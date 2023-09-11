Sürekli gelişen dijital pazarlama alanında ve müşteri katılımında işletmeler, hedef kitleleriyle bağlantı kurmanın sürekli olarak yenilikçi yollarını arıyor. İnteraktif içerik, bu çabada dinamik ve ilgi çekici bir etkileşim aracı sunan güçlü bir araç olarak ortaya çıktı. Bu alanda tanınan platformlardan biri Outgrow'dur. Bu makalede Outgrow'un tarihini ve işleyişini inceleyerek onun kodsuz ve düşük kodlu yazılım geliştirme alanında öne çıkan bir oyuncu olarak ortaya çıkışına ışık tutacağız.

Outgrow, 2016 yılında Pratham Mittal ve Randy Rayess tarafından kuruldu. Platform, pazarlamacılara ve işletmelere kapsamlı kodlama veya teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan etkileşimli içerik oluşturma olanağı sağlama yönündeki ortak vizyondan doğmuştur. Yıllar geçtikçe Outgrow, kullanıcıların etkileşimli hesap makineleri, testler, anketler, değerlendirmeler ve daha fazlasını tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı , kodsuz bir platforma dönüştü. İşletmelerin kullanıcı katılımını artırmasına ve değerli potansiyel müşteriler yaratmasına olanak tanıyarak, e-ticaretten sağlık hizmetlerine kadar çeşitli sektörlerde beğeni kazandı.

O nasıl çalışır?

Outgrow özünde etkileşimli içerik oluşturmayı kolaylaştıran, kullanıcı dostu, no-code bir platformdur. İşte nasıl çalıştığına dair adım adım bir döküm:

Kayıt Olma ve Katılım: Kullanıcılar bir Outgrow hesabına kaydolarak başlar. Platform, kullanıcılara ilk kurulum boyunca rehberlik eden basit bir katılım süreci sunuyor.

Şablon Seçimi: Outgrow, hesap makineleri, testler, anketler ve değerlendirmeler gibi çeşitli etkileşimli içerik türleri için özelleştirilebilir şablonlardan oluşan bir kitaplık sağlar. Kullanıcılar hedeflerine uygun bir şablon seçebilir.

Kullanıcılar bir Outgrow hesabına kaydolarak başlar. Platform, kullanıcılara ilk kurulum boyunca rehberlik eden basit bir katılım süreci sunuyor. Outgrow, hesap makineleri, testler, anketler ve değerlendirmeler gibi çeşitli etkileşimli içerik türleri için özelleştirilebilir şablonlardan oluşan bir kitaplık sağlar. Kullanıcılar hedeflerine uygun bir şablon seçebilir. İçerik Özelleştirme: Kullanıcılar, bir şablon seçildikten sonra kendi marka ve içerik gereksinimlerine uyacak şekilde bir şablonu özelleştirebilir. Outgrow'un sezgisel sürükle ve bırak arayüzü metin düzenlemeyi, resim eklemeyi ve tasarım öğelerini değiştirmeyi kolaylaştırır.

Kullanıcılar, bir şablon seçildikten sonra kendi marka ve içerik gereksinimlerine uyacak şekilde bir şablonu özelleştirebilir. Outgrow'un sezgisel sürükle ve bırak arayüzü metin düzenlemeyi, resim eklemeyi ve tasarım öğelerini değiştirmeyi kolaylaştırır. Mantık ve Formüller: Outgrow, kullanıcıların mantığı ve formülleri etkileşimli içeriklerine dahil etmelerine olanak tanır. Bu, içeriğin kullanıcı girdisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlayabileceği anlamına gelir. Örneğin, bir e-ticaret işletmesi, fiyatları kullanıcının seçtiği seçeneklere göre ayarlayan bir ürün fiyatı hesaplayıcı oluşturabilir.

Outgrow, kullanıcıların mantığı ve formülleri etkileşimli içeriklerine dahil etmelerine olanak tanır. Bu, içeriğin kullanıcı girdisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlayabileceği anlamına gelir. Örneğin, bir e-ticaret işletmesi, fiyatları kullanıcının seçtiği seçeneklere göre ayarlayan bir ürün fiyatı hesaplayıcı oluşturabilir. Yerleştirme ve Entegrasyon: Kullanıcılar, içeriği oluşturup özelleştirdikten sonra bunu web sitelerine, açılış sayfalarına yerleştirebilir veya bağımsız bir bağlantı olarak paylaşabilir. Outgrow, çeşitli pazarlama ve CRM platformlarını entegre ederek kusursuz müşteri adayı oluşturma ve veri yakalama olanağı sağlar.

