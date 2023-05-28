在最近巴黎F站的一次谈话中，OpenAI的首席执行官Sam Altman谈到了人工智能（AI）的巨大潜力，并谈到了其发展和监管面临的挑战。在欧洲之行中，奥特曼与各国政府首脑和创业社区会面，讨论了人工智能监管和ChatGPT的未来等话题。

在与法国总统Emmanuel Macron交谈时，Altman透露他们讨论了在保护和促进人工智能技术之间取得适当的平衡。奥特曼的快节奏之旅旨在为他提供湾区科技泡沫之外的知识和观点。

作为人工智能领域的权威，奥特曼对该技术的现状和多种应用表示兴奋。他认为人工智能可以彻底改变教育，导致全球的重大转变。此外，他强调了像GPT这样的人工智能模型对于提高包括软件开发在内的各个工作领域的生产力的价值。

谈到监管话题，奥特曼提到了他之前在伦敦大学学院的发言，他在发言中警告说，过度的欧洲法规可能会迫使OpenAI离开欧洲大陆。然而，他后来在Twitter上澄清，没有计划让OpenAI离开欧洲。在阐述他之前的评论时，奥特曼强调了在不影响技术能力的情况下遵守法规的重要性。

奥特曼的乐观态度延伸到了即将到来的技术突破，如核聚变，他认为这将在不久的将来解决气候变化问题。虽然承认人工智能的消极方面，但他认为其好处远远超过了缺点。他呼吁建立一个类似于核或生物技术监管的全球监管框架，并表示有信心实现这种平衡。

在讨论OpenAI即将到来的计划时，奥特曼提到了开发具有增强能力的改进型人工智能模型。OpenAI和ChatGPT的成功吸引了大型语言模型和生成性人工智能领域的大量竞争，但奥特曼欢迎这种挑战，只要它不损害安全标准。

奥特曼设想，人工智能是技术的重要推动者，是人类释放潜力和解决问题的工具。他驳斥了关于人工智能对就业影响的担忧，指出先进的技术工具不一定会导致人类的工作或目的减少。

以新闻业为例，奥特曼认为，人工智能可以帮助记者专注于深入调查和发掘有价值的信息等关键任务。人工智能和人类之间的这种协作互动将创造一种不断发展的协同作用，双方都能适应对方的能力和需求。

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