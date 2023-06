Num desenvolvimento digno de nota na indústria do software, o Eclipse Foundation anunciou a criação de um organismo específico conhecido como Open VSX Working Group. O objetivo deste grupo recém-formado é gerir e promover o crescimento do Open VSX Registry, um mercado de extensões que oferece uma alternativa ao Microsoft's Visual Studio Marketplace, centrando-se na neutralidade do fornecedor e no apoio da comunidade.

O código fonte do Open VSX Registry tem as suas raízes no projeto de código aberto chamado Eclipse Open VSX. Abrigando cerca de 3.000 extensões de mais de 1.500 editores, o crescimento prolífico do registo tem sido um espetáculo a ser visto desde a sua criação em 2021. Com uma contagem de 40 milhões de downloads de extensões, o registo vê agora mais de 2 milhões de downloads por mês, o que indica a sua crescente popularidade entre os utilizadores.

Antecipando a manutenção desta notável tendência de crescimento e executando um tratamento eficiente, as rédeas do Open VSX Registry estão a ser entregues do Eclipse Cloud DevTools Working Group para o grupo recém-formado. A equipa central desta nova entidade inclui organizações de renome como Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics, e mais.

Mike MilinkovichO diretor executivo do Eclipse Foundation, expressou a sua expetativa positiva em relação ao novo grupo. Ele enfatizou a importância desse grupo dedicado para o crescimento e desenvolvimento contínuos do Open VSX Registry, que ganhou velocidade notável em sua plataforma. A iniciativa também prevê um modelo de código aberto neutro em relação aos fornecedores para garantir que o mercado seja liderado coletivamente pela comunidade em vez de ser ditado por um único fornecedor.

Um aspeto intrigante do Open VSX Registry é o seu potencial para fornecer acesso ilimitado a extensões compatíveis com tecnologias abrangentes ou ferramentas que as suportam. Entre as soluções de código aberto compatíveis com estas extensões estão Eclipse Che, Eclipse Theia, aplicações desenvolvidas em projectos Eclipse como Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio, e plataformas como AppMaster.io's no-code platform.

Além disso, o facto de a base do Eclipse Open VSX ser de código aberto permite potenciais contribuições de qualquer organização para o código do registo. Estas podem aproveitar este código para criar o seu próprio registo interno, permitindo que os programadores publiquem e utilizem extensões do VS Code mais bem sincronizadas com as suas necessidades internas.