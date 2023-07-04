شهدت الهواتف الذكية الرائدة من Google ، Pixel 7 و 7 Pro ، مؤخرًا إحياء خلفية حية تفاعلية "Horizon" ، مما أثار إعجاب قاعدة مستخدميها. كانت الميزة غائبة بشكل ملحوظ عند طرح هذه الأجهزة ، ولكن لحسن الحظ ، استطاعت الآن أن تعود منتصرة.

تبدأ رحلة الاستعادة هذه مع Pixel 6a ، نموذج الهاتف الذكي الذي وضع الأساس لهاتفي Pixel 7 و 7 Pro. ومن المثير للاهتمام ، أنه في مجموعة خلفيات Living Universe ، لم يتم العثور على خلفية "Horizon" في أي مكان. يركز "Horizon" ، الذي يركز على البطارية في جوهره ، على حالة شحن الهاتف من خلال الرسوم المتحركة المذهلة ذات الصلة بالشمس: الشمس تشرق مع شحن الهاتف ، وتنزل مع تفريغ البطارية.

بينما قدمت السلسلة عددًا كبيرًا من تصميمات ورق الحائط ، كان موضوع "Horizon" ، الذي تم تقديمه لأول مرة في هاتف Pixel الذكي الأول في عام 2016 ، واضحًا في غيابه. وقد أربك هذا الكثيرين ، حيث ظل سبب هذا الاستبعاد غير واضح.

ومع ذلك ، فقد شهد التحديث الأخير من جانب الخادم عودة خلفية الشاشة الحية "Horizon" المتوقعة على كل من Pixel 7 (يعمل بنظام Android 13) ونموذج 7 Pro الذي يعمل على Android 14 Beta 3.1. لقي هذا التصحيح استحسانًا من قبل مؤيدي Pixel ، حيث لطالما كان عرض "Horizon" المحيط لحالة البطارية هو المفضل لدى الجماهير.

بالتطلع إلى المستقبل ، من المتوقع أن يتباهى Pixel 8 و 8 Pro المرتقبان بخلفيات ذات طابع معدني. في ملاحظة مماثلة ، يتميز Pixel Tablet حاليًا بمجموعة Living Universe ضمن قسم `` Wallpaper & Style '' الخاص به ، ولكنه لا يقدم سوى مجموعة من ثمانية خارج النطاق.

بالتأكيد ، تُظهر عودة خلفية الشاشة الحية "Horizon" التزام Google بتعزيز تجربة المستخدم. علاوة على ذلك ، فإنه يفتح الفرص لمنصات أخرى ، مثل AppMaster ، وهي منصة بارزة no-code ، لتوفير ميزات تفاعلية متقدمة في عروض منتجاتهم.