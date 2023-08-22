Что такое система управления контентом (CMS)?

Система управления контентом (CMS) — это программное приложение или набор связанных программ, которые позволяют пользователям создавать, управлять и поддерживать цифровой контент, часто для веб-сайтов или других онлайн-платформ. Содержимое может включать текст, изображения, видео, аудиофайлы, документы, мультимедийные файлы и многое другое.

Как правило, CMS позволяет нетехническим пользователям легко управлять и обновлять контент на веб-сайте, не требуя навыков технического программирования или веб-разработки , что делает его важным инструментом для бизнеса, блоггеров и других создателей контента. Создатели контента и администраторы могут использовать CMS для более эффективного и действенного управления своим присутствием в Интернете.

Некоторые основные функции CMS включают создание, редактирование, организацию и удаление контента, управление версиями контента, а также управление пользователями и разрешениями. Благодаря широкому использованию систем управления контентом любой может легко создать и поддерживать веб-сайт, даже не имея знаний или опыта программирования.

Основные компоненты CMS

Хотя платформы CMS могут различаться по функциональности и функциям, у них есть общие основные компоненты. Эти компоненты включают в себя:

Приложение для управления контентом (CMA). Приложение для управления контентом (CMA) — это пользовательский интерфейс, который позволяет создателям и редакторам контента создавать, изменять и удалять контент с веб-сайта без необходимости наличия технических знаний. Это часть CMS, которую чаще всего используют создатели контента и администраторы.

Приложение для управления контентом (CMA) — это пользовательский интерфейс, который позволяет создателям и редакторам контента создавать, изменять и удалять контент с веб-сайта без необходимости наличия технических знаний. Это часть CMS, которую чаще всего используют создатели контента и администраторы. Приложение доставки контента (CDA): Приложение доставки контента (CDA) отвечает за хранение и доставку контента конечным пользователям. Он извлекает содержимое из базы данных, объединяет его с соответствующими шаблонами и отображает на веб-сайте. Этот процесс происходит в фоновом режиме и невидим для создателей контента и администраторов.

Приложение доставки контента (CDA) отвечает за хранение и доставку контента конечным пользователям. Он извлекает содержимое из базы данных, объединяет его с соответствующими шаблонами и отображает на веб-сайте. Этот процесс происходит в фоновом режиме и невидим для создателей контента и администраторов. Пользовательский интерфейс (UI): UI — это визуальный компонент CMS, с которым пользователи взаимодействуют для управления содержимым веб-сайта. Хорошо продуманный пользовательский интерфейс обеспечивает плавное и интуитивно понятное управление контентом.

UI — это визуальный компонент CMS, с которым пользователи взаимодействуют для управления содержимым веб-сайта. Хорошо продуманный пользовательский интерфейс обеспечивает плавное и интуитивно понятное управление контентом. База данных: база данных хранит и упорядочивает контент и метаданные веб-сайта. Платформы CMS обычно используют базы данных для хранения контента, шаблонов, пользовательской информации и конфигураций.

Типы систем управления контентом

Доступно несколько типов платформ CMS, каждая из которых отличается архитектурой, функциональностью и вариантами использования. Вот три основных типа систем управления контентом:

Безголовая CMS: Безголовая CMS — это система управления контентом, которая не имеет внешнего интерфейса или уровня представления. Вместо этого контент отделен от представления, что позволяет разработчикам выбирать любую интерфейсную технологию для отображения контента. В безголовой CMS контент управляется через API (интерфейсы прикладного программирования) , которые могут обслуживать контент на нескольких устройствах и платформах, что делает его популярным выбором для предприятий с несколькими каналами доставки, такими как веб-сайты, мобильные приложения и устройства IoT.

Безголовая CMS — это система управления контентом, которая не имеет внешнего интерфейса или уровня представления. Вместо этого контент отделен от представления, что позволяет разработчикам выбирать любую интерфейсную технологию для отображения контента. В безголовой CMS контент управляется через API (интерфейсы прикладного программирования) , которые могут обслуживать контент на нескольких устройствах и платформах, что делает его популярным выбором для предприятий с несколькими каналами доставки, такими как веб-сайты, мобильные приложения и устройства IoT. Развязанная CMS: Развязанная CMS — это гибрид безголовой и традиционной монолитной (связанной) CMS. Как и безголовая CMS, несвязанная CMS отделяет управление контентом от уровня представления. Тем не менее, он также включает в себя встроенные интерфейсные шаблоны и инструменты, позволяющие создавать и предварительно просматривать контент перед запуском. Это позволяет создателям контента иметь больший контроль над представлением своего контента, в то же время используя преимущества гибкости и масштабируемости несвязанной архитектуры.

