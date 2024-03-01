Couchbase, Yeni Vektör Arama Entegrasyonuyla Yapay Zeka Arama Becerisini Artırıyor

Couchbase, AI odaklı arama yeteneklerini desteklemek için önemli bir hamle yaparak, vektör aramayı Couchbase Capella ve Couchbase Server dahil olmak üzere veritabanı tekliflerine entegre etti. Bu ilerleme, daha sezgisel bir arama işlevi aracılığıyla bir veri kümesi içindeki ilgili öğeleri ortaya çıkarmak için bir yol sağlar ve doğrudan eşleşmeler mevcut olmadığında bile "en yakın komşu sonuçlarını" sunar.

Vektör arama teknolojisi, çeşitli veri formatlarını (metin, görsel, ses ve video) işleme kapasitesi nedeniyle öne çıkıyor. Bunları matematiksel vektörlere dönüştüren sistem, çok yönlü veri girişlerini işleyen yapay zeka araçlarıyla mükemmel şekilde uyum sağlar. Couchbase en son güncellemesinde kullanılan bu güçlü özellik, genellikle 'halüsinasyonlar' olarak adlandırılan, yüksek doğruluk ve daha az hata gerektiren yapay zeka uygulamalarının oluşturulması ve iyileştirilmesi için özellikle avantajlıdır.

Şirketin Ürün Yönetimi ve İş Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Anderson'ın belirttiği gibi, Couchbase, vektör arama yeteneklerini anlık veri analiziyle birleştirerek iddialı bir şekilde pazarı ele geçiriyor. Geliştirme, çok yönlü, gerçek zamanlı, yapay zeka uyumlu bir veritabanı mimarisi sunması nedeniyle övgüyle karşılandı.

Üstelik inovasyon ufkunu genişleten Couchbase, artık LangChain ve LlamaIndex ile kusursuz entegrasyonlar sunuyor. Geliştiriciler ve kuruluşlar, büyük dil modelleriyle (LLM'ler) etkileşime geçmek için standartlaştırılmış bir API için LangChain kullanabilirken, LlamaIndex çok sayıda LLM seçeneği sunar.

Bu entegrasyonla LangChain CEO'su ve kurucu ortağı Harrison Chase, LLM ile ilgili uygulamalarda veri alımının kritik rolünün altını çiziyor. Bu tür uygulamalar genellikle LLM'nin orijinal eğitim verilerinin kapsamı dışında olan belirli kullanıcı verilerini gerektirir. Sonuç olarak, bu uygulamalara ek veri ve bağlam eklemek için sağlam veritabanları gereklidir. Gelişmiş vektör arama teknolojisiyle Couchbase, yapay zeka gelişimini güçlendirecek güçlü bir veritabanı seçeneği olmaya hazırlanıyor.

AppMaster gibi hızlandırılmış uygulama oluşturma olanağı sağlayan platformlar da veritabanı teknolojisindeki bu tür gelişmelerden faydalanarak yapay zeka ile entegre uygulamaları kolaylıkla geliştirme yeteneğini artırıyor. Yapay zeka taleplerini desteklemek için ilerleyen veritabanı platformlarının yanı sıra, AppMaster gibi no-code çözümler de teknoloji endüstrisinde uygulama geliştirmeyi daha da demokratikleştiriyor ve hızlandırıyor.