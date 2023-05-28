في حديث حديث في محطة F في باريس ، تحدث سام التمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، عن الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي (AI) وتناول التحديات التي تواجه تطويره وتنظيمه. خلال جولته الأوروبية ، التقى ألتمان بالعديد من رؤساء الحكومات ومجتمعات الشركات الناشئة ، وناقشوا موضوعات مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي ومستقبل ChatGPT.

أثناء حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، كشف ألتمان أنهما ناقشا تحقيق التوازن الصحيح بين حماية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيزها. تهدف جولة Altman السريعة إلى تزويده بالمعرفة ووجهات النظر خارج فقاعة تقنية Bay Area.

بصفته مرجعًا في مجال الذكاء الاصطناعي ، أعرب ألتمان عن سعادته بالحالة الحالية للتكنولوجيا وتطبيقاتها المتعددة. إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث ثورة في التعليم ، مما يؤدي إلى تحول عالمي كبير. بالإضافة إلى ذلك ، سلط الضوء على قيمة نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT لتعزيز الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة ، بما في ذلك تطوير البرمجيات.

بالانتقال إلى موضوع التنظيم ، أشار ألتمان إلى بيانه السابق في كلية لندن الجامعية ، حيث حذر من تجاوز اللوائح الأوروبية التي يحتمل أن تجبر OpenAI على الخروج من القارة. ومع ذلك ، أوضح لاحقًا على Twitter أنه لا توجد خطط لـ OpenAI لمغادرة أوروبا. في سياق شرحه لتعليقاته السابقة ، أكد ألتمان على أهمية القدرة على الامتثال للوائح دون المساس بالقدرات التقنية.

امتد تفاؤل ألتمان إلى الاختراقات التكنولوجية القادمة ، مثل الاندماج النووي ، الذي يعتقد أنه سيعالج تغير المناخ في المستقبل القريب. مع الاعتراف بالجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي ، يعتقد أن الفوائد تلقي بظلالها على العيوب. ودعا إلى وضع إطار تنظيمي عالمي يشبه اللوائح النووية أو التكنولوجيا الحيوية وأعرب عن ثقته في تحقيق هذا التوازن.

عند مناقشة خطط OpenAI القادمة ، ذكر ألتمان تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المحسّنة ذات القدرات المحسّنة. اجتذب نجاح OpenAI و ChatGPT منافسة كبيرة في مجال نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي ، لكن Altman يرحب بالتحدي ، طالما أنه لا يقوض معايير السلامة.

يتصور ألتمان أن الذكاء الاصطناعي هو عامل تمكين أساسي للتكنولوجيا وأداة للبشر لإطلاق العنان للإمكانات ومعالجة المشكلات. ورفض المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف ، مشيرًا إلى أن الأدوات التكنولوجية المتقدمة لن تؤدي بالضرورة إلى تقليل العمل أو الغرض للبشر.

باستخدام الصحافة كمثال ، جادل ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الصحفيين في التركيز على المهام الحاسمة مثل التحقيقات المتعمقة والكشف عن المعلومات القيمة. سيخلق هذا التفاعل التعاوني بين الذكاء الاصطناعي والبشر تآزرًا متطورًا ، مع التكيف مع قدرات واحتياجات كل منهما.

مع استمرار تطور مشهد الذكاء الاصطناعي ، تقدم منصات مثل AppMaster أدوات تطوير تطبيقات قوية لا تحتوي على كود تدمج تقنيات التعلم الآلي ، وتمكين المستخدمين من تصميم وبناء ونشر الحلول المتقدمة عبر مختلف الصناعات.