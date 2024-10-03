Создание захватывающих приложений дополненной и виртуальной реальности без программирования: полное руководство

Введение в приложения AR/VR

Развитие технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) значительно изменило то, как мы воспринимаем и взаимодействуем с цифровым контентом. Эти технологии вышли за рамки простой новизны и превратились в практические инструменты, предлагая захватывающие впечатления, стирающие грань между цифровым и физическим мирами. От революционных игр и развлечений до улучшения образовательных инструментов и содействия инновациям в промышленных приложениях, AR и VR вносят существенный вклад в различные секторы.

Дополненная реальность (AR), как следует из названия, дополняет реальную среду путем наложения на нее цифровых элементов, таких как изображения, звуки или другие сенсорные улучшения. Эта технология органично сочетает виртуальное с реальным, тем самым улучшая взаимодействие пользователя с его окружением. Популярные приложения дополненной реальности, такие как Pokémon GO, фильтры Instagram и автомобильные проекционные дисплеи, продемонстрировали огромный потенциал этой технологии в преобразовании пользовательского опыта.

Виртуальная реальность (VR), с другой стороны, переносит пользователей в полностью виртуальные среды, погружая их в цифровой созданный мир, где они могут исследовать и взаимодействовать по своему желанию. Это полное погружение предлагает глубокие приложения в таких областях, как обучение и моделирование, где реальные сценарии могут быть воспроизведены в контролируемой и безопасной цифровой среде. Отрасли от здравоохранения до авиации используют VR для программ обучения, предоставляя безрисковый метод изучения сложных задач.

Появление no-code платформ еще больше демократизирует создание приложений AR и VR. Традиционно разработка этих захватывающих впечатлений требовала обширных знаний в области программирования и значительных ресурсов. Однако с появлением инструментов no-code отдельные лица и компании теперь могут создавать сложные приложения AR и VR, не написав ни единой строчки кода. Это не только сокращает время и затраты на разработку, но и открывает двери для более креативных инноваций от самых разных разработчиков.

Такие платформы, как AppMaster, расширяют возможности создателей, предлагая интуитивно понятные интерфейсы, в которых приложения могут быть созданы с помощью функций drag-and-drop, оптимизируя процесс без ущерба для функциональности. Поскольку все больше людей осознают силу решений no-code, мы, вероятно, увидим всплеск доступности и разнообразия контента AR и VR, формируя наше взаимодействие с технологиями беспрецедентным образом.

Расцвет разработки no-code

В мире разработки произошел значительный сдвиг с появлением платформ no-code. Эти платформы разрушают традиционные барьеры, позволяя людям с небольшими или нулевыми знаниями в области программирования создавать сложные приложения. Этот сдвиг кардинально меняет то, как воспринимается и выполняется разработка программного обеспечения, выходя за рамки обычного кодирования в области, ранее недоступные для обычного пользователя.

Разработка no-code — это не просто тенденция; это движение, которое демократизирует технологии. Он позволяет пользователям воплощать свои идеи в жизнь, не проходя традиционный и часто трудный путь обучения кодированию. Визуальные интерфейсы и интуитивно понятный дизайн преобладают, делая процесс разработки более доступным и инклюзивным.

Одним из важнейших факторов, способствующих росту no-code разработки, является ускоряющийся темп технологического прогресса. Компании, независимо от их размера, постоянно ищут способы повышения гибкости, снижения затрат и ускорения сроков выхода на рынок. No-code платформы идеально удовлетворяют эти потребности, обеспечивая быстрое прототипирование и итерацию, создавая среду, в которой идеи можно быстро тестировать и дорабатывать.

Более того, расширяющийся цифровой ландшафт требует от компаний более сплоченного и универсального цифрового присутствия. С помощью инструментов no-code компании могут создавать и развертывать приложения, которые отвечают сложным бизнес-потребностям без значительных инвестиций, необходимых для традиционных методов разработки. Эта возможность не только сокращает экономические расходы, но и смягчает фактор риска, связанный с проектами по разработке программного обеспечения.

