Eclipse Foundation yazılım endüstrisinde kayda değer bir gelişme olarak, Open VSX Working Group olarak bilinen özel bir yapının başladığını duyurdu. Bu yeni oluşturulan grubun amacı, Microsoft's Visual Studio Marketplace bir alternatif sunan bir uzantı pazarı olan Open VSX Registry büyümesini yönetmek ve teşvik etmektir.

Open VSX Registry kaynak kodunun kökleri Eclipse Open VSX adlı açık kaynaklı projeye dayanmaktadır. 1.500'den fazla yayıncı tarafından 3.000'e yakın uzantıyı barındıran kayıt defterinin üretken büyümesi, 2021'deki başlangıcından bu yana görülmeye değer bir manzara oldu. kullanıcılar arasında popülerlik.

Bu kayda değer yükseliş trendini sürdürme ve verimli işleme yürütme beklentisiyle, Open VSX Registry dizginleri Eclipse Cloud DevTools Working Group yeni oluşturulan gruba devrediliyor. Bu yeni varlığın çekirdek ekibi Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics ve daha fazlası gibi tanınmış kuruluşlardan oluşmaktadır.

Eclipse Foundation yönetici direktörü Mike Milinkovich, yeni grupla ilgili olumlu beklentisini dile getirdi. Platformlarında gözle görülür bir hız kazanan Open VSX Registry sürekli büyümesi ve gelişmesi için bu özel grubun önemini vurguladı. Girişim ayrıca, pazarın tek bir satıcı tarafından dikte edilmek yerine topluca topluluk tarafından yönetilmesini sağlamak için satıcıdan bağımsız bir açık kaynak modeli öngörüyor.

Open VSX Registry ilgi çekici bir yönü, kapsamlı teknolojiler veya bunları destekleyen araçlarla uyumlu uzantılara sınırsız erişim sağlama potansiyelidir. Bu uzantılarla uyumlu açık kaynak çözümler arasında Eclipse Che, Eclipse Theia Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio ve AppMaster.io's no-code platform gibi platformlar yer alıyor.

Ayrıca, Eclipse Open VSX temelinin açık kaynak olması, herhangi bir kuruluşun kayıt defteri koduna olası katkılarını sağlar. Kendi şirket içi kayıtlarını oluşturmak için bu kodu kullanabilirler, bu da geliştiricilerin dahili ihtiyaçları ile daha iyi senkronize edilmiş VS Code uzantılarını yayınlamasına ve kullanmasına olanak tanır.