformlar, programlama bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kişiler için tasarlanmıştır. Uygulamanızı oluşturmak için kullanabileceğiniz çeşitli özellikler ve şablonlar sunarlar. Ek olarak, bu platformların çoğu uygun maliyetlidir ve bu da onları bütçeye duyarlı girişimciler için harika bir seçenek haline getirir.

Discord gibi no-code uygulama oluşturmakla ilgileniyorsanız, kodsuz çözüm AppMaster, uygulamanızı oluşturup başlatmanıza ve paradan tasarruf etmenize olanak tanıyan popüler bir seçenektir.

no-code gibi AppMaster bir platform kullanmanın avantajları

No-code platformlar, programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan girişimciler için Discord gibi bir uygulama oluşturmak için mükemmel bir yoldur. Bu platformlar, uygulamanızı oluşturmak için kullanabileceğiniz çeşitli özellikler ve şablonlar sunar. Ek olarak, bu platformların çoğu uygun maliyetlidir ve bu da onları bütçeye duyarlı girişimciler için harika bir seçenek haline getirir. Kodsuz platformların bir diğer avantajı, no-code hızlı ve kolay bir şekilde başlatmanıza izin vermeleridir. Minimum kodlama deneyimiyle, kısa sürede işlevsel bir uygulamaya sahip olabilirsiniz. Bu, kısıtlı bir zaman çizelgesine sahip veya uygulamalarını mümkün olan en kısa sürede kullanıcıların eline geçirmek isteyen girişimciler için mükemmel bir seçenek olabilir.

Çözüm

Discord gibi bir uygulama oluşturmak önemli bir yatırım olabilir, ancak uygulamanızı bir bütçeyle geliştirmenin yolları vardır. Örneğin, bir uygulama geliştirme platformu AppMaster, uygulamanızı oluşturmanıza ve başlatmanıza yardımcı olur. AppMaster platformuna kaydolun ve uygulamanızı Discord olarak başlatın.