Образовательный сектор — еще одна область, которая получает огромную выгоду от платформ no-code. Предоставляя как преподавателям, так и студентам полномочия, эти платформы способствуют инновациям и экспериментам в классах. Не имея опыта кодирования, студенты могут развивать критические навыки решения проблем и участвовать в практических возможностях обучения, которые ранее были недоступны.

Что еще более важно, платформы no-code открывают возможности для разработчиков-граждан — людей в организациях, которые традиционно не занимают должности в сфере ИТ или программирования. Они могут вносить непосредственный вклад в технологические инновации, адаптируя решения, которые отвечают их непосредственным потребностям в рабочем процессе. Такой уровень вовлеченности повышает производительность и гарантирует, что решения тесно связаны с требованиями пользователей.

В частности, платформы no-code, такие как AppMaster, стали пионерами инноваций, которые еще больше расширяют потенциал разработки приложений. Предлагая инструменты, поддерживающие создание бэкэнд-, веб- и мобильных приложений, AppMaster позволяет создавать реальные решения, точно соответствующие спецификациям заказчика. Интегрируя функции перетаскивания, визуальное моделирование бизнес-логики и комплексные возможности автоматизации, пользователи могут создавать полные и масштабируемые приложения в рекордно короткие сроки.

Поскольку технологии продолжают развиваться, движение no-code, вероятно, будет развиваться параллельно. Оно обещает не только изменить традиционные ИТ-роли, но и привлечь более разнообразный и инклюзивный диапазон голосов в процесс разработки. Эта трансформация поддерживает будущее, в котором инновации являются совместным предприятием, не ограниченным техническими ограничениями и направленным на раскрытие истинного творческого потенциала каждого человека.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Основные характеристики no-code платформ AR/VR

Платформы no-code стали отличным решением для тех, кто хочет создавать передовые AR/VR приложения, не углубляясь в сложные языки программирования. Они позволяют создателям сосредоточиться на дизайне и пользовательском опыте, а не увязать в технических возможностях. Ниже приведены основные функции, на которые следует обратить внимание в no-code платформах, предназначенных для AR/VR разработки:

Удобный интерфейс

Основная привлекательность no-code платформ заключается в их доступности. Удобный интерфейс обычно включает в себя возможности перетаскивания, что позволяет пользователям создавать сложные среды AR/VR с помощью простой методологии щелчка и размещения. Такой подход освобождает их от необходимости иметь дело с техническими узкими местами, позволяя людям из разных дисциплин участвовать в разработке.

Готовые шаблоны и ресурсы

Безкодовые платформы обычно предлагают библиотеку готовых шаблонов и ресурсов, что упрощает и ускоряет разработчикам создание AR/VR-опытов. Эти шаблоны могут варьироваться от базовых до расширенных настроек, облегчая быстрое прототипирование и помогая разработчикам более четко представлять себе конечный продукт.

Визуальное написание сценариев

Для тех, кто ищет большего контроля над своими приложениями, визуальное написание сценариев является незаменимой функцией. Оно позволяет пользователям определять логику приложения без написания кода. Визуально размещая блоки и элементы, разработчики могут создавать сценарии сложных функций и взаимодействий в своих AR/VR-приложениях.

Кроссплатформенная совместимость

Значительным преимуществом платформ без кода является их способность беспрепятственно развертывать приложения AR/VR на разных устройствах и платформах. Будь то мобильные устройства, гарнитуры виртуальной реальности или веб-браузеры, правильная платформа должна обеспечивать гибкость в вариантах развертывания, гарантируя, что приложение достигнет широкой аудитории.

Аналитика в реальном времени и обратная связь

Для оптимизации пользовательского опыта получение информации с помощью аналитики в реальном времени имеет решающее значение. Большинство no-code платформ предлагают подробные аналитические возможности, которые предоставляют разработчикам данные о взаимодействиях с пользователем, уровнях вовлеченности и потоке через приложение. Этот цикл обратной связи жизненно важен для постоянного улучшения и совершенствования разрабатываемых AR/VR-опытов.

Интеграция с другими инструментами

Еще одной важной функцией является возможность бесшовной интеграции с другими инструментами и платформами. Это может включать в себя API, базы данных или CMS-системы, расширяющие функциональность и интерактивность приложений AR/VR. Такие платформы, как AppMaster, отлично интегрируют внутренние процессы с внешними интерфейсами приложений AR/VR, обеспечивая надежную инфраструктуру поддержки.