Kullanıcılar, içeriği oluşturup özelleştirdikten sonra bunu web sitelerine, açılış sayfalarına yerleştirebilir veya bağımsız bir bağlantı olarak paylaşabilir. Outgrow, çeşitli pazarlama ve CRM platformlarını entegre ederek kusursuz müşteri adayı oluşturma ve veri yakalama olanağı sağlar. Etkileşim Analitiği: Outgrow, kullanıcıların etkileşimli içeriklerinin performansını izlemelerine yardımcı olmak için ayrıntılı analizler sağlar. Pazarlamacılar kullanıcı etkileşimi, dönüşüm oranları ve diğer önemli ölçümler hakkında bilgi edinebilir.

Outgrow, kullanıcıların etkileşimli içeriklerinin performansını izlemelerine yardımcı olmak için ayrıntılı analizler sağlar. Pazarlamacılar kullanıcı etkileşimi, dönüşüm oranları ve diğer önemli ölçümler hakkında bilgi edinebilir. Potansiyel Müşteri Yaratma: Outgrow ile oluşturulan etkileşimli içerik genellikle güçlü bir potansiyel müşteri yaratma aracı olarak hizmet eder. İşletmeler, kullanıcılarla etkileşim kurarak ve değer sağlayarak değerli kullanıcı verilerini ve iletişim bilgilerini toplayabilir.

Ana Özellikler

Outgrow, kullanıcıların kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan ilgi çekici ve etkileşimli içerik oluşturmasını sağlayan özelliklerle doludur. İşte bazı temel özellikleri:

Şablon Kitaplığı: Outgrow, hesap makineleri, testler, anketler, değerlendirmeler, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı etkileşimli içerik türleri için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sunar. Kullanıcılar kendi özel hedeflerine ve sektörlerine uygun şablonları seçebilirler.

Outgrow, hesap makineleri, testler, anketler, değerlendirmeler, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı etkileşimli içerik türleri için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sunar. Kullanıcılar kendi özel hedeflerine ve sektörlerine uygun şablonları seçebilirler. No-Code Arayüz: Outgrow'un kullanıcı dostu drag-and-drop düzenleyicisi, onu her beceri seviyesindeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Karmaşık etkileşimli içerik oluşturmak için geliştirici olmanıza gerek yok.

Outgrow'un kullanıcı dostu düzenleyicisi, onu her beceri seviyesindeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Karmaşık etkileşimli içerik oluşturmak için geliştirici olmanıza gerek yok. Kişiselleştirme: Platform, içeriğinize mantık ve formüller eklemenize olanak tanıyarak, kullanıcı girişine göre kişiselleştirilmiş sonuçlar sunmasını sağlar. Bu özellik, içeriği bireysel tercihlere göre düzenleyerek kullanıcı katılımını artırır.

Platform, içeriğinize mantık ve formüller eklemenize olanak tanıyarak, kullanıcı girişine göre kişiselleştirilmiş sonuçlar sunmasını sağlar. Bu özellik, içeriği bireysel tercihlere göre düzenleyerek kullanıcı katılımını artırır. Entegrasyon: Outgrow, popüler pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, potansiyel müşteri oluşturmayı ve veri yönetimini kolaylaştırmak için etkileşimli içeriğinizi mevcut pazarlama yığınınıza kolayca bağlayabileceğiniz anlamına gelir.

Outgrow, popüler pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, potansiyel müşteri oluşturmayı ve veri yönetimini kolaylaştırmak için etkileşimli içeriğinizi mevcut pazarlama yığınınıza kolayca bağlayabileceğiniz anlamına gelir. Özel Markalama: Outgrow, etkileşimli içeriğinizin görünümünü ve hissini marka kimliğinizle uyumlu olacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Bu markalama tutarlılığı, marka bilinirliğini ve kullanıcı güvenini artırır.

Outgrow, etkileşimli içeriğinizin görünümünü ve hissini marka kimliğinizle uyumlu olacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Bu markalama tutarlılığı, marka bilinirliğini ve kullanıcı güvenini artırır. Duyarlı Tasarım: Outgrow ile oluşturulan tüm etkileşimli içerik, tamamen duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır; çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında doğru şekilde görünmesini ve çalışmasını sağlar. Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bu çok önemlidir.

