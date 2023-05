Numa palestra recente na Station F em Paris, Sam Altman, o CEO da OpenAI, falou sobre o potencial promissor da inteligência artificial (IA) e abordou os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento e regulamentação. Durante a sua digressão europeia, Altman reuniu-se com vários chefes de governo e comunidades de startups, discutindo temas como a regulamentação da IA e o futuro do ChatGPT.

Enquanto conversava com o presidente francês Emmanuel Macron, Altman revelou que eles discutiram o equilíbrio certo entre proteger e promover a tecnologia de IA. A viagem acelerada de Altman tem como objectivo proporcionar-lhe conhecimentos e perspectivas para além da bolha tecnológica da Bay Area.

Como autoridade em IA, Altman expressou o seu entusiasmo pelo estado actual da tecnologia e pelas suas múltiplas aplicações. Ele acredita que a IA pode revolucionar a educação, levando a uma mudança global significativa. Além disso, ele destacou o valor dos modelos de IA como o GPT para aumentar a produtividade em vários campos de trabalho, incluindo o desenvolvimento de software.

Passando para o tópico da regulamentação, Altman referiu-se à sua declaração anterior na University College London, onde alertou sobre o alcance excessivo dos regulamentos europeus, potencialmente forçando o OpenAI a sair do continente. No entanto, ele esclareceu mais tarde no Twitter que não há planos para o OpenAI deixar a Europa. Elaborando seus comentários anteriores, Altman enfatizou a importância de ser capaz de cumprir os regulamentos sem comprometer as capacidades técnicas.

O optimismo de Altman estendeu-se aos próximos avanços tecnológicos, como a fusão nuclear, que, segundo ele, irá resolver o problema das alterações climáticas num futuro próximo. Embora reconheça os aspectos negativos da IA, considera que os benefícios ultrapassam em muito os inconvenientes. Apelou a um quadro regulamentar global semelhante à regulamentação nuclear ou biotecnológica e mostrou-se confiante na obtenção desse equilíbrio.

Ao discutir os próximos planos da OpenAI, Altman mencionou o desenvolvimento de modelos de IA melhorados com capacidades acrescidas. O sucesso da OpenAI e do ChatGPT atraiu uma concorrência considerável no domínio dos modelos linguísticos de grande dimensão e da IA generativa, mas Altman congratula-se com o desafio, desde que não ponha em causa as normas de segurança.

Altman vê a IA como um facilitador crucial da tecnologia e uma ferramenta para os humanos libertarem o potencial e resolverem problemas. Desmentiu as preocupações sobre o impacto da IA no emprego, afirmando que as ferramentas tecnológicas avançadas não resultariam necessariamente numa redução do trabalho ou do objectivo dos seres humanos.

Utilizando o jornalismo como exemplo, Altman argumentou que a IA poderia ajudar os jornalistas a concentrarem-se em tarefas cruciais, como investigações aprofundadas e a descoberta de informações valiosas. Esta interacção colaborativa entre a IA e os seres humanos criará uma sinergia em evolução, com ambos a adaptarem-se às capacidades e necessidades um do outro.

À medida que o panorama da IA continua a evoluir, plataformas como AppMaster oferecem poderosas ferramentas de desenvolvimento de aplicações sem código que integram tecnologias de aprendizagem automática, permitindo aos utilizadores conceber, construir e implementar soluções avançadas em vários sectores.