Масштабируемость

Масштабируемость является жизненно важным фактором для растущих приложений. Безкодовые платформы должны иметь возможность обрабатывать большее количество пользователей, более сложные функции и большие наборы данных, типичные для масштабируемых экосистем AR/VR. Используя скомпилированные серверы без сохранения состояния, такие как те, которые генерируются AppMaster, приложения могут поддерживать производительность даже при росте сложности и пользовательской базы.

В заключение, поскольку AR/VR продолжает развиваться, платформы no-code предоставляют разработчикам с различными уровнями навыков практический путь для инноваций без барьеров, традиционно связанных с разработкой программного обеспечения. Эти ключевые функции гарантируют, что разработчики могут сосредоточиться на создании исключительных впечатлений AR/VR без препятствий, традиционно связанных с созданием программного обеспечения.

Выбор правильной платформы для вашего проекта

Выбор правильной no-code платформы для вашего AR/VR проекта является ключевым решением, которое влияет на успех и качество конечного приложения. Вот подробное руководство о том, как сделать осознанный выбор:

Определите требования к вашему проекту

Начните с четкого определения целей вашего AR/VR приложения. Определите необходимые вам функции и возможности, сложность проекта и целевую аудиторию. Эта основа поможет вам определить платформы, которые соответствуют вашим конкретным требованиям.

Функции и возможности

Оцените функции, доступные на различных платформах no-code. Вот некоторые важные аспекты, которые следует учитывать:

Удобство использования: ищите платформы, которые предлагают удобный интерфейс и интуитивно понятные функции дизайна, что делает их доступными даже для новичков.

ищите платформы, которые предлагают удобный интерфейс и интуитивно понятные функции дизайна, что делает их доступными даже для новичков. Особенности AR/VR: убедитесь, что платформа поддерживает элементы AR и VR, такие как пространственное картографирование, 3D-рендеринг и интеграция датчиков.

убедитесь, что платформа поддерживает элементы AR и VR, такие как пространственное картографирование, 3D-рендеринг и интеграция датчиков. Интерактивность: проверьте, позволяет ли платформа создавать интерактивные элементы в рамках AR/VR.

проверьте, позволяет ли платформа создавать интерактивные элементы в рамках AR/VR. Поддержка платформы: проверьте, поддерживает ли инструмент публикацию на различных платформах и устройствах, таких как iOS, Android и гарнитуры VR.

проверьте, поддерживает ли инструмент публикацию на различных платформах и устройствах, таких как iOS, Android и гарнитуры VR. Масштабируемость: убедитесь, что платформа может справиться с ростом числа приложений и возросшим спросом пользователей.

Интеграция с другими инструментами

проверьте совместимость платформы с другими инструментами и службами, которые могут вам понадобиться для дополнительных функций. Например, бесшовная интеграция с бэкэнд-сервисами, такими как те, которые предоставляет AppMaster, может значительно расширить возможности вашего приложения, обеспечивая легкую обработку данных и масштабируемое развертывание.

Последствия для затрат

Проанализируйте модели ценообразования различных платформ. Хотя многие предлагают бесплатные пробные версии или модели freemium, рассмотрите долгосрочные затраты, связанные с премиум-функциями, пользовательскими возможностями и дополнениями. Баланс стоимости и ценности имеет решающее значение для эффективного составления бюджета вашего проекта.

Сообщество и поддержка

Платформы с активными сообществами пользователей и сильными системами поддержки могут быть чрезвычайно полезными. Ищите платформы, которые предлагают исчерпывающую документацию, учебные пособия и отзывчивую поддержку клиентов. Взаимодействие с сообществами пользователей также может предоставить ценную информацию и решения распространенных проблем.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Обзоры и примеры использования

Проведите тщательное исследование отзывов пользователей и примеров использования. Изучение опыта других может дать реалистичное понимание сильных и слабых сторон платформы. Ищите истории успеха, которые соответствуют целям вашего проекта в отраслях, похожих на ваши.