Outgrow ile oluşturulan tüm etkileşimli içerik, tamamen duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır; çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında doğru şekilde görünmesini ve çalışmasını sağlar. Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bu çok önemlidir. Yerleştirme Seçenekleri: Etkileşimli içeriğinizi web sitenize ve açılış sayfalarınıza kolayca gömebilir veya bağımsız bir bağlantı olarak paylaşabilirsiniz. Dağıtımdaki bu esneklik daha geniş bir kitleye ulaşmaya yardımcı olur.

Etkileşimli içeriğinizi web sitenize ve açılış sayfalarınıza kolayca gömebilir veya bağımsız bir bağlantı olarak paylaşabilirsiniz. Dağıtımdaki bu esneklik daha geniş bir kitleye ulaşmaya yardımcı olur. Güvenlik: Outgrow veri güvenliğini ciddiye alır. Kullanıcı verilerinin korunması ve gizlilik düzenlemelerine uygunluğun sağlanması için güvenlik önlemleri sağlar.

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Outgrow'u Kimler Kullanabilir?

Outgrow, çok çeşitli profesyonellere ve işletmelere uygun, çok yönlü bir platformdur:

Pazarlamacılar: Pazarlamacılar, kullanıcı katılımını artıran ve olası satışlar yaratan ilgi çekici etkileşimli içerik oluşturmak için Outgrow'dan yararlanabilir.

Pazarlamacılar, kullanıcı katılımını artıran ve olası satışlar yaratan ilgi çekici etkileşimli içerik oluşturmak için Outgrow'dan yararlanabilir. E-ticaret: E-ticaret işletmeleri, ürün öneri hesaplayıcıları ve etkileşimli alışveriş deneyimleri oluşturmak için Outgrow'u kullanabilir.

E-ticaret işletmeleri, ürün öneri hesaplayıcıları ve etkileşimli alışveriş deneyimleri oluşturmak için Outgrow'u kullanabilir. Eğitimciler: Eğitim kurumları, öğrenciler için etkileşimli ve ilgi çekici bir formatta testler ve değerlendirmeler oluşturabilir.

Eğitim kurumları, öğrenciler için etkileşimli ve ilgi çekici bir formatta testler ve değerlendirmeler oluşturabilir. Sağlık Hizmeti: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık riski değerlendirme araçları ve semptom kontrol araçları tasarlayabilir.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık riski değerlendirme araçları ve semptom kontrol araçları tasarlayabilir. Finans: Finansal kurumlar finansal hesap makineleri ve yatırım planlama araçları geliştirebilir.

Finansal kurumlar finansal hesap makineleri ve yatırım planlama araçları geliştirebilir. Etkinlik Planlayıcıları: Etkinlik organizatörleri etkileşimli etkinlik planlayıcıları ve bütçe hesaplayıcıları oluşturabilir.

Outgrow ve AppMaster

Outgrow ve AppMaster değerli platformlardır ancak yazılım geliştirme endüstrisindeki farklı ihtiyaçları karşılarlar.

Outgrow, kullanıcı katılımını ve potansiyel müşteri yaratmayı artırmak için hesap makineleri, testler ve anketler gibi etkileşimli ve ilgi çekici içerikler oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Kişiselleştirilmiş ve etkileşimli içeriğin dönüşümleri ve marka büyümesini teşvik edebileceği pazarlama ve müşteri etkileşimi senaryolarında mükemmeldir.

Öte yandan AppMaster, uygulama geliştirmeye odaklanmış kapsamlı no-code bir araçtır. Kullanıcılara arka uç, web ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları tek bir platformdan oluşturma olanağı sağlar. AppMaster, veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini tasarlamak için benzersiz bir görsel yaklaşım sunarak onu kurumsal düzeyde çözümler de dahil olmak üzere daha geniş bir kullanım senaryosu yelpazesine uygun hale getirir.

Outgrow etkileşimli içerik yoluyla kullanıcı katılımını artırırken, AppMaster tam teşekküllü bir uygulama geliştirme platformudur. Bu platformlar arasındaki seçim, özel hedeflerinize ve gereksinimlerinize bağlıdır. Pazarlama ve katılım amacıyla etkileşimli içerik oluşturmanız gerekiyorsa Outgrow mükemmel bir seçimdir. Ancak, özellikle arka uç işlevselliğine sahip olanlar olmak üzere gelişmiş web ve mobil uygulamalar oluşturmaya odaklanırsanız, AppMaster vizyonunuzu hayata geçirecek araçları ve yetenekleri sağlar.