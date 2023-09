W dzisiejszym cyfrowym świecie interakcje z klientami przesuwają się w stronę chatbotów. Ci agenci konwersacyjni wykorzystujący sztuczną inteligencję są nie tylko wydajni, ale także oferują spersonalizowaną obsługę klienta. Tworzenie chatbotów często wymaga wiedzy z zakresu kodowania, co dla wielu firm może stanowić znaczącą barierę. W tym artykule zagłębimy się w narzędzie do tworzenia chatbotów bez kodu , Landbot, jego historię i sposób, w jaki umożliwia użytkownikom tworzenie chatbotów bez pisania ani jednej linijki kodu.

Założony w 2017 roku przez Jiaqi Pan i grupę współzałożycieli, Landbot wyłonił się z misją uczynienia tworzenia chatbotów dostępnym dla każdego. Jiaqi Pan, inżynier oprogramowania z wizją, postanowił uprościć proces tworzenia chatbotów. W rezultacie powstał Landbot, platforma, która demokratyzuje doświadczenia konwersacyjne, eliminując potrzebę skomplikowanego kodowania.

Jak to działa?

W swojej istocie Landbot został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Oto opis działania:

Projekt chatbota: Landbot zapewnia interfejs wizualny, który pozwala użytkownikom projektować chatboty za pomocą kreatora „przeciągnij i upuść” . Zaczynasz od stworzenia chatbota od podstaw lub dostosowania jednego z dostępnych szablonów. Interfejs przypomina schemat blokowy, w którym można zdefiniować logikę rozmowy.

Klocki: Landbot oferuje bibliotekę klocków reprezentujących różne elementy chatbota. Należą do nich wiadomości tekstowe, pytania wielokrotnego wyboru, pola wejściowe i inne. Po prostu drag and drop te bloki na płótno i połącz je, aby stworzyć przepływ konwersacji.

Dostosowywanie: Personalizacja jest kluczem w interakcjach z chatbotem. Landbot umożliwia personalizację wyglądu i zachowania chatbota. Możesz wybrać kolory, czcionki, a nawet dodać logo swojej marki, aby zapewnić płynną integrację z Twoją witryną lub aplikacją.

Integracja: Landbot bezproblemowo integruje się z różnymi platformami komunikacyjnymi i narzędziami innych firm. Niezależnie od tego, czy chcesz osadzić chatbota na swojej stronie internetowej, połączyć go z systemem CRM, czy połączyć go z oprogramowaniem do marketingu e-mailowego, Landbot zapewnia integracje, które to wszystko umożliwiają.

Testowanie: Przed wdrożeniem chatbota Landbot umożliwia przetestowanie go w czasie rzeczywistym. Dzięki temu przepływ konwersacji jest płynny i wolny od błędów, zapewniając użytkownikom bezproblemową obsługę.

Wdrożenie: Gdy będziesz zadowolony ze swojego chatbota, możesz łatwo wdrożyć go na swojej stronie internetowej lub preferowanej platformie komunikacyjnej. Landbot oferuje różne opcje osadzania, dzięki czemu jest dostępny dla odbiorców.

Analityka i optymalizacja: Landbot zapewnia cenne informacje na temat działania Twojego chatbota. Możesz śledzić interakcje użytkowników, zbierać dane na temat często zadawanych pytań i optymalizować odpowiedzi chatbota, aby zapewnić lepsze zaangażowanie użytkowników.





Kluczowe cechy Landbota

Landbot oferuje zestaw funkcji, co czyni go doskonałym wyborem wśród twórców chatbotów no-code. Oto bliższe spojrzenie na to, co Landbot ma do zaoferowania:

Tworzenie chatbota No-Code : Podstawowa siła Landbota leży w podejściu no-code . Użytkownicy mogą projektować i budować chatboty bez umiejętności kodowania, dzięki czemu są one dostępne dla szerokiego grona profesjonalistów, od marketerów po zespoły obsługi klienta.

Wizualny kreator „przeciągnij i upuść": Platforma zapewnia intuicyjny, wizualny kreator drag-and-drop . Oznacza to, że możesz tworzyć chatboty, po prostu przeciągając elementy na płótno i łącząc je, aby określić przebieg rozmowy.

Platforma zapewnia intuicyjny, wizualny kreator . Oznacza to, że możesz tworzyć chatboty, po prostu przeciągając elementy na płótno i łącząc je, aby określić przebieg rozmowy. Szablony szybkiego startu: Landbot oferuje bibliotekę szablonów dostosowaną do różnych przypadków użycia, od generowania leadów po obsługę klienta. Szablony te pomagają użytkownikom szybko rozpocząć pracę i stanowią cenną podstawę dla niestandardowych projektów chatbotów.

