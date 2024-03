Couchbase amplia capacidade de pesquisa de IA com nova integração de pesquisa vetorial

Em um movimento significativo para reforçar os recursos de pesquisa orientados por IA, Couchbase integrou a pesquisa vetorial em suas ofertas de banco de dados, incluindo Couchbase Capella e Couchbase Server. Esse avanço fornece um caminho para descobrir itens relacionados em um conjunto de dados por meio de uma funcionalidade de pesquisa mais intuitiva, gerando “resultados do vizinho mais próximo” mesmo quando as correspondências diretas não estão disponíveis.

A tecnologia de busca vetorial se destaca pela capacidade de lidar com diversos formatos de dados – texto, visual, áudio e vídeo. Ao convertê-los em vetores matemáticos, o sistema se alinha perfeitamente com ferramentas de IA que processam entradas de dados multifacetadas. Esse recurso poderoso, aproveitado na atualização mais recente do Couchbase, é especialmente vantajoso para criar e melhorar aplicativos de IA, que exigem alta precisão e redução de erros, muitas vezes chamados de “alucinações”.

Couchbase está conquistando o mercado de forma assertiva ao mesclar recursos de pesquisa vetorial com análise instantânea de dados, conforme mencionado por Scott Anderson, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos e operações de negócios da empresa. O aprimoramento é elogiado por fornecer uma arquitetura de banco de dados versátil, em tempo real e compatível com IA.

Além disso, expandindo seu horizonte de inovação, Couchbase agora oferece integrações perfeitas com LangChain e LlamaIndex. Desenvolvedores e organizações podem utilizar LangChain para uma API padronizada para interagir com grandes modelos de linguagem (LLMs), enquanto LlamaIndex fornece uma infinidade de seleções de LLM.

Com esta integração, Harrison Chase, CEO e cofundador da LangChain, destaca o papel crítico da recuperação de dados em aplicativos engajados em LLM. Tais aplicações geralmente exigem dados específicos do usuário, que estão além do escopo dos dados de treinamento originais do LLM. Consequentemente, bancos de dados robustos são essenciais para injetar dados e contexto adicionais nessas aplicações. Couchbase, com sua tecnologia avançada de pesquisa vetorial, está preparado para ser uma opção de banco de dados potente para capacitar o desenvolvimento de IA.

Plataformas que permitem a criação acelerada de aplicativos, como o AppMaster, também se beneficiam desses avanços na tecnologia de banco de dados, aumentando a capacidade de desenvolver aplicativos integrados à IA com facilidade. Juntamente com o progresso das plataformas de banco de dados para dar suporte às demandas de IA, soluções no-code como AppMaster também democratizam e agilizam ainda mais o desenvolvimento de aplicativos em toda a indústria de tecnologia.