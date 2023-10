Uma Política de Segurança, no contexto de Segurança e Conformidade, refere-se a um conjunto abrangente de diretrizes, princípios, regras e práticas que uma organização aplica para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus ativos de informação, sistemas e recursos. As políticas de segurança fornecem uma estrutura que define os comportamentos, funções e responsabilidades aceitáveis ​​de indivíduos, departamentos e organizações, ao mesmo tempo que descreve os mecanismos para monitoramento, detecção, resposta e relatório de incidentes de segurança. O objetivo principal de uma política de segurança é mitigar o risco de acesso não autorizado, adulteração e interrupção dos sistemas e ativos de informação, protegendo assim a marca da organização, a confiança do cliente e a conformidade regulatória.

O desenvolvimento e a manutenção de uma política de segurança robusta envolvem uma abordagem sistemática que leva em consideração ameaças internas e externas, tendências emergentes, avanços tecnológicos e melhores práticas do setor. Este processo normalmente começa com um exercício de avaliação de riscos, que envolve a identificação de ativos, a avaliação de vulnerabilidades, o cálculo do impacto potencial e a priorização de ações corretivas. O resultado resultante serve de base para a formulação da política de segurança, bem como para a implementação de controles preventivos, detectivos e corretivos apropriados para minimizar o cenário de ameaças e fortalecer a postura de segurança.

As políticas de segurança geralmente consistem em vários componentes inter-relacionados, incluindo:

Classificação e tratamento de dados: descreve as regras e procedimentos para identificar, rotular e tratar informações confidenciais com base em sua criticidade, confidencialidade e requisitos legais. A classificação dos dados pode abranger vários níveis, como público, interno, confidencial e restrito, com as correspondentes instruções de tratamento.

Controle de acesso: define os requisitos de autorização e autenticação para conceder aos usuários acesso a sistemas, aplicativos, redes e recursos físicos. Os mecanismos de controle de acesso podem envolver controle de acesso baseado em função (RBAC), autenticação multifatorial (MFA), logon único (SSO) e princípios de privilégio mínimo, entre outros.

Segurança de rede e infraestrutura: aborda a proteção de comunicações de rede, dispositivos e endpoints contra acesso não autorizado, intrusão e monitoramento. Isso geralmente inclui a implantação de firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDPS), redes privadas virtuais (VPNs) e configurações seguras de servidores, roteadores e switches.

contra acesso não autorizado, intrusão e monitoramento. Isso geralmente inclui a implantação de firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDPS), redes privadas virtuais (VPNs) e configurações seguras de servidores, roteadores e switches. Gestão e resposta a incidentes: envolve o processo de detecção, relato, análise e mitigação de incidentes de segurança, que pode envolver a criação de um Centro de Operações de Segurança (SOC) ou de uma Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança Informática (CSIRT). O processo de gestão de incidentes também inclui o desenvolvimento de protocolos de comunicação e escalonamento, bem como a revisão e refinamento de controles e procedimentos após um incidente.

Monitoramento e auditoria: envolve o monitoramento contínuo de sistemas, redes, aplicativos e usuários para identificar possíveis violações, anomalias e pontos fracos de segurança. Avaliações regulares de segurança, verificações de vulnerabilidades e testes de penetração são parte integrante desse processo, bem como a coleta e análise de logs e eventos de segurança.

Conscientização e treinamento dos funcionários: Isso cultiva uma cultura de consciência de segurança entre os funcionários, fornecendo-lhes informações, instruções e treinamento sobre práticas de segurança aceitáveis, táticas de engenharia social e procedimentos de relatório de incidentes.

Continuidade de negócios e recuperação de desastres (BCDR): Isso envolve a formulação de estratégias, planos e procedimentos para garantir a operação contínua e perfeita de funções críticas de negócios e serviços de TI no caso de um incidente perturbador, bem como a recuperação e restauração de operações após o incidente.

Gestão de fornecedores e segurança de terceiros: aborda os riscos, controles e obrigações contratuais associados ao envolvimento e supervisão de vendedores, fornecedores e parceiros externos, que podem ter acesso ou impactar os ativos e sistemas da organização.

Conformidade legal, regulatória e contratual: Isso garante a adesão às leis, regulamentos e obrigações contratuais aplicáveis ​​relacionadas à privacidade de dados, segurança, notificação de violação e relatórios, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA), Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) e Lei Federal de Gerenciamento de Segurança da Informação (FISMA), entre outros.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, as políticas de segurança desempenham um papel essencial na salvaguarda da confidencialidade, integridade e disponibilidade das aplicações, modelos de dados, processos de negócios e APIs criados pelos clientes. AppMaster segue as melhores práticas do setor e adota medidas proativas para garantir que os aplicativos gerados pela plataforma sejam seguros, compatíveis e resilientes. Isto inclui a implementação de fortes controles de acesso, criptografia de dados, codificação segura e gerenciamento de vulnerabilidades, bem como a integração de análise e testes de segurança no pipeline de entrega contínua. Ao adotar uma política de segurança abrangente, AppMaster demonstra seu compromisso em fornecer aplicativos de alta qualidade, seguros e compatíveis, ao mesmo tempo que promove a confiança e a lealdade entre seus clientes.