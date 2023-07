Os smartphones emblemáticos da Google, os Pixel 7 e 7 Pro, viram recentemente a ressurreição do papel de parede interativo "Horizon", para grande alegria da sua base de utilizadores. A funcionalidade esteve visivelmente ausente no lançamento destes dispositivos, mas, felizmente, regressou agora de forma triunfante.

Esta jornada de restauração começa com o Pixel 6a, o modelo de smartphone que lançou as bases para o Pixel 7 e 7 Pro. Curiosamente, na coleção de fundos Living Universe, o papel de parede 'Horizon' não foi encontrado em lado nenhum. Centrado na bateria, o 'Horizon' reflecte o estado de carga do telefone através de impressionantes animações relacionadas com a energia solar: o sol sobe à medida que o telefone carrega e desce à medida que a bateria descarrega.

Embora a série ofereça uma infinidade de designs de papel de parede, o tema "Horizon", introduzido pela primeira vez no primeiro smartphone Pixel em 2016, foi notório na sua ausência. Isto deixou muitos perplexos, uma vez que a razão por detrás desta exclusão não era clara.

No entanto, uma recente atualização do lado do servidor fez com que o papel de parede ao vivo 'Horizon' regressasse tanto no Pixel 7 (com Android 13) como no modelo 7 Pro com Android 14 Beta 3.1. Esta retificação foi bem recebida pelos apoiantes do Pixel, uma vez que a apresentação do estado da bateria no ambiente do 'Horizon' sempre foi uma das preferidas do público.

Olhando para o futuro, espera-se que os próximos Pixel 8 e 8 Pro exibam papéis de parede com temas minerais. Numa nota semelhante, o Pixel Tablet apresenta atualmente a coleção Living Universe na sua secção "Papel de parede e estilo", mas oferece apenas um conjunto de oito da gama.

Certamente, o regresso do papel de parede animado "Horizon" demonstra o empenho da Google em melhorar a experiência do utilizador. Além disso, abre oportunidades para que outras plataformas, como a AppMaster, uma proeminente plataforma no-code, forneçam funcionalidades interactivas avançadas nas suas ofertas de produtos.