В конечном счете, выбор правильной no-code платформы для вашего AR/VR проекта требует сбалансированного рассмотрения функций, стоимости и поддержки. Тщательно оценив эти элементы, вы можете гарантировать, что выбранная вами платформа будет соответствовать вашим потребностям и способствовать созданию убедительных, захватывающих впечатлений без необходимости в экспертных знаниях в области кодирования.

Пошаговое руководство по созданию no-code приложений AR/VR

Сфера дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) предлагает безграничный потенциал для создания захватывающих впечатлений в различных отраслях. К счастью, благодаря инновационным достижениям в no-code платформах создание приложений AR/VR теперь стало более доступным, чем когда-либо. Вот подробное руководство, которое поможет вам начать свой путь к созданию приложений AR/VR без необходимости иметь опыт кодирования.

1. Определите свою цель и аудиторию

Перед началом процесса разработки крайне важно определить цель вашего приложения AR/VR. Подумайте, будет ли ваше приложение служить образовательным целям, улучшать развлекательные возможности или использоваться в таких областях, как здравоохранение или недвижимость. Четкое определение вашей аудитории будет определять элементы дизайна и функциональность, гарантируя, что ваше приложение соответствует потребностям пользователей.

2. Выберите подходящую no-code платформу

Выбор правильной no-code платформы имеет важное значение для успеха вашего проекта AR/VR. Ищите платформы, которые специально предназначены для разработки AR/VR, предлагая такие возможности, как перетаскивание интерфейсов, готовые шаблоны и инструменты 3D-моделирования. Тщательно изучите и выберите платформу, которая соответствует требованиям вашего проекта, бюджету и желаемому уровню сложности.

Такие платформы, как AppMaster, могут сыграть важную роль в разработке внутренней инфраструктуры вашего приложения, помогая в управлении данными и интеграции, пока вы сосредоточены на захватывающем опыте.

3. Спроектируйте свою среду AR/VR

Используйте инструменты проектирования, предоставляемые выбранной вами платформой, для создания среды AR/VR. Этот шаг включает в себя компоновку виртуальных сцен, создание интерактивных элементов и обеспечение бесшовной навигации для пользователей. Сосредоточьтесь на интуитивных принципах дизайна, чтобы сделать пользовательский опыт интересным и доступным. Рассмотрите возможность включения 3D-моделей, анимации и голосовых команд для обогащения иммерсивной среды.

4. Разработайте пользовательский интерфейс

Создание интуитивно понятного пользовательского интерфейса (UI) имеет жизненно важное значение для успешных приложений AR/VR. Используйте drag-and-drop функции платформы, чтобы создать удобный интерфейс, обеспечивающий легкую навигацию и взаимодействие. Соответствуйте визуальным элементам вашего бренда и убедитесь, что кнопки и элементы управления легко находят и реагируют на действия пользователя.

5. Интегрируйте интерактивные функции

Интерактивность является важнейшим компонентом приложений AR/VR. Включите интерактивные функции, которые улучшают взаимодействие с пользователем, такие как распознавание жестов, тактильная обратная связь и реакция на движения в реальном времени. В зависимости от платформы вы также можете использовать готовые компоненты или создавать пользовательские взаимодействия без необходимости писать какой-либо код.

6. Тестируйте и итерируйте свое приложение

После проектирования и сборки вашего приложения пришло время тщательно протестировать его. Проведите тесты удобства использования, чтобы собрать отзывы о взаимодействии с пользователем, простоте навигации и общем опыте. Убедитесь, что приложение AR/VR оптимально работает на разных устройствах и в разных средах. Используйте отзывы пользователей, чтобы внести необходимые корректировки и улучшения, повторяя цикл тестирования до тех пор, пока приложение не заработает гладко.

7. Развертывание и мониторинг вашего творения

После того, как ваше приложение AR/VR будет отполировано и готово, последним шагом станет развертывание. Большинство платформ no-code предоставляют возможности для публикации вашего приложения на различных платформах, таких как магазины приложений или веб-интерфейсы. После запуска регулярно отслеживайте показатели производительности и вовлеченности пользователей. Будьте готовы вносить обновления или улучшения на основе отзывов пользователей и технологических достижений.

