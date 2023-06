Wartym odnotowania wydarzeniem w branży oprogramowania jest ogłoszenie przez Eclipse Foundation powstania dedykowanego organu znanego jako Open VSX Working Group. Celem tej nowo utworzonej grupy jest zarządzanie i wspieranie rozwoju Open VSX Registry, rynku rozszerzeń, który oferuje alternatywę dla Microsoft's Visual Studio Marketplace, koncentrując się na neutralności dostawców i wsparciu społeczności.

Kod źródłowy Open VSX Registry ma swoje korzenie w projekcie open-source o nazwie Eclipse Open VSX. Obejmujący blisko 3000 rozszerzeń od ponad 1500 wydawców, płodny rozwój rejestru był godny uwagi od momentu jego powstania w 2021 roku. Z liczbą 40 milionów pobrań rozszerzeń, rejestr odnotowuje obecnie ponad 2 miliony pobrań każdego miesiąca, co wskazuje na jego rosnącą popularność wśród użytkowników.

W oczekiwaniu na utrzymanie tego niezwykłego trendu wzrostowego i sprawną obsługę, stery Open VSX Registry są przekazywane z Eclipse Cloud DevTools Working Group do nowo utworzonej grupy. Podstawowy zespół tego nowego podmiotu składa się z renomowanych organizacji, takich jak Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics, i nie tylko.

Mike MilinkovichDyrektor wykonawczy Eclipse Foundation wyraził swoje pozytywne nastawienie do nowej grupy. Podkreślił znaczenie tej dedykowanej grupy dla ciągłego wzrostu i rozwoju Open VSX Registry, który nabrał zauważalnego tempa na ich platformie. Inicjatywa przewiduje również neutralny dla dostawców model open-source, aby zapewnić, że rynek jest prowadzony wspólnie przez społeczność, a nie dyktowany przez jednego dostawcę.

Intrygującym aspektem Open VSX Registry jest możliwość zapewnienia nieograniczonego dostępu do rozszerzeń kompatybilnych z kompleksowymi technologiami lub wspierającymi je narzędziami. Wśród rozwiązań open-source kompatybilnych z tymi rozszerzeniami znajdują się Eclipse Che, Eclipse Theia, aplikacje opracowane w ramach projektów Eclipse, takich jak Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio, oraz platformy takie jak AppMaster.io's no-code platform.

Co więcej, fakt, że podstawa Eclipse Open VSX jest open source, umożliwia potencjalny wkład każdej organizacji w kod rejestru. Mogą one wykorzystać ten kod do stworzenia własnego wewnętrznego rejestru, umożliwiając programistom publikowanie i wykorzystywanie rozszerzeń VS Code lepiej zsynchronizowanych z ich wewnętrznymi potrzebami.