谷歌的旗舰智能手机Pixel 7和7 Pro，最近看到了互动式 "地平线 "实时壁纸的复活，令其用户群感到非常高兴。该功能在这些设备推出时明显缺席，但幸运的是，它现在已经胜利回归。

这次修复之旅从Pixel 6a开始，该智能手机型号为Pixel 7和7 Pro奠定了基础。有趣的是，在生活宇宙背景的集合中，"地平线 "墙纸无处可寻。地平线 "的核心是以电池为中心，通过令人惊叹的太阳能相关动画反映手机的充电状态：手机充电时太阳上升，电池放电时太阳下降。

虽然该系列提供了大量的壁纸设计，但在2016年首推的Pixel智能手机中首次推出的 "地平线 "主题却没有出现，非常显眼。这让许多人感到困惑，因为这种排斥背后的原因仍然不清楚。

然而，在最近的服务器端更新中，"地平线 "活体壁纸在Pixel 7（运行Android 13）和运行Android 14 Beta 3.1的7 Pro机型上都实现了预期的回归。这一调整受到了Pixel支持者的欢迎，因为 "地平线 "的电池状态环境显示一直是群众的最爱。

展望未来，即将推出的Pixel 8和8 Pro预计将标榜矿物主题的壁纸。与此类似，Pixel平板电脑目前在其 "壁纸与风格 "部分推出了 "生活宇宙 "系列，但只提供了一套8个系列的产品。

当然，"地平线 "活体壁纸的回归展示了谷歌对提升用户体验的承诺。此外，它为其他平台开辟了机会，如AppMaster，一个著名的no-code 平台，在其产品中提供高级互动功能。