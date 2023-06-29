Заметным событием в индустрии программного обеспечения стало то, что Eclipse Foundation объявил о создании специального органа, известного как Open VSX Working Group. Цель этой новообразованной группы - управлять и способствовать развитию Open VSX Registry, рынка расширений, который предлагает альтернативу Microsoft's Visual Studio Marketplace, уделяя особое внимание нейтральности поставщиков и поддержке сообщества.

Исходный код Open VSX Registry берет свое начало в проекте с открытым исходным кодом под названием Eclipse Open VSX. С момента своего создания в 2021 году реестр насчитывает около 3 000 расширений от более чем 1 500 издателей. Реестр, насчитывающий 40 миллионов загрузок расширений, в настоящее время ежемесячно загружается более 2 миллионов раз, что свидетельствует о его растущей популярности среди пользователей.

В ожидании сохранения этой замечательной тенденции и эффективного управления, бразды правления Open VSX Registry передаются от Eclipse Cloud DevTools Working Group вновь созданной группе. Основная команда новой структуры включает в себя такие известные организации, как Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics, и др.

Mike MilinkovichИсполнительный директор Eclipse Foundation выразил свое позитивное ожидание по поводу новой группы. Он подчеркнул важность этой специализированной группы для непрерывного роста и развития Open VSX Registry, которая набрала заметную скорость на их платформе. Инициатива также предусматривает нейтральную по отношению к поставщикам модель с открытым исходным кодом, чтобы обеспечить коллективное руководство рынком со стороны сообщества, а не диктат со стороны одного поставщика.

Интригующим аспектом сайта Open VSX Registry является его потенциал для предоставления неограниченного доступа к расширениям, совместимым с комплексными технологиями или инструментами, поддерживающими их. Среди решений с открытым исходным кодом, совместимых с этими расширениями, можно назвать Eclipse Che, Eclipse Theia, приложения, разработанные в рамках проектов Eclipse, таких как Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio, и платформы, такие как AppMaster.io's no-code platform.

Более того, тот факт, что основа Eclipse Open VSX является открытым исходным кодом, позволяет любой организации вносить потенциальный вклад в код реестра. Они могут использовать этот код для создания собственного реестра, позволяя разработчикам публиковать и использовать расширения VS Code в соответствии со своими внутренними потребностями.