Создание приложений AR/VR без кодирования — это вдохновляющее путешествие, которое позволяет творческим людям и предпринимателям воплощать свои идеи в жизнь без барьеров традиционной разработки программного обеспечения. Следуя шагам, описанным в этом руководстве, вы сможете раскрыть потенциал технологии AR/VR и создать опыт, который увлекает и вдохновляет. Помните, что платформы, такие как AppMaster, оказывают неоценимую поддержку в бэкэнде, позволяя вам сосредоточиться на разработке бесшовного и интерактивного пользовательского опыта.

Советы по улучшению впечатлений от погружения в приложения AR/VR

Создание увлекательных и захватывающих впечатлений в AR/VR приложениях требует больше, чем просто инновационные технологии. Это требует продуманного сочетания пользовательского опыта, дизайна и качества контента. Вот несколько практических советов по улучшению ваших AR/VR приложений:

Уделите первостепенное внимание комфорту пользователя

Хотя иммерсивность имеет решающее значение, обеспечение комфорта пользователя имеет первостепенное значение. Длительное использование AR/VR приложений может привести к дискомфорту, если они плохо спроектированы. Учитывайте такие эргономические факторы, как:

Физический комфорт: Убедитесь, что гарнитуры или устройства, используемые с вашим приложением, легкие и ненавязчивые.

Убедитесь, что гарнитуры или устройства, используемые с вашим приложением, легкие и ненавязчивые. Сенсорный баланс: Избегайте перегрузки пользователей слишком большим количеством визуальной или слуховой информации одновременно. Сбалансированные сенсорные входы повышают комфорт.

Избегайте перегрузки пользователей слишком большим количеством визуальной или слуховой информации одновременно. Сбалансированные сенсорные входы повышают комфорт. Минимизация укачивания: проектируйте плавные переходы и избегайте резких изменений перспективы, чтобы снизить риск укачивания.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Проектирование для интуиции

Взаимодействие пользователя с AR/VR приложением должно быть интуитивно понятным, следуя устоявшимся шаблонам, понятным пользователям. Приоритет:

Знакомые жесты: используйте простые жесты, которые отражают действия в реальном мире, например, сжатие для масштабирования или смахивание для навигации.

используйте простые жесты, которые отражают действия в реальном мире, например, сжатие для масштабирования или смахивание для навигации. Четкое руководство: предоставляйте подсказки на экране или значки для руководства пользователями по сложным взаимодействиям.

предоставляйте подсказки на экране или значки для руководства пользователями по сложным взаимодействиям. Последовательные элементы пользовательского интерфейса: поддерживайте последовательность в пользовательском интерфейсе, чтобы создать предсказуемую среду.

Создавайте качественный контент

Успех приложений AR/VR зависит от качества представленного контента. Сосредоточьтесь на:

Визуальной точности: используйте текстуры высокого разрешения и реалистичное освещение для создания убедительных визуальных сред.

используйте текстуры высокого разрешения и реалистичное освещение для создания убедительных визуальных сред. Увлекательные повествования: создавайте захватывающие истории или сценарии, которые увлекают и удерживают внимание пользователя.

создавайте захватывающие истории или сценарии, которые увлекают и удерживают внимание пользователя. Интерактивные элементы: повышайте вовлеченность, включив интерактивные объекты, которыми пользователи могут манипулировать или на которые могут влиять.

Бесшовное взаимодействие

По-настоящему захватывающий опыт зависит от бесперебойного взаимодействия. Убедитесь, что ваше приложение позволяет пользователям естественным образом взаимодействовать с виртуальной средой с помощью:

Отзывчивые элементы управления: убедитесь, что элементы управления отзывчивы, с минимальной задержкой, чтобы обеспечить ощущение взаимодействия в реальном времени.

убедитесь, что элементы управления отзывчивы, с минимальной задержкой, чтобы обеспечить ощущение взаимодействия в реальном времени. Естественные интерфейсы: реализуйте интерфейсы, имитирующие взаимодействие в реальном мире, например отслеживание рук или голосовые команды.

реализуйте интерфейсы, имитирующие взаимодействие в реальном мире, например отслеживание рук или голосовые команды. Непрерывная обратная связь: предлагайте мгновенную обратную связь для действий пользователя, например вибрации или звуки, для подтверждения взаимодействия.

