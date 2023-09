Robô terrestre

No mundo digital de hoje, as interações com os clientes estão migrando para o domínio dos chatbots. Esses agentes de conversação com tecnologia de IA não são apenas eficientes, mas também oferecem um toque personalizado no atendimento ao cliente. A construção de chatbots geralmente requer experiência em codificação, o que pode ser uma barreira significativa para muitas empresas. Este artigo se aprofundará no construtor de chatbot sem código Landbot, sua história e como ele capacita os usuários a criar chatbots sem escrever uma única linha de código.

Fundada em 2017 por Jiaqi Pan e um grupo de cofundadores, a Landbot surgiu com a missão de tornar a criação de chatbots acessível a todos. Jiaqi Pan, um engenheiro de software com visão, decidiu simplificar o processo de construção de chatbots. O resultado foi o Landbot, uma plataforma que democratiza as experiências de conversação ao eliminar a necessidade de codificação complexa.

Como funciona?

Basicamente, o Landbot foi projetado para ser intuitivo e fácil de usar. Aqui está um resumo de como funciona:

Design de chatbot: Landbot fornece uma interface visual que permite aos usuários projetar chatbots usando um construtor de arrastar e soltar . Você começa criando um chatbot do zero ou personalizando um dos modelos disponíveis. A interface lembra um fluxograma, onde você pode definir a lógica da conversa.

Blocos de construção: Landbot oferece uma biblioteca de blocos de construção que representam diferentes elementos do chatbot. Isso inclui mensagens de texto, questões de múltipla escolha, campos de entrada e muito mais. Basta drag and drop esses blocos na tela e conectá-los para criar o fluxo de conversação.

Personalização: A personalização é fundamental nas interações do chatbot. Landbot permite personalizar a aparência e o comportamento do chatbot. Você pode escolher cores, fontes e até adicionar o logotipo da sua marca para garantir uma integração perfeita com seu site ou aplicativo.

Integração: Landbot integra-se perfeitamente com várias plataformas de mensagens e ferramentas de terceiros. Se você deseja incorporar o chatbot ao seu site, conectá-lo ao seu CRM ou vinculá-lo ao seu software de email marketing, o Landbot oferece integrações que tornam tudo isso possível.

Teste: Antes de implantar seu chatbot, o Landbot permite testá-lo em tempo real. Isso garante que o fluxo de conversa seja tranquilo e livre de erros, proporcionando aos usuários uma experiência perfeita.

Implantação: quando estiver satisfeito com seu chatbot, você poderá implantá-lo facilmente em seu site ou plataforma de mensagens preferida. Landbot oferece diversas opções de incorporação, tornando-o acessível ao seu público.

quando estiver satisfeito com seu chatbot, você poderá implantá-lo facilmente em seu site ou plataforma de mensagens preferida. Landbot oferece diversas opções de incorporação, tornando-o acessível ao seu público. Análise e otimização: Landbot fornece informações valiosas sobre o desempenho do seu chatbot. Você pode rastrear as interações dos usuários, coletar dados sobre perguntas frequentes e otimizar as respostas do chatbot para um melhor envolvimento do usuário.





Principais recursos do Landbot

Landbot possui um conjunto de recursos, tornando-o uma ótima escolha entre os construtores de chatbot no-code. Aqui está uma visão mais detalhada do que Landbot tem a oferecer:

Criação de chatbot No-Code : A principal força do Landbot reside em sua abordagem no-code . Os usuários podem projetar e construir chatbots sem nenhuma habilidade de codificação, tornando-os acessíveis a uma ampla gama de profissionais, desde profissionais de marketing até equipes de suporte ao cliente.

Construtor visual de arrastar e soltar: A plataforma fornece um construtor visual e intuitivo drag-and-drop . Isso significa que você pode criar chatbots simplesmente arrastando elementos para a tela e conectando-os para definir o fluxo da conversa.

A plataforma fornece um construtor visual e intuitivo . Isso significa que você pode criar chatbots simplesmente arrastando elementos para a tela e conectando-os para definir o fluxo da conversa. Modelos para início rápido: Landbot oferece uma biblioteca de modelos adaptados para vários casos de uso, desde geração de leads até suporte ao cliente. Esses modelos ajudam os usuários a começar rapidamente e servem como bases valiosas para projetos personalizados de chatbot.

