In un recente intervento alla Station F di Parigi, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha parlato del promettente potenziale dell'intelligenza artificiale (AI) e ha affrontato le sfide che si pongono al suo sviluppo e alla sua regolamentazione. Nel corso del suo tour europeo, Altman ha incontrato diversi capi di governo e comunità di startup, discutendo di argomenti quali la regolamentazione dell'IA e il futuro della ChatGPT.

Durante la conversazione con il Presidente francese Emmanuel Macron, Altman ha rivelato che hanno discusso del giusto equilibrio tra protezione e promozione della tecnologia AI. Il tour frenetico di Altman mira a fornirgli conoscenze e prospettive al di là della bolla tecnologica della Bay Area.

In qualità di autorità nel campo dell'IA, Altman ha espresso il suo entusiasmo per lo stato attuale della tecnologia e per le sue molteplici applicazioni. Ritiene che l'IA possa rivoluzionare l'istruzione, portando a un significativo cambiamento globale. Inoltre, ha sottolineato il valore di modelli di IA come il GPT per migliorare la produttività in vari settori lavorativi, tra cui lo sviluppo di software.

Passando al tema della regolamentazione, Altman ha fatto riferimento alla sua precedente dichiarazione all'University College di Londra, in cui metteva in guardia da una regolamentazione europea eccessiva che avrebbe potuto costringere OpenAI a lasciare il continente. Tuttavia, ha poi chiarito su Twitter che non ci sono piani per l'uscita di OpenAI dall'Europa. Elaborando i suoi commenti precedenti, Altman ha sottolineato l'importanza di essere in grado di rispettare le normative senza compromettere le capacità tecniche.

L'ottimismo di Altman si è esteso anche alle prossime scoperte tecnologiche, come la fusione nucleare, che secondo lui affronterà il problema del cambiamento climatico nel prossimo futuro. Pur riconoscendo gli aspetti negativi dell'IA, ritiene che i vantaggi superino di gran lunga gli svantaggi. Ha chiesto un quadro normativo globale simile a quello del nucleare o delle biotecnologie e si è detto fiducioso nel raggiungimento di questo equilibrio.

Parlando dei piani futuri di OpenAI, Altman ha menzionato lo sviluppo di modelli di IA migliorati e con maggiori capacità. Il successo di OpenAI e ChatGPT ha attirato una notevole concorrenza nel campo dei modelli linguistici di grandi dimensioni e dell'IA generativa, ma Altman accoglie con favore la sfida, a patto che non comprometta gli standard di sicurezza.

Altman vede l'IA come un fattore cruciale per la tecnologia e uno strumento per gli esseri umani per sbloccare il potenziale e affrontare i problemi. Ha respinto le preoccupazioni sull'impatto dell'IA sull'occupazione, affermando che gli strumenti tecnologici avanzati non comporteranno necessariamente una riduzione del lavoro o degli obiettivi per gli esseri umani.

Prendendo come esempio il giornalismo, Altman ha sostenuto che l'IA potrebbe aiutare i giornalisti a concentrarsi su compiti cruciali come le indagini approfondite e la scoperta di informazioni preziose. Questa interazione collaborativa tra l'IA e gli esseri umani creerà una sinergia in evoluzione, con l'adattamento di entrambi alle capacità e alle esigenze dell'altro.

