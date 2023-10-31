Хранилище ключей и значений

В контексте моделирования данных хранилище ключей-значений (KVS) — это специализированная система хранения данных, оптимизированная для эффективного хранения, управления и извлечения данных в форме пар ключ-значение, где уникальный ключ связан с определенным значением. . Хранилища «ключ-значение» широко используются в различных приложениях благодаря своей простоте, высокой производительности и горизонтальной масштабируемости. В отличие от традиционных реляционных баз данных, которые используют фиксированную схему для управления структурированными данными, хранилища «ключ-значение» созданы для управления неструктурированными или полуструктурированными данными и особенно хорошо подходят для работы с крупномасштабными распределенными приложениями.

Одним из основных преимуществ хранилищ «ключ-значение» является их простота. Базовая модель данных состоит из набора пар ключ-значение, где ключ действует как идентификатор для доступа к связанному значению. Такая простая конструкция позволяет разработчикам создавать приложения без затрат на сложные языки запросов, проектирование схем и задачи управления базами данных, тем самым ускоряя разработку приложений и сокращая время обучения. Кроме того, хранилища «ключ-значение» часто не имеют схемы, что обеспечивает большую гибкость при работе с развивающимися структурами данных.

Хранилища «ключ-значение» известны своей высокой производительностью и низкой задержкой благодаря оптимизированным шаблонам доступа к данным. Поскольку поиск данных в основном основан на уникальных ключах, реализации KVS могут использовать различные стратегии индексирования, секционирования и кэширования для обеспечения быстрого получения значений. Это особенно важно при работе с крупномасштабными приложениями с высокой пропускной способностью, где доступ к данным с малой задержкой имеет решающее значение для поддержания высокого качества обслуживания.

Горизонтальная масштабируемость — еще один ключевой атрибут хранилищ «ключ-значение». Поскольку модель данных относительно проста, системы KVS могут эффективно распределять данные по нескольким узлам в распределенной системе. Это позволяет приложениям масштабироваться горизонтально за счет добавления дополнительных узлов в систему, в отличие от вертикального масштабирования за счет добавления большего количества ресурсов к одному узлу. Это важный момент для приложений, которым необходимо управлять большими объемами данных и поддерживать большое количество одновременных пользователей. Хранилища «ключ-значение» особенно полезны для приложений, демонстрирующих высокую степень параллелизма данных (т. е. когда данные могут обрабатываться независимо, без необходимости выполнения сложных транзакций).

Примеры популярных хранилищ «ключ-значение»: Redis, Amazon DynamoDB, Riak, Google Cloud Datastore и Apache Cassandra. Эти системы сыграли важную роль в обеспечении поддержки различных крупномасштабных приложений, требующих масштабируемости, доступа к данным с малой задержкой и простоты использования.

В контексте AppMaster, мощной платформы no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения, хранилища «ключ-значение» можно эффективно использовать для различных целей. Серверные приложения AppMaster могут взаимодействовать с хранилищами «ключ-значение», чтобы обеспечить более быстрый доступ к данным, кэширование и горизонтальное масштабирование, что позволяет пользователям создавать быстродействующие и масштабируемые приложения.

При разработке моделей данных для приложений AppMaster пользователи могут использовать хранилища «ключ-значение» для управления неструктурированными или полуструктурированными данными, которые плохо вписываются в традиционную реляционную базу данных. Например, метаданные пользователей, настройки приложений и данные кэширования можно хранить и управлять ими более эффективно, используя хранилище «ключ-значение». Кроме того, хранилища «ключ-значение» можно использовать в сочетании с реляционными базами данных, используя сильные стороны обеих систем для оптимизации хранения данных и шаблонов доступа для различных вариантов использования.

Инструменты визуального моделирования данных AppMaster можно использовать для создания хранилищ «ключ-значение» и управления ими, что позволяет пользователям легко определять и манипулировать схемой данных «ключ-значение». Пользователи также могут использовать дизайнеров бизнес-процессов AppMaster для реализации логики приложения, взаимодействующей с хранилищами значений «ключ-значение», обеспечивая плавную интеграцию с другими частями своих приложений. Поскольку AppMaster создает приложения с использованием самых современных технологий, таких как Go, Vue3, Kotlin и Jetpack Compose, приложения, использующие хранилища «ключ-значение», могут извлечь выгоду из превосходной производительности, масштабируемости и гибкости, которые предлагают эти технологии.

Подводя итог, можно сказать, что хранилища «ключ-значение» — это мощные системы хранения данных, которые превосходно справляются с управлением неструктурированными или полуструктурированными данными, предлагая простоту, высокую производительность и горизонтальную масштабируемость. Их простая модель данных в сочетании с расширенными функциями и стеком технологий, предоставляемыми платформой AppMaster, позволяют разработчикам проектировать и создавать приложения, которые не только быстры и масштабируемы, но также удобны в обслуживании и устойчивы к меняющимся требованиям.