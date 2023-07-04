На флагманских смартфонах Google Pixel 7 и 7 Pro, к радости пользователей, недавно появились интерактивные живые обои "Горизонт". Эта функция заметно отсутствовала во время выпуска этих устройств, но, к счастью, теперь она триумфально вернулась.

Это путешествие по восстановлению начинается с Pixel 6a, модели смартфона, которая заложила основу для Pixel 7 и 7 Pro. Интересно, что в коллекции фонов "Живая Вселенная" обои "Горизонт" не были найдены. Ориентированные на аккумулятор, "Горизонт" отражают состояние заряда телефона с помощью потрясающей анимации, связанной с солнечной энергией: солнце поднимается, когда телефон заряжается, и опускается, когда аккумулятор разряжается.

В то время как в серии было представлено множество обоев, тема "Горизонт", впервые представленная в первом смартфоне Pixel в 2016 году, бросалась в глаза своим отсутствием. Это вызвало недоумение у многих, поскольку причина такого исключения оставалась неясной.

Однако недавнее обновление на стороне сервера позволило живым обоям "Горизонт" вернуться на Pixel 7 (под управлением Android 13) и 7 Pro на Android 14 Beta 3.1. Это исправление было хорошо воспринято сторонниками Pixel, поскольку отображение состояния батареи в режиме "Горизонт" всегда было любимым.

Заглядывая в будущее, ожидается, что грядущие Pixel 8 и 8 Pro будут оснащены обоями на минеральную тематику. Аналогичным образом, на планшете Pixel Tablet в разделе "Обои и стиль" в настоящее время представлена коллекция "Живая Вселенная", но предлагается только набор из восьми обоев.

Безусловно, возвращение живых обоев "Горизонт" демонстрирует стремление Google к улучшению пользовательского опыта. Кроме того, это открывает возможности для других платформ, таких как AppMaster, известная платформа no-code, предоставлять расширенные интерактивные функции в своих продуктах.