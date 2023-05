Podczas niedawnego przemówienia w Station F w Paryżu, Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, mówił o obiecującym potencjale sztucznej inteligencji (AI) i odniósł się do wyzwań stojących przed jej rozwojem i regulacją. Podczas swojej europejskiej podróży Altman spotkał się z różnymi szefami rządów i społecznościami startupów, omawiając takie tematy, jak regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i przyszłość ChatGPT.

Podczas rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Altman ujawnił, że dyskutowali o znalezieniu właściwej równowagi między ochroną a wspieraniem technologii AI. Szybka trasa Altmana ma na celu dostarczenie mu wiedzy i perspektyw wykraczających poza bańkę technologiczną Bay Area.

Jako autorytet w dziedzinie sztucznej inteligencji, Altman wyraził swoje podekscytowanie obecnym stanem technologii i wieloma jej zastosowaniami. Uważa, że sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować edukację, prowadząc do znaczącej globalnej zmiany. Ponadto podkreślił wartość modeli AI, takich jak GPT, dla zwiększenia produktywności w różnych dziedzinach pracy, w tym w tworzeniu oprogramowania.

Przechodząc do tematu regulacji, Altman odniósł się do swojej wcześniejszej wypowiedzi na University College London, gdzie ostrzegł przed zbyt daleko idącymi regulacjami europejskimi, które mogą zmusić OpenAI do opuszczenia kontynentu. Później jednak wyjaśnił na Twitterze, że nie ma planów opuszczenia Europy przez OpenAI. Rozwijając swoje poprzednie komentarze, Altman podkreślił znaczenie możliwości przestrzegania przepisów bez uszczerbku dla możliwości technicznych.

Optymizm Altmana rozszerzył się na nadchodzące przełomy technologiczne, takie jak fuzja jądrowa, która jego zdaniem zajmie się zmianami klimatycznymi w najbliższej przyszłości. Uznając negatywne aspekty sztucznej inteligencji, Altman uważa, że korzyści znacznie przyćmiewają wady. Wezwał do stworzenia globalnych ram regulacyjnych podobnych do regulacji dotyczących energii jądrowej lub biotechnologii i wyraził przekonanie, że uda się osiągnąć tę równowagę.

Omawiając najbliższe plany OpenAI, Altman wspomniał o rozwoju ulepszonych modeli sztucznej inteligencji o zwiększonych możliwościach. Sukces OpenAI i ChatGPT przyciągnął znaczną konkurencję w dziedzinie dużych modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji, ale Altman z zadowoleniem przyjmuje to wyzwanie, o ile nie podważa ono standardów bezpieczeństwa.

Altman postrzega sztuczną inteligencję jako kluczowy czynnik wspomagający technologię i narzędzie dla ludzi do uwalniania potencjału i rozwiązywania problemów. Odrzucił obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie, stwierdzając, że zaawansowane narzędzia technologiczne niekoniecznie doprowadzą do ograniczenia pracy lub celu dla ludzi.

Używając dziennikarstwa jako przykładu, Altman argumentował, że sztuczna inteligencja może pomóc dziennikarzom w skupieniu się na kluczowych zadaniach, takich jak dogłębne śledztwa i odkrywanie cennych informacji. Ta współpraca między AI i ludźmi stworzy ewoluującą synergię, w której obie strony będą dostosowywać się do swoich możliwości i potrzeb.

W miarę jak krajobraz sztucznej inteligencji ewoluuje, platformy takie jak AppMaster oferują potężne narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu, które integrują technologie uczenia maszynowego, umożliwiając użytkownikom projektowanie, tworzenie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań w różnych branżach.