Landbot oferece uma biblioteca de modelos adaptados para vários casos de uso, desde geração de leads até suporte ao cliente. Esses modelos ajudam os usuários a começar rapidamente e servem como bases valiosas para projetos personalizados de chatbot. Implantação em várias plataformas: o Landbot oferece suporte à implantação em várias plataformas, incluindo sites, aplicativos de mensagens e muito mais. Você pode incorporar seu chatbot em seu site, compartilhá-lo por meio de um link ou integrá-lo a plataformas de mensagens populares.

o Landbot oferece suporte à implantação em várias plataformas, incluindo sites, aplicativos de mensagens e muito mais. Você pode incorporar seu chatbot em seu site, compartilhá-lo por meio de um link ou integrá-lo a plataformas de mensagens populares. Interface amigável: A interface de usuário do Landbot foi projetada para ser simples e fácil de usar. Mesmo aqueles sem experiência em desenvolvimento de chatbot podem navegar na plataforma sem esforço.

A interface de usuário do Landbot foi projetada para ser simples e fácil de usar. Mesmo aqueles sem experiência em desenvolvimento de chatbot podem navegar na plataforma sem esforço. Suporte multilíngue: Para empresas com público global, o Landbot oferece suporte multilíngue, permitindo criar chatbots que envolvem os usuários em seu idioma preferido.

Quem pode usar o Landbot?

A interface amigável e a abordagem no-code do Landbot o tornam uma plataforma inclusiva que atende a uma ampla gama de usuários e setores. Aqui estão os principais grupos de profissionais e empresas que podem se beneficiar do uso do Landbot:

Profissionais de marketing: os profissionais de marketing digital podem aproveitar o Landbot para criar chatbots interativos e envolventes para geração de leads, envolvimento do cliente e coleta de dados. Os chatbots podem ser incorporados em sites, landing pages e perfis de mídia social para capturar e nutrir leads de maneira eficaz.

os profissionais de marketing digital podem aproveitar o Landbot para criar chatbots interativos e envolventes para geração de leads, envolvimento do cliente e coleta de dados. Os chatbots podem ser incorporados em sites, landing pages e perfis de mídia social para capturar e nutrir leads de maneira eficaz. Equipes de suporte ao cliente: os representantes de suporte ao cliente podem usar o Landbot para criar chatbots que auxiliam os clientes com dúvidas comuns, fornecem informações sobre produtos e até mesmo solucionam problemas. Os chatbots podem lidar com tarefas rotineiras, permitindo que os agentes humanos se concentrem em consultas mais complexas.

os representantes de suporte ao cliente podem usar o Landbot para criar chatbots que auxiliam os clientes com dúvidas comuns, fornecem informações sobre produtos e até mesmo solucionam problemas. Os chatbots podem lidar com tarefas rotineiras, permitindo que os agentes humanos se concentrem em consultas mais complexas. Equipes de vendas: os profissionais de vendas podem usar chatbots para qualificar leads, agendar compromissos e oferecer recomendações de produtos com base nas preferências do cliente. O Landbot pode aumentar a eficiência dos processos de vendas automatizando as interações iniciais e a coleta de dados.

os profissionais de vendas podem usar chatbots para qualificar leads, agendar compromissos e oferecer recomendações de produtos com base nas preferências do cliente. O Landbot pode aumentar a eficiência dos processos de vendas automatizando as interações iniciais e a coleta de dados. Empresas de comércio eletrônico: as empresas de comércio eletrônico podem implantar chatbots para ajudar os clientes a encontrar produtos, rastrear pedidos e gerenciar devoluções. Os chatbots podem fornecer uma experiência de compra perfeita, aumentando a satisfação do cliente e as conversões.

as empresas de comércio eletrônico podem implantar chatbots para ajudar os clientes a encontrar produtos, rastrear pedidos e gerenciar devoluções. Os chatbots podem fornecer uma experiência de compra perfeita, aumentando a satisfação do cliente e as conversões. Profissionais de saúde: No setor de saúde, o Landbot pode ser usado para criar chatbots que auxiliam os pacientes no agendamento de consultas, no acesso a informações médicas e no esclarecimento de dúvidas frequentes. Isto pode melhorar o envolvimento dos pacientes e reduzir os encargos administrativos.

