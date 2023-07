Google's vlaggenschip smartphones, de Pixel 7 en 7 Pro, hebben onlangs de interactieve 'Horizon' live wallpaper zien herrijzen, tot grote vreugde van hun gebruikers. De functie was opvallend afwezig bij de uitrol van deze apparaten, maar gelukkig is deze nu triomfantelijk teruggekeerd.

Deze restauratiereis begint met de Pixel 6a, het smartphonemodel dat de basis legde voor de Pixel 7 en 7 Pro. Interessant genoeg was de achtergrond 'Horizon' nergens te vinden in de collectie Living Universe achtergronden. Horizon' is gericht op de batterij en geeft de oplaadstatus van de telefoon weer door middel van prachtige zonne-gerelateerde animaties: de zon stijgt op als de telefoon wordt opgeladen en daalt als de batterij leegloopt.

Terwijl de serie een overvloed aan achtergrondontwerpen bood, schitterde het 'Horizon'-thema, voor het eerst geïntroduceerd in de eerste Pixel smartphone in 2016, door afwezigheid. Dit verbaasde velen, omdat de reden achter deze uitsluiting onduidelijk bleef.

Een recente update aan de serverzijde heeft er echter voor gezorgd dat de 'Horizon' live wallpaper zijn langverwachte comeback heeft gemaakt op zowel de Pixel 7 (met Android 13) als het 7 Pro-model dat op Android 14 Beta 3.1 draait. Deze rectificatie is goed ontvangen door Pixel-supporters, omdat de ambient weergave van de batterijstatus van 'Horizon' altijd een publiekslieveling is geweest.

Vooruitkijkend naar de toekomst wordt verwacht dat de aankomende Pixel 8 en 8 Pro zullen pronken met achtergronden met mineraalmotieven. De Pixel Tablet heeft momenteel de Living Universe-collectie in de sectie 'Wallpaper & Style', maar biedt slechts een set van acht uit het assortiment.

De terugkeer van de 'Horizon' live wallpaper laat zien dat Google vastbesloten is om de gebruikerservaring te verbeteren. Bovendien opent het mogelijkheden voor andere platforms, zoals AppMaster, een prominent no-code platform, om geavanceerde interactieve functies in hun productaanbod op te nemen.