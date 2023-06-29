在软件行业的一个值得注意的发展中，Eclipse Foundation 已经宣布成立一个专门的机构，称为Open VSX Working Group 。这个新成立的团体的目标是管理和促进Open VSX Registry 的发展，这个扩展市场提供了一个替代Microsoft's Visual Studio Marketplace ，侧重于供应商中立性和社区支持。

Open VSX Registry 的源代码起源于名为Eclipse Open VSX 的开源项目。自2021年成立以来，该注册表容纳了超过1500个发布者的近3000个扩展，其多产的增长是一个令人瞩目的现象。该注册表拥有4000万次扩展下载，现在每月的下载量超过200万次，表明它在用户中越来越受欢迎。

为了保持这一显著的上升趋势并执行有效的处理，Open VSX Registry 的缰绳正从Eclipse Cloud DevTools Working Group 交给新成立的小组。这个新实体的核心团队包括著名的组织，如Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics ，以及更多。

Mike Milinkovich Eclipse Foundation 的执行董事表示他对这个新团体有积极的期待。他强调了这个专门小组对于 的持续增长和发展的重要性，该小组在其平台上获得了明显的速度。该倡议还设想了一个供应商中立的开源模式，以确保市场由社区集体领导，而不是由单一的供应商来决定。Open VSX Registry

Open VSX Registry 的一个耐人寻味的方面是它有可能不受限制地提供与支持它们的综合技术或工具兼容的扩展。在与这些扩展兼容的开源解决方案中，有Eclipse Che, Eclipse Theia ，在Eclipse项目上开发的应用程序，如Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio ，以及平台，如 AppMaster.io's no-code platform.

此外，Eclipse Open VSX 的基础是开源的，这使得任何组织都有可能对注册表的代码做出贡献。他们可以利用这些代码来创建他们自己的内部注册表，使开发人员能够发布和利用VS Code扩展，更好地与他们的内部需求同步。