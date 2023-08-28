HTTP/2, сокращение от протокола передачи гипертекста версии 2, представляет собой значительное достижение в мире протоколов интернет-коммуникаций, разработанное специально для повышения производительности веб-сайтов и веб-приложений. Являясь развитием своего предшественника HTTP/1.1, HTTP/2 направлен на повышение скорости, эффективности и безопасности онлайн-транзакций, а также на улучшение общего пользовательского опыта, что критически важно для успеха в современном сложном цифровом мире и особенно актуально для no-code платформы no-code, такие как AppMaster.

Представленный в 2015 году протокол HTTP/2 устраняет многочисленные ограничения и неэффективность HTTP/1.1 и включает в себя несколько новых функций. Эти ключевые достижения включают в себя двоичное кадрирование, мультиплексирование, сжатие заголовков, приоритизацию и отправку данных на сервер. Вместе эти функции позволяют HTTP/2 более эффективно и надежно доставлять веб-контент, исправляя недостатки своего предшественника, который был разработан в конце 1990-х годов, когда Интернет был еще молод и значительно менее требователен.

Двоичный кадр — это процесс инкапсуляции данных приложения в кадры HTTP/2. В отличие от удобочитаемого текстового формата в HTTP/1.1, кадры кодируются в двоичном формате, что упрощает синтаксический анализ, снижает риск неправильной интерпретации и обеспечивает более эффективную обработку. Кроме того, эти кадры можно объединить в одно соединение, что позволит лучше использовать доступную полосу пропускания и улучшить общее использование сети.

Мультиплексирование в HTTP/2 позволяет передавать несколько потоков одновременно по одному соединению, эффективно решая проблему блокировки начала строки, присутствующую в HTTP/1.1. Блокировка начала строки происходит, когда медленный или остановленный запрос препятствует обработке других запросов, что приводит к значительному снижению эффективности. Благодаря мультиплексированию HTTP/2 обеспечивает одновременную передачу запросов и ответов, что в конечном итоге способствует ускорению сквозной связи и времени загрузки страниц.

Сжатие заголовков — еще одна важная оптимизация, обеспечиваемая HTTP/2. Он использует уникальный алгоритм HPACK для сжатия данных, передаваемых в заголовках запросов и ответов. Уменьшая размер заголовков, HTTP/2 минимизирует объем данных, которые необходимо передать по сети, тем самым уменьшая задержку и увеличивая общую скорость веб-коммуникаций.

Приоритизация в HTTP/2 позволяет клиентам, например веб-браузерам, указывать относительную важность нескольких ресурсов. Это позволяет серверам эффективно распределять ресурсы, обрабатывая более важные запросы раньше, чем менее срочные. Таким образом, пользователи могут ускорить загрузку и более плавно взаимодействовать с веб-сайтами и веб-приложениями.

Еще одной примечательной особенностью HTTP/2 является push-уведомление сервера, которое позволяет серверу упреждающе отправлять ресурсы клиенту еще до того, как клиент их запросит. Этот механизм может значительно улучшить воспринимаемое время загрузки веб-страниц, поскольку позволяет браузерам быстрее начать отображать контент.

Учитывая мощный набор функций, представленных в HTTP/2, неудивительно, что этот протокол получил широкое распространение в Интернете, особенно предприятиями и организациями со значительным присутствием в цифровых технологиях. По последним оценкам, на HTTP/2 приходится более 40% всего трафика веб-сайтов, и он поддерживается более чем 95% современных веб-браузеров.

В контексте no-code платформы AppMaster HTTP/2 играет решающую роль, позволяя разработчикам создавать масштабируемые, высокопроизводительные и безопасные приложения. Используя преимущества оптимизации, предоставляемые HTTP/2, AppMaster может гарантировать исключительную производительность своих приложений. В свою очередь, это уменьшает задержки и проблемы с узкими местами, часто связанные с многофункциональными приложениями, а также повышает удобство и удовлетворенность пользователей. В эпоху постоянно растущих ожиданий пользователей и растущей сложности значение HTTP/2 становится еще более очевидным, что делает его важным инструментом для разработки современных приложений.

Более того, с развитием веб-инфраструктуры и распространением мобильных устройств роль HTTP/2 в доставке приложений будет продолжать расти. В этом свете стремление AppMaster использовать возможности HTTP/2 и его стремление предоставлять высокопроизводительные и эффективные решения, как для серверных, так и для внешних приложений, позиционируют его как важный инструмент для предприятий и разработчиков, стремящихся добиться успеха в мир современной разработки программного обеспечения.