Landbot oferuje bibliotekę szablonów dostosowaną do różnych przypadków użycia, od generowania leadów po obsługę klienta. Szablony te pomagają użytkownikom szybko rozpocząć pracę i stanowią cenną podstawę dla niestandardowych projektów chatbotów. Wdrożenie na wielu platformach: Landbot obsługuje wdrażanie na wielu platformach, w tym na stronach internetowych, aplikacjach do przesyłania wiadomości i nie tylko. Możesz osadzić chatbota na swojej stronie internetowej, udostępnić go poprzez link lub zintegrować z popularnymi platformami komunikacyjnymi.

Landbot obsługuje wdrażanie na wielu platformach, w tym na stronach internetowych, aplikacjach do przesyłania wiadomości i nie tylko. Możesz osadzić chatbota na swojej stronie internetowej, udostępnić go poprzez link lub zintegrować z popularnymi platformami komunikacyjnymi. Przyjazny dla użytkownika interfejs: Interfejs użytkownika Landbota został zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości użytkowania. Nawet osoby bez doświadczenia w tworzeniu chatbotów mogą bez trudu poruszać się po platformie.

Interfejs użytkownika Landbota został zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości użytkowania. Nawet osoby bez doświadczenia w tworzeniu chatbotów mogą bez trudu poruszać się po platformie. Obsługa wielu języków: dla firm z globalną publicznością Landbot oferuje obsługę wielu języków, umożliwiając tworzenie chatbotów, które angażują użytkowników w ich preferowanym języku.

Kto może korzystać z Landbota?

Przyjazny dla użytkownika interfejs Landbota i podejście no-code sprawiają, że jest to platforma integracyjna, przeznaczona dla szerokiego grona użytkowników i branż. Oto główne grupy profesjonalistów i firm, które mogą skorzystać na korzystaniu z Landbota:

Marketerzy: Marketerzy cyfrowi mogą wykorzystać Landbota do tworzenia interaktywnych i angażujących chatbotów do generowania potencjalnych klientów, angażowania klientów i gromadzenia danych. Chatboty można osadzić w witrynach internetowych, stronach docelowych i profilach mediów społecznościowych, aby skutecznie pozyskiwać i pielęgnować potencjalnych klientów.

Marketerzy cyfrowi mogą wykorzystać Landbota do tworzenia interaktywnych i angażujących chatbotów do generowania potencjalnych klientów, angażowania klientów i gromadzenia danych. Chatboty można osadzić w witrynach internetowych, stronach docelowych i profilach mediów społecznościowych, aby skutecznie pozyskiwać i pielęgnować potencjalnych klientów. Zespoły obsługi klienta: Przedstawiciele obsługi klienta mogą używać Landbota do tworzenia chatbotów, które pomagają klientom w przypadku typowych zapytań, dostarczają informacji o produktach, a nawet rozwiązują problemy. Chatboty mogą wykonywać rutynowe zadania, pozwalając agentom skupić się na bardziej złożonych zapytaniach.

Przedstawiciele obsługi klienta mogą używać Landbota do tworzenia chatbotów, które pomagają klientom w przypadku typowych zapytań, dostarczają informacji o produktach, a nawet rozwiązują problemy. Chatboty mogą wykonywać rutynowe zadania, pozwalając agentom skupić się na bardziej złożonych zapytaniach. Zespoły sprzedażowe: Specjaliści ds. sprzedaży mogą używać chatbotów do kwalifikowania potencjalnych klientów, planowania spotkań i oferowania rekomendacji produktów w oparciu o preferencje klientów. Landbot może zwiększyć efektywność procesów sprzedażowych poprzez automatyzację początkowych interakcji i zbierania danych.

Specjaliści ds. sprzedaży mogą używać chatbotów do kwalifikowania potencjalnych klientów, planowania spotkań i oferowania rekomendacji produktów w oparciu o preferencje klientów. Landbot może zwiększyć efektywność procesów sprzedażowych poprzez automatyzację początkowych interakcji i zbierania danych. Firmy zajmujące się handlem elektronicznym: Firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą wdrażać chatboty, aby pomagać klientom w znajdowaniu produktów, śledzeniu zamówień i zarządzaniu zwrotami. Chatboty mogą zapewnić bezproblemowe zakupy, zwiększając satysfakcję klientów i konwersje.