Тестирование и итерация

Ни одно приложение не идеально с самого начала. Регулярное тестирование и итерация имеют жизненно важное значение для совершенствования вашего AR/VR опыта. Установите процесс для:

Пользовательского тестирования: Собирайте отзывы реальных пользователей, чтобы определить области для улучшения.

Собирайте отзывы реальных пользователей, чтобы определить области для улучшения. Оптимизации производительности: Поддерживайте плавную и эффективную работу приложения, гарантируя низкую задержку и высокую частоту кадров.

Поддерживайте плавную и эффективную работу приложения, гарантируя низкую задержку и высокую частоту кадров. Регулярных обновлений: Постоянно обновляйте приложение, чтобы исправлять ошибки и улучшать функции на основе отзывов пользователей.

Сосредоточившись на этих элементах, вы можете создавать захватывающие AR/VR приложения, которые предоставляют пользователям захватывающие и приятные впечатления. Если вашему проекту требуются такие функции, как масштабируемая внутренняя инфраструктура и быстрая интеграция, такие платформы, как AppMaster, могут значительно ускорить ваш процесс разработки.

Будущее AR/VR и no-code интеграция

Поскольку мы смотрим в будущее технологий, интеграция AR/VR с no-code платформами готова преобразовать то, как мы взаимодействуем с цифровыми средами. Продолжающееся развитие этих технологий предоставляет бесконечные возможности для разработчиков, предприятий и пользователей, позволяя создавать более доступные и захватывающие приложения.

Объединение no-code платформ с инструментами AR/VR призвано расширить права и возможности более широкого круга создателей и новаторов. Без технических барьеров люди с различным опытом, включая художников, педагогов и предпринимателей, могут воплощать свои идеи в жизнь, не полагаясь на обширные знания в области кодирования. Эта демократизация технологий способствует инновационным подходам к дизайну продукта, маркетингу и образованию.

Растущее внедрение в разных отраслях

Поскольку технологии AR/VR становятся все более распространенными, ожидается, что различные отрасли будут использовать эти инструменты для улучшения взаимодействия с клиентами, обучения и предложения продуктов. Например, в сфере недвижимости потенциальные покупатели могут совершать виртуальные туры по объектам недвижимости, в то время как специалисты в области здравоохранения могут использовать виртуальные симуляции для обучения хирургии. Простота использования, предлагаемая платформами no-code, гарантирует, что эти иммерсивные приложения станут неотъемлемой частью операций во всех секторах.

Достижения в области доступности и пользовательского опыта

Текущая разработка платформ no-code будет отдавать приоритет доступности и пользовательскому опыту, делая приложения AR/VR более интуитивными и удобными для пользователя. Расширенные пользовательские интерфейсы и бесшовная интеграция между инструментами приведут к более быстрым темпам внедрения и более удовлетворительному пользовательскому опыту. Ожидается, что будущие приложения будут включать обработку естественного языка и распознавание жестов, что еще больше улучшит способ взаимодействия пользователей с иммерсивными средами.

Бесшовная интеграция с новыми технологиями

Интеграция AR/VR и no-code — это только начало более масштабной технологической конвергенции. Разработчики-визионеры и компании будут стремиться объединить их с другими технологиями, такими как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и блокчейн, чтобы создать еще более динамичный и персонализированный опыт. Сетевые возможности устройств IoT в сочетании с AR/VR могут привести к более интеллектуальным и интерактивным средам в домах и на рабочих местах.

Роль AppMaster в будущем развитии

Такие платформы, как AppMaster, играют важную роль в содействии этому будущему. Быстро генерируя исполняемые приложения из чертежей и обеспечивая бесшовную интеграцию, AppMaster играет решающую роль в содействии новым достижениям. Его способность создавать масштабируемые внутренние сервисы предлагает гибкую инфраструктуру, на которой AR/VR приложения могут создавать и революционизировать свои предложения.

Будущее светло для AR/VR и no-code разработки. Поскольку эти технологии все больше переплетаются, как конечные пользователи, так и разработчики могут рассчитывать на эру дополненной креативности, где иммерсивные приложения ограничены только воображением.