في تطور جدير بالملاحظة في صناعة البرمجيات ، أعلنت Eclipse Foundation عن بدء هيئة مخصصة تُعرف باسم Open VSX Working Group. الهدف من هذه المجموعة التي تم تشكيلها حديثًا هو إدارة وتعزيز نمو Open VSX Registry ، وهو سوق ملحق يوفر بديلاً لـ Microsoft's Visual Studio Marketplace ، مع التركيز على حيادية البائعين ودعم المجتمع.

تعود جذور الكود المصدري لـ Open VSX Registry إلى المشروع مفتوح المصدر المسمى Eclipse Open VSX. يضم السجل ما يقرب من 3000 امتداد من قبل أكثر من 1500 ناشر ، وكان النمو الهائل للسجل مرئيًا منذ إنشائه في عام 2021. وبتفاخره بعدد 40 مليون تنزيل إضافي ، يشهد السجل الآن أكثر من 2 مليون عملية تنزيل كل شهر ، مما يدل على ازديادها شعبية بين المستخدمين.

تحسبًا للحفاظ على هذا الاتجاه الصعودي الملحوظ وتنفيذ معالجة فعالة ، يتم تسليم مقاليد Open VSX Registry من Eclipse Cloud DevTools Working Group إلى المجموعة المشكلة حديثًا. يتكون الفريق الأساسي لهذا الكيان الجديد من مؤسسات مشهورة مثل Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics والمزيد.

أعرب Mike Milinkovich ، المدير التنفيذي Eclipse Foundation ، عن توقعاته الإيجابية بشأن المجموعة الجديدة. وأكد على أهمية هذه المجموعة المخصصة للنمو المستمر وتطوير Open VSX Registry ، والذي اكتسب سرعة ملحوظة على منصتهم. تتصور المبادرة أيضًا نموذجًا مفتوح المصدر محايدًا للبائع لضمان أن يقود السوق بشكل جماعي من قبل المجتمع بدلاً من أن يمليه بائع واحد.

يتمثل أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في Open VSX Registry في قدرته على توفير وصول غير مقيد إلى الامتدادات المتوافقة مع التقنيات أو الأدوات الشاملة التي تدعمها. من بين الحلول مفتوحة المصدر المتوافقة مع هذه الإضافات Eclipse Che, Eclipse Theia والتطبيقات المطورة على مشاريع Eclipse مثل Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio والأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io's no-code platform .

علاوة على ذلك ، فإن حقيقة أن أساس Eclipse Open VSX مفتوح المصدر يتيح المساهمات المحتملة من أي مؤسسة في كود التسجيل. يمكنهم تسخير هذا الرمز لإنشاء سجل داخلي خاص بهم ، مما يسمح للمطورين بنشر واستخدام امتدادات VS Code المتزامنة بشكل أفضل مع احتياجاتهم الداخلية.