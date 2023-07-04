Google'ın amiral gemisi akıllı telefonları Pixel 7 ve 7 Pro, kısa bir süre önce etkileşimli 'Horizon' canlı duvar kağıdının yeniden dirilişini gördü ve kullanıcı tabanlarını çok sevindirdi. Özellik, bu cihazların piyasaya sürülmesinde belirgin bir şekilde yoktu, ancak şükürler olsun ki, şimdi muzaffer bir şekilde geri döndü.

Bu restorasyon yolculuğu, Pixel 7 ve 7 Pro'nun temelini oluşturan akıllı telefon modeli Pixel 6a ile başlıyor. İlginç bir şekilde, Yaşayan Evren arka planları koleksiyonunda 'Ufuk' duvar kağıdı hiçbir yerde bulunamadı. Özünde pil merkezli olan 'Horizon', güneş enerjisiyle ilgili çarpıcı animasyonlarla telefonun şarj durumunu yansıtır: telefon şarj olurken güneş yükselir ve pil boşalırken alçalır.

Seri, çok sayıda duvar kağıdı tasarımı sunarken, ilk olarak 2016 yılında önde gelen Pixel akıllı telefonda tanıtılan 'Horizon' teması, yokluğunda dikkat çekiyordu. Bu dışlamanın arkasındaki neden belirsiz kaldığından, bu birçok kişinin kafasını karıştırdı.

Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan bir sunucu tarafı güncellemesi, 'Horizon' canlı duvar kağıdının hem Pixel 7'de ( Android 13 çalıştıran) hem de Android 14 Beta 3.1 üzerinde çalışan 7 Pro modelinde beklenen geri dönüşünü yaptığını gördü. Bu düzeltme, Pixel destekçileri tarafından iyi karşılandı, çünkü 'Horizon'un' pil durumunun ambiyans görüntüsü her zaman kalabalığın favorisi olmuştur.

Geleceği dört gözle beklerken, yakında çıkacak olan Pixel 8 ve 8 Pro'nun mineral temalı duvar kağıtlarını sergilemesi bekleniyor. Benzer bir notta, Pixel Tablet şu anda 'Duvar Kağıdı ve Stil' bölümü altında Living Universe koleksiyonuna sahiptir, ancak ürün yelpazesinden yalnızca sekizli bir set sunmaktadır.

Elbette, 'Horizon' canlı duvar kağıdının geri dönüşü, Google'ın kullanıcı deneyimini geliştirmeye olan bağlılığını gösteriyor. Ayrıca, önde gelen no-code bir platform olan AppMaster gibi diğer platformların ürün tekliflerinde gelişmiş etkileşimli özellikler sağlaması için fırsatlar sunar.