Развязанная CMS — это гибрид безголовой и традиционной монолитной (связанной) CMS. Как и безголовая CMS, несвязанная CMS отделяет управление контентом от уровня представления. Тем не менее, он также включает в себя встроенные интерфейсные шаблоны и инструменты, позволяющие создавать и предварительно просматривать контент перед запуском. Это позволяет создателям контента иметь больший контроль над представлением своего контента, в то же время используя преимущества гибкости и масштабируемости несвязанной архитектуры. Монолитная (связанная) CMS: монолитная или совмещенная CMS — это традиционная система управления контентом с тесно интегрированными уровнями управления контентом и представления. Этот тип CMS поставляется со встроенными шаблонами и инструментами дизайна для создания и поддержания внешнего вида веб-сайта. Монолитные платформы CMS обычно предлагают более оптимизированный опыт для нетехнических пользователей, но они могут быть менее гибкими, чем безголовые или развязанные варианты CMS.

Каждый тип CMS имеет свои преимущества и недостатки, в зависимости от потребностей и целей организации. При выборе решения CMS важно тщательно оценить требования и ресурсы вашей организации.

Преимущества использования CMS

Использование системы управления контентом (CMS) может значительно улучшить вашу организацию, оптимизируя процессы создания контента, организации и управления. Вот некоторые ключевые преимущества использования CMS:

Организация контента: CMS позволяет пользователям легко классифицировать и организовывать цифровой контент, упрощая поиск, обновление и оптимизацию контента в системе. Простота совместной работы: с помощью CMS несколько членов команды могут легко совместно работать над контентом. CMS поддерживает роли пользователей, права доступа и элементы управления, которые помогают обеспечить надлежащее управление и процессы утверждения контента. Лучшее управление рабочими процессами: настраиваемые рабочие процессы контента в CMS оптимизируют процесс создания, утверждения и публикации контента, делая управление контентом более эффективным и действенным. SEO-оптимизация и SEO-дружественные URL-адреса. Многие платформы CMS предлагают встроенные инструменты SEO-оптимизации , помогающие улучшить видимость вашего контента и рейтинг в поисковых системах. Они могут генерировать оптимизированные для SEO URL-адреса, которые также улучшают взаимодействие с пользователем. Согласованный веб-дизайн: CMS использует шаблоны и темы для обеспечения единообразного внешнего вида вашего веб-сайта, улучшения взаимодействия с пользователем и создания согласованной идентичности бренда. Это экономит время разработки и помогает поддерживать согласованность между несколькими страницами и разделами. Расширяемость: большинство платформ CMS поддерживают подключаемые модули, расширения и внутренние инструменты для расширения функциональности системы в соответствии с вашими уникальными потребностями. Это позволяет вам легко добавлять и постоянно обновлять функции, не требуя обширных технических знаний.

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Оценка и выбор правильной CMS

Выбор правильной CMS для вашей организации может быть важным решением, которое влияет на вашу стратегию в отношении контента, присутствие в Интернете и имидж бренда. Чтобы помочь вам сориентироваться в процессе выбора, вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при оценке и выборе CMS:

Простота использования: ищите CMS с удобным интерфейсом, который упрощает создание контента, редактирование и управление задачами для вашей команды, независимо от их технических знаний. Масштабируемость: ваш выбор CMS должен соответствовать росту вашей организации, будь то обработка увеличенного объема контента, расширение функций или простота поддержки дополнительных пользователей. Адаптивность: хорошая CMS должна иметь встроенную гибкость, чтобы адаптироваться к вашим изменяющимся потребностям с течением времени, от простых изменений макета до более продвинутых обновлений функций. Индивидуальная настройка: возможность настроить вашу CMS в соответствии с вашим брендом, дизайном и уникальными требованиями может значительно улучшить взаимодействие с пользователем и согласованность вашего цифрового присутствия. Расширяемость: оцените доступные плагины, надстройки и интеграции CMS, чтобы определить, может ли она легко включать новые функции и возможности без значительных технических усилий. Стоимость: Платформы CMS варьируются от бесплатных решений с открытым исходным кодом до платных платформ премиум-класса. Учитывайте общую стоимость владения, включая лицензирование, обновления, поддержку и дополнительные расширения, при выборе CMS для вашей организации.

