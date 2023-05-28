OpenAI CEO'su Sam Altman, Paris'teki F İstasyonunda yakın zamanda yaptığı bir konuşmada yapay zekanın (AI) gelecek vaat eden potansiyelinden bahsetti ve geliştirilmesi ve düzenlenmesinin önündeki zorluklara değindi. Altman, Avrupa turu sırasında çeşitli hükümet başkanları ve girişim topluluklarıyla bir araya gelerek AI düzenlemesi ve ChatGPT'nin geleceği gibi konuları tartıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuşurken Altman, AI teknolojisini korumak ve geliştirmek arasında doğru dengeyi kurmayı tartıştıklarını açıkladı. Altman'ın hızlı tempolu turu, ona Bay Area teknoloji balonunun ötesinde bilgi ve bakış açısı sağlamayı amaçlıyor.

AI'da bir otorite olarak Altman, teknolojinin mevcut durumu ve çoklu uygulamaları hakkındaki heyecanını dile getirdi. Yapay zekanın eğitimde devrim yaratabileceğine ve önemli bir küresel değişime yol açabileceğine inanıyor. Ayrıca, yazılım geliştirme de dahil olmak üzere çeşitli iş alanlarında üretkenliği artırmak için GPT gibi yapay zeka modellerinin değerini vurguladı.

Yönetmelik konusuna geçen Altman, University College London'da yaptığı ve Avrupa yönetmeliklerini aşmanın potansiyel olarak OpenAI'yi kıtanın dışına iteceği konusunda uyarıda bulunduğu önceki açıklamasına atıfta bulundu. Ancak daha sonra Twitter'da OpenAI'nin Avrupa'dan ayrılma planları olmadığını açıkladı. Daha önceki açıklamalarını detaylandıran Altman, teknik yeterliliklerden ödün vermeden yönetmeliklere uyum sağlayabilmenin önemine vurgu yaptı.

Altman'ın iyimserliği, yakın gelecekte iklim değişikliğini ele alacağına inandığı nükleer füzyon gibi yaklaşmakta olan teknolojik atılımlara kadar uzanıyordu. AI'nın olumsuz yönlerini kabul ederken, faydaların dezavantajları gölgede bıraktığını düşünüyor. Nükleer veya biyoteknoloji düzenlemesine benzer bir küresel düzenleyici çerçeve çağrısında bulundu ve bu dengeyi sağlama konusunda güvenini dile getirdi.

OpenAI'nin yaklaşan planlarını tartışırken Altman, gelişmiş yeteneklere sahip gelişmiş AI modellerinin geliştirilmesinden bahsetti. OpenAI ve ChatGPT'nin başarısı, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka alanında önemli bir rekabet yarattı, ancak Altman, güvenlik standartlarını baltalamadığı sürece bu zorluğu memnuniyetle karşılıyor.

Altman, AI'yı teknolojinin çok önemli bir sağlayıcısı ve insanların potansiyelleri ortaya çıkarması ve sorunları çözmesi için bir araç olarak tasavvur ediyor. Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri reddetti ve ileri teknolojik araçların insanlar için mutlaka daha az iş veya amaç ile sonuçlanmayacağını belirtti.

Gazeteciliği örnek olarak kullanan Altman, AI'nın gazetecilere derinlemesine soruşturmalar ve değerli bilgileri ortaya çıkarma gibi önemli görevlere odaklanmalarında yardımcı olabileceğini savundu. Yapay zeka ve insanlar arasındaki bu işbirliğine dayalı etkileşim, her ikisinin de birbirlerinin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlamasıyla gelişen bir sinerji yaratacaktır.

AI ortamı gelişmeye devam ederken, AppMaster gibi platformlar, makine öğrenimi teknolojilerini entegre eden güçlü kodsuz uygulama geliştirme araçları sunarak kullanıcıların çeşitli sektörlerde gelişmiş çözümler tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.