В ходе недавнего выступления на станции F в Париже Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, рассказал о многообещающем потенциале искусственного интеллекта (ИИ) и затронул проблемы, стоящие перед его развитием и регулированием. В ходе своего европейского турне Альтман встречался с главами правительств и сообществ стартапов, обсуждая такие темы, как регулирование ИИ и будущее ChatGPT.

Во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном Альтман рассказал, что они обсуждали правильное соотношение между защитой и развитием технологий ИИ. Быстро развивающееся турне Альтмана направлено на получение знаний и перспектив за пределами технологического пузыря района залива.

Будучи авторитетом в области ИИ, Альтман выразил свое волнение по поводу современного состояния технологии и ее многочисленных применений. Он считает, что ИИ может произвести революцию в образовании, что приведет к значительным глобальным изменениям. Кроме того, он подчеркнул ценность моделей ИИ, таких как GPT, для повышения производительности труда в различных областях, включая разработку программного обеспечения.

Переходя к теме регулирования, Альтман сослался на свое предыдущее выступление в Университетском колледже Лондона, где он предупредил о том, что чрезмерно жесткие европейские правила могут вынудить OpenAI покинуть континент. Однако позже он пояснил в Твиттере, что OpenAI не планирует покидать Европу. Развивая свои предыдущие комментарии, Альтман подчеркнул важность возможности соответствовать нормативным требованиям без ущерба для технических возможностей.

Оптимизм Альтмана распространился и на грядущие технологические прорывы, такие как ядерный синтез, который, по его мнению, позволит решить проблему изменения климата в ближайшем будущем. Признавая негативные аспекты ИИ, он считает, что преимущества значительно превосходят недостатки. Он призвал к созданию глобальной нормативной базы, подобной регулированию ядерной энергетики или биотехнологий, и выразил уверенность в достижении этого баланса.

Говоря о ближайших планах OpenAI, Альтман упомянул о разработке усовершенствованных моделей ИИ с расширенными возможностями. Успех OpenAI и ChatGPT привлек значительную конкуренцию в области больших языковых моделей и генеративного ИИ, но Альтман приветствует этот вызов, если только он не подрывает стандарты безопасности.

Альтман считает ИИ важнейшим фактором развития технологий и инструментом, позволяющим людям раскрывать потенциал и решать проблемы. Он отверг опасения по поводу влияния ИИ на занятость, заявив, что передовые технологические инструменты не обязательно приведут к сокращению объема работы или целей для людей.

На примере журналистики Альтман заявил, что ИИ может помочь журналистам сосредоточиться на таких важных задачах, как глубокие расследования и раскрытие ценной информации. Такое совместное взаимодействие между ИИ и людьми создаст развивающуюся синергию, при которой оба будут адаптироваться к возможностям и потребностям друг друга.

Поскольку ландшафт ИИ продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, предлагают мощные инструменты разработки приложений без кода, которые интегрируют технологии машинного обучения, позволяя пользователям проектировать, создавать и внедрять передовые решения в различных отраслях.