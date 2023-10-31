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Хранилище ключей и значений

31, окт. 2023

В контексте моделирования данных хранилище ключей-значений (KVS) — это специализированная система хранения данных, оптимизированная для эффективного хранения, управления и извлечения данных в форме пар ключ-значение, где уникальный ключ связан с определенным значением. . Хранилища «ключ-значение» широко используются в различных приложениях благодаря своей простоте, высокой производительности и горизонтальной масштабируемости. В отличие от традиционных реляционных баз данных, которые используют фиксированную схему для управления структурированными данными, хранилища «ключ-значение» созданы для управления неструктурированными или полуструктурированными данными и особенно хорошо подходят для работы с крупномасштабными распределенными приложениями.

Одним из основных преимуществ хранилищ «ключ-значение» является их простота. Базовая модель данных состоит из набора пар ключ-значение, где ключ действует как идентификатор для доступа к связанному значению. Такая простая конструкция позволяет разработчикам создавать приложения без затрат на сложные языки запросов, проектирование схем и задачи управления базами данных, тем самым ускоряя разработку приложений и сокращая время обучения. Кроме того, хранилища «ключ-значение» часто не имеют схемы, что обеспечивает большую гибкость при работе с развивающимися структурами данных.

Хранилища «ключ-значение» известны своей высокой производительностью и низкой задержкой благодаря оптимизированным шаблонам доступа к данным. Поскольку поиск данных в основном основан на уникальных ключах, реализации KVS могут использовать различные стратегии индексирования, секционирования и кэширования для обеспечения быстрого получения значений. Это особенно важно при работе с крупномасштабными приложениями с высокой пропускной способностью, где доступ к данным с малой задержкой имеет решающее значение для поддержания высокого качества обслуживания.

Горизонтальная масштабируемость — еще один ключевой атрибут хранилищ «ключ-значение». Поскольку модель данных относительно проста, системы KVS могут эффективно распределять данные по нескольким узлам в распределенной системе. Это позволяет приложениям масштабироваться горизонтально за счет добавления дополнительных узлов в систему, в отличие от вертикального масштабирования за счет добавления большего количества ресурсов к одному узлу. Это важный момент для приложений, которым необходимо управлять большими объемами данных и поддерживать большое количество одновременных пользователей. Хранилища «ключ-значение» особенно полезны для приложений, демонстрирующих высокую степень параллелизма данных (т. е. когда данные могут обрабатываться независимо, без необходимости выполнения сложных транзакций).

Примеры популярных хранилищ «ключ-значение»: Redis, Amazon DynamoDB, Riak, Google Cloud Datastore и Apache Cassandra. Эти системы сыграли важную роль в обеспечении поддержки различных крупномасштабных приложений, требующих масштабируемости, доступа к данным с малой задержкой и простоты использования.

В контексте AppMaster, мощной платформы no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения, хранилища «ключ-значение» можно эффективно использовать для различных целей. Серверные приложения AppMaster могут взаимодействовать с хранилищами «ключ-значение», чтобы обеспечить более быстрый доступ к данным, кэширование и горизонтальное масштабирование, что позволяет пользователям создавать быстродействующие и масштабируемые приложения.

При разработке моделей данных для приложений AppMaster пользователи могут использовать хранилища «ключ-значение» для управления неструктурированными или полуструктурированными данными, которые плохо вписываются в традиционную реляционную базу данных. Например, метаданные пользователей, настройки приложений и данные кэширования можно хранить и управлять ими более эффективно, используя хранилище «ключ-значение». Кроме того, хранилища «ключ-значение» можно использовать в сочетании с реляционными базами данных, используя сильные стороны обеих систем для оптимизации хранения данных и шаблонов доступа для различных вариантов использования.

Инструменты визуального моделирования данных AppMaster можно использовать для создания хранилищ «ключ-значение» и управления ими, что позволяет пользователям легко определять и манипулировать схемой данных «ключ-значение». Пользователи также могут использовать дизайнеров бизнес-процессов AppMaster для реализации логики приложения, взаимодействующей с хранилищами значений «ключ-значение», обеспечивая плавную интеграцию с другими частями своих приложений. Поскольку AppMaster создает приложения с использованием самых современных технологий, таких как Go, Vue3, Kotlin и Jetpack Compose, приложения, использующие хранилища «ключ-значение», могут извлечь выгоду из превосходной производительности, масштабируемости и гибкости, которые предлагают эти технологии.

Подводя итог, можно сказать, что хранилища «ключ-значение» — это мощные системы хранения данных, которые превосходно справляются с управлением неструктурированными или полуструктурированными данными, предлагая простоту, высокую производительность и горизонтальную масштабируемость. Их простая модель данных в сочетании с расширенными функциями и стеком технологий, предоставляемыми платформой AppMaster, позволяют разработчикам проектировать и создавать приложения, которые не только быстры и масштабируемы, но также удобны в обслуживании и устойчивы к меняющимся требованиям.

Изучите больше терминов:
OLAP (онлайн-аналитическая обработка) OLAP-куб Атрибут Значение атрибута сущности (EAV) Инструмент моделирования данных Логическая модель данных Магазин документов Миграция данных Мощность Нормализация Первичный ключ Тип данных Тип отношений Физическая модель данных Хранилище данных Хранилище ключей и значений

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