No setor de saúde, o Landbot pode ser usado para criar chatbots que auxiliam os pacientes no agendamento de consultas, no acesso a informações médicas e no esclarecimento de dúvidas frequentes. Isto pode melhorar o envolvimento dos pacientes e reduzir os encargos administrativos. Instituições educacionais: As instituições educacionais podem usar chatbots para fornecer aos alunos informações sobre cursos, ajudar nas admissões e oferecer orientação sobre assuntos acadêmicos. Os chatbots podem aprimorar a experiência do aluno e agilizar os processos administrativos.

As instituições educacionais podem usar chatbots para fornecer aos alunos informações sobre cursos, ajudar nas admissões e oferecer orientação sobre assuntos acadêmicos. Os chatbots podem aprimorar a experiência do aluno e agilizar os processos administrativos. Pequenas empresas: Pequenas empresas com recursos limitados podem se beneficiar da acessibilidade e facilidade de uso do Landbot. Eles podem usar chatbots para diversos fins, como lidar com dúvidas, agendar compromissos ou coletar feedback.

Pequenas empresas com recursos limitados podem se beneficiar da acessibilidade e facilidade de uso do Landbot. Eles podem usar chatbots para diversos fins, como lidar com dúvidas, agendar compromissos ou coletar feedback. Empresas: Grandes empresas podem implantar o Landbot para agilizar processos internos, como emissão de tíquetes de suporte de TI ou consultas de RH. Os chatbots também podem ser usados ​​para interações externas com o cliente para melhorar a eficiência e a escalabilidade.

Grandes empresas podem implantar o Landbot para agilizar processos internos, como emissão de tíquetes de suporte de TI ou consultas de RH. Os chatbots também podem ser usados ​​para interações externas com o cliente para melhorar a eficiência e a escalabilidade. Desenvolvedores e agências: até mesmo desenvolvedores e agências podem encontrar valor no Landbot criando rapidamente protótipos de chatbots para clientes ou testando conceitos de conversação antes de mergulhar na codificação personalizada.

Landbot x AppMaster

Landbot e AppMaster são duas plataformas inovadoras que atendem aos aspectos de desenvolvimento e automação de aplicativos. Embora ambos capacitem os usuários a atingir objetivos específicos, eles se destacam em áreas distintas.

Landbot se concentra na criação de chatbots e experiências de conversação. É particularmente adequado para melhorar o envolvimento do cliente, coletar dados e simplificar as interações por meio de interfaces de chat. A força do Landbot reside na sua simplicidade e na sua capacidade de facilitar conversas eficientes sem exigir extensas habilidades de codificação.

AppMaster, por outro lado, é uma plataforma abrangente sem código que permite aos usuários criar uma ampla variedade de aplicativos, incluindo aplicativos de back-end, aplicativos da web e aplicativos móveis. Ele se destaca por permitir que os usuários projetem visualmente modelos de dados , lógica de negócios e interfaces de usuário, tornando-o uma solução versátil para vários setores e casos de uso. AppMaster fornece controle granular sobre o processo de desenvolvimento, tornando-o adequado para pequenas e grandes empresas. Ele gera aplicativos completos e prontos para produção, eliminando dívidas técnicas e garantindo escalabilidade.





A escolha entre Landbot e AppMaster depende de suas necessidades e objetivos específicos. Se você precisa de um construtor de chatbot poderoso para aprimorar as interações com os clientes, o Landbot é uma excelente escolha. Mas se você procura uma plataforma abrangente no-code que cubra um espectro mais amplo de desenvolvimento de aplicativos, incluindo funcionalidade de back-end, aplicativos da web e aplicativos móveis, AppMaster oferece um kit de ferramentas mais extenso. A decisão depende da natureza dos seus projetos e do seu nível de especialização no desenvolvimento de aplicações.