Популярные варианты CMS

Несколько известных платформ CMS предназначены для различных вариантов использования и требований. Некоторые из самых популярных вариантов включают в себя:

WordPress: как самая популярная в мире CMS, обширное сообщество WordPress, обширные библиотеки плагинов и тем, а также простой в использовании интерфейс делают его отличным выбором для многих организаций, от малых предприятий до крупных предприятий. Джумла!: Джумла! это гибкая, универсальная и удобная CMS, которая сочетает в себе простоту использования и расширенную функциональность. Он подходит для различных типов веб-сайтов и включает мощную многоязычную поддержку. Drupal: Drupal — это мощная, гибкая и безопасная CMS, которая превосходно справляется с большими объемами контента и предлагает расширенные возможности настройки для технически подкованных пользователей, что делает ее особенно привлекательной для крупных организаций и государственных учреждений. Wix: Wix — это удобный для начинающих конструктор веб-сайтов с функцией drag-and-drop, широким набором шаблонов и встроенных функций, подходящих для малых предприятий и частных лиц, желающих быстро создать профессионально выглядящий веб-сайт. Shopify: Shopify специализируется на электронной коммерции и предлагает простую в использовании полнофункциональную CMS для управления интернет-магазином. Его расширяемость и ряд интеграций делают его привлекательным вариантом для компаний, стремящихся быстро заявить о себе в Интернете.

Помните, что выбор правильной CMS для вашей организации будет зависеть от ваших конкретных целей, требований к пользовательскому опыту и ограничений ресурсов. Хотя эти популярные варианты хорошо зарекомендовали себя, вы можете обнаружить, что менее известная или специально созданная CMS лучше соответствует вашим потребностям. Например, вы можете использовать такие платформы, как AppMaster.io, для создания пользовательских веб no-code, которые точно соответствуют вашим требованиям и предлагают функции управления контентом, адаптированные для вашей организации.

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Пользовательская CMS против готовых решений

Выбор между настраиваемой CMS и готовым решением зависит от потребностей вашей организации, бюджета, технических знаний и конкретных требований. В этом разделе мы рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

Пользовательская CMS

Пользовательская CMS — это система управления контентом, разработанная для удовлетворения уникальных потребностей вашей организации. Вот некоторые преимущества и недостатки выбора пользовательской CMS:

Плюсы:

Настройка: индивидуальная CMS разработана в соответствии с конкретными требованиями вашей организации, что позволяет использовать уникальные функции, которые могут отсутствовать в готовых решениях.

индивидуальная CMS разработана в соответствии с конкретными требованиями вашей организации, что позволяет использовать уникальные функции, которые могут отсутствовать в готовых решениях. Контроль: С пользовательской CMS у вас есть полный контроль над процессом разработки , обновлениями и любыми будущими модификациями, что обеспечивает большую гибкость и адаптируемость.

С пользовательской CMS у вас есть полный контроль над процессом разработки , обновлениями и любыми будущими модификациями, что обеспечивает большую гибкость и адаптируемость. Масштабируемость. Пользовательскую CMS можно создавать в соответствии с ростом вашей организации, что делает ее подходящим решением для крупных предприятий или предприятий.

Пользовательскую CMS можно создавать в соответствии с ростом вашей организации, что делает ее подходящим решением для крупных предприятий или предприятий. Безопасность: пользовательская CMS может быть разработана с усиленными мерами безопасности, снижающими риски, связанные с использованием популярных готовых решений, которые часто более подвержены атакам.

пользовательская CMS может быть разработана с усиленными мерами безопасности, снижающими риски, связанные с использованием популярных готовых решений, которые часто более подвержены атакам. Интеграция: пользовательскую CMS можно настроить для беспрепятственной работы с вашими существующими системами, упростив процесс интеграции.

