In een opmerkelijke ontwikkeling in de software-industrie heeft de Eclipse Foundation de oprichting aangekondigd van een toegewijde instantie die bekend staat als de Open VSX Working Group. Het doel van deze nieuw gevormde groep is het beheren en bevorderen van de groei van de Open VSX Registry, een extensiemarktplaats die een alternatief biedt voor Microsoft's Visual Studio Marketplace, met de nadruk op leveranciersonafhankelijkheid en steun van de gemeenschap.

De broncode van de Open VSX Registry heeft zijn wortels in het open-source project Eclipse Open VSX. Met bijna 3.000 extensies van meer dan 1.500 uitgevers is de groei van het register sinds de start in 2021 een lust voor het oog. Het register heeft 40 miljoen extensies gedownload en ziet nu elke maand meer dan 2 miljoen downloads, wat aangeeft dat het steeds populairder wordt onder gebruikers.

In afwachting van het behoud van deze opmerkelijke uptrend en de uitvoering van een efficiënte afhandeling, worden de teugels van het Open VSX Registry overgedragen van de Eclipse Cloud DevTools Working Group aan de nieuw gevormde groep. Het kernteam van deze nieuwe entiteit bestaat uit gerenommeerde organisaties zoals Google, Huawei, Posit, Salesforce, Siemens, STMicroelectronics, en meer.

Mike Milinkovich, uitvoerend directeur van de Eclipse Foundation, sprak zijn positieve verwachting uit over de nieuwe groep. Hij benadrukte het belang van deze toegewijde groep voor de voortdurende groei en ontwikkeling van de Open VSX Registry, die merkbaar sneller is geworden op hun platform. Het initiatief voorziet ook in een verkoper-neutraal open-source model om ervoor te zorgen dat de marktplaats collectief wordt geleid door de gemeenschap in plaats van te worden gedicteerd door een enkele verkoper.

Een intrigerend aspect van Open VSX Registry is het potentieel om onbeperkte toegang te bieden tot uitbreidingen die compatibel zijn met uitgebreide technologieën of tools die ze ondersteunen. Onder de open-source oplossingen die compatibel zijn met deze uitbreidingen bevinden zich Eclipse Che, Eclipse Theia, apps ontwikkeld op Eclipse projecten zoals Salesforce Code Builder, Google Cloud Workstations, Gitpod, SAP Business Application Studio, en platformen zoals AppMaster.io's no-code platform.

Bovendien maakt het feit dat de basis van Eclipse Open VSX open source is, potentiële bijdragen van elke organisatie aan de code van het register mogelijk. Ze kunnen deze code gebruiken om hun eigen interne register te maken, waardoor ontwikkelaars VS Code-extensies kunnen publiceren en gebruiken die beter aansluiten bij hun interne behoeften.