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą wdrażać chatboty, aby pomagać klientom w znajdowaniu produktów, śledzeniu zamówień i zarządzaniu zwrotami. Chatboty mogą zapewnić bezproblemowe zakupy, zwiększając satysfakcję klientów i konwersje. Świadczeniodawcy: W sektorze opieki zdrowotnej Landbot może być używany do tworzenia chatbotów, które pomagają pacjentom w planowaniu wizyt, uzyskiwaniu dostępu do informacji medycznych i odpowiadaniu na często zadawane pytania. Może to poprawić zaangażowanie pacjentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne.

W sektorze opieki zdrowotnej Landbot może być używany do tworzenia chatbotów, które pomagają pacjentom w planowaniu wizyt, uzyskiwaniu dostępu do informacji medycznych i odpowiadaniu na często zadawane pytania. Może to poprawić zaangażowanie pacjentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne. Instytucje edukacyjne: Instytucje edukacyjne mogą korzystać z chatbotów, aby przekazywać studentom informacje o kursach, pomagać w rekrutacji i oferować wskazówki w sprawach akademickich. Chatboty mogą poprawić doświadczenia uczniów i usprawnić procesy administracyjne.

Instytucje edukacyjne mogą korzystać z chatbotów, aby przekazywać studentom informacje o kursach, pomagać w rekrutacji i oferować wskazówki w sprawach akademickich. Chatboty mogą poprawić doświadczenia uczniów i usprawnić procesy administracyjne. Małe firmy: Małe firmy z ograniczonymi zasobami mogą skorzystać z przystępności cenowej i łatwości obsługi Landbota. Mogą wykorzystywać chatboty do różnych celów, takich jak obsługa zapytań, rezerwacja spotkań czy zbieranie opinii.

Małe firmy z ograniczonymi zasobami mogą skorzystać z przystępności cenowej i łatwości obsługi Landbota. Mogą wykorzystywać chatboty do różnych celów, takich jak obsługa zapytań, rezerwacja spotkań czy zbieranie opinii. Przedsiębiorstwa: Duże przedsiębiorstwa mogą wdrożyć Landbota, aby usprawnić procesy wewnętrzne, takie jak sprzedaż biletów do pomocy technicznej IT lub zapytania dotyczące HR. Chatboty można również wykorzystywać do zewnętrznych interakcji z klientami, aby poprawić wydajność i skalowalność.

Duże przedsiębiorstwa mogą wdrożyć Landbota, aby usprawnić procesy wewnętrzne, takie jak sprzedaż biletów do pomocy technicznej IT lub zapytania dotyczące HR. Chatboty można również wykorzystywać do zewnętrznych interakcji z klientami, aby poprawić wydajność i skalowalność. Programiści i agencje: Nawet programiści i agencje mogą znaleźć wartość w Landbocie, szybko prototypując chatboty dla klientów lub testując koncepcje konwersacyjne przed zagłębieniem się w niestandardowe kodowanie.

Landbot kontra AppMaster

Landbot i AppMaster to dwie innowacyjne platformy obsługujące aspekty tworzenia aplikacji i automatyzacji. Chociaż oba umożliwiają użytkownikom osiągnięcie określonych celów, wyróżniają się w odrębnych obszarach.

Landbot koncentruje się na tworzeniu chatbotów i doświadczeń konwersacyjnych. Jest szczególnie biegły w zwiększaniu zaangażowania klientów, gromadzeniu danych i usprawnianiu interakcji za pośrednictwem interfejsów czatu. Siła Landbota leży w jego prostocie i zdolności do ułatwiania efektywnych rozmów bez konieczności posiadania rozległych umiejętności kodowania.

Z drugiej strony AppMaster to kompleksowa platforma niewymagająca kodu , która umożliwia użytkownikom tworzenie szerokiej gamy aplikacji, w tym aplikacji backendowych, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych. Wyróżnia się możliwością wizualnego projektowania modeli danych , logiki biznesowej i interfejsów użytkownika, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych branż i przypadków użycia. AppMaster zapewnia szczegółową kontrolę nad procesem rozwoju, dzięki czemu jest odpowiedni dla małych i dużych firm. Generuje kompletne, gotowe do produkcji aplikacje, eliminując dług techniczny i zapewniając skalowalność.





Wybór pomiędzy Landbotem i AppMaster zależy od Twoich konkretnych potrzeb i celów. Jeśli potrzebujesz potężnego narzędzia do tworzenia chatbotów, które usprawni interakcje z klientami, Landbot będzie doskonałym wyborem. Jeśli jednak szukasz kompleksowej platformy no-code, która obejmuje szersze spektrum tworzenia aplikacji, w tym funkcjonalność backendu, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne, AppMaster oferuje bardziej rozbudowany zestaw narzędzi. Decyzja zależy od charakteru Twoich projektów i poziomu Twojej wiedzy specjalistycznej w zakresie tworzenia aplikacji.