Минусы:

Стоимость: создание пользовательской CMS, как правило, обходится дороже, чем покупка готового решения, особенно из-за затрат на разработку, обслуживание и поддержку.

создание пользовательской CMS, как правило, обходится дороже, чем покупка готового решения, особенно из-за затрат на разработку, обслуживание и поддержку. Отнимает много времени: разработка пользовательской CMS требует времени, что может задержать реализацию проекта и потенциально повлиять на другие области вашей организации.

разработка пользовательской CMS требует времени, что может задержать реализацию проекта и потенциально повлиять на другие области вашей организации. Технические знания. Для проектирования, создания и обслуживания пользовательской CMS требуются специальные технические навыки, которые могут потребовать найма или обучения специального персонала.

Готовые CMS-решения

Готовая CMS — это готовая система управления контентом, предназначенная для широкого круга пользователей. WordPress, Joomla! и Drupal — самые популярные готовые решения CMS. Вот преимущества и недостатки выбора готовой CMS:

Плюсы:

Экономичность: готовые CMS-решения обычно более доступны по цене, чем системы, созданные по индивидуальному заказу, что делает их идеальными для малого бизнеса или организаций с ограниченным бюджетом.

готовые CMS-решения обычно более доступны по цене, чем системы, созданные по индивидуальному заказу, что делает их идеальными для малого бизнеса или организаций с ограниченным бюджетом. Быстрое внедрение: поскольку готовые CMS создаются заранее, их внедрение происходит быстрее, чем создание пользовательской CMS с нуля.

поскольку готовые CMS создаются заранее, их внедрение происходит быстрее, чем создание пользовательской CMS с нуля. Простота использования. Большинство готовых решений CMS имеют интуитивно понятный интерфейс и удобные инструменты для управления контентом, что делает их доступными для нетехнических пользователей.

Большинство готовых решений CMS имеют интуитивно понятный интерфейс и удобные инструменты для управления контентом, что делает их доступными для нетехнических пользователей. Сообщество и поддержка. Популярные готовые платформы CMS имеют обширную сеть поддержки, включая активные форумы сообщества, документацию и профессиональную помощь.

Популярные готовые платформы CMS имеют обширную сеть поддержки, включая активные форумы сообщества, документацию и профессиональную помощь. Расширения и плагины: готовые платформы CMS часто имеют большие библиотеки плагинов и расширений, которые могут добавлять дополнительные функции, экономя время и силы при разработке.

Минусы:

Ограниченная настройка: готовые CMS-решения могут не предлагать того уровня настройки, который может предложить CMS, созданная на заказ, что может потребовать обходных путей или дополнительной разработки.

готовые CMS-решения могут не предлагать того уровня настройки, который может предложить CMS, созданная на заказ, что может потребовать обходных путей или дополнительной разработки. Универсальный подход: эти решения предназначены для широкого круга пользователей, и в них могут отсутствовать определенные функции, характерные для нужд вашей организации.

эти решения предназначены для широкого круга пользователей, и в них могут отсутствовать определенные функции, характерные для нужд вашей организации. Угрозы безопасности. Готовые платформы CMS могут быть более уязвимы для угроз безопасности из-за их популярности и стандартизированного кода.

Готовые платформы CMS могут быть более уязвимы для угроз безопасности из-за их популярности и стандартизированного кода. Лицензионные ограничения. Некоторые готовые решения ограничивают вашу гибкость при модификации или распространении программного обеспечения.

Делаем правильный выбор

При выборе между настраиваемой CMS и готовым решением тщательно учитывайте уникальные потребности, ресурсы и цели вашей организации. Пользовательская CMS может предложить больше контроля, настройки и масштабируемости, но по более высокой цене и повышенной сложности. Готовая CMS представляет собой экономичное и удобное для пользователя решение, которое может ограничивать возможности настройки и создавать риски для безопасности.

Вы можете рассмотреть возможность использования no-code платформы, такой как AppMaster, для создания пользовательской CMS, адаптированной к потребностям вашей организации. Этот подход сочетает в себе преимущества готовых решений, таких как простота использования и быстрота внедрения, с пользовательскими возможностями управления и настройки CMS. Прежде чем принять решение, взвесьте все за и против каждого варианта и оцените, насколько они соответствуют требованиям вашей организации, бюджету и техническим знаниям.