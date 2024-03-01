Couchbase 通过新的矢量搜索集成增强 AI 搜索能力

为了增强人工智能驱动的搜索功能， Couchbase已将矢量搜索集成到其数据库产品中，包括Couchbase Capella和Couchbase Server 。这一进步提供了一种通过更直观的搜索功能来发现数据集中的相关项目的途径，即使在直接匹配不可用时也可以呈现“最近邻结果”。

矢量搜索技术因其处理各种数据格式（文本、视觉、音频和视频）的能力而脱颖而出。通过将这些转换为数学向量，该系统与处理多方面数据输入的人工智能工具完美结合。 Couchbase最新更新中利用的这一强大功能对于创建和改进人工智能应用程序特别有利，这些应用程序需要高精度和减少错误（通常称为“幻觉”）。

正如该公司产品管理和业务运营高级副总裁 Scott Anderson 所说， Couchbase正在通过将矢量搜索功能与即时数据分析相结合来坚定地占领市场。这一增强功能因提供多功能、实时、人工智能兼容的数据库架构而受到赞誉。

此外，为了扩大其创新视野， Couchbase现在提供与LangChain和LlamaIndex的无缝集成。开发人员和组织可以利用LangChain的标准化 API 来处理大型语言模型 (LLM)，而LlamaIndex则提供大量的 LLM 选择。

通过此次整合， LangChain首席执行官兼联合创始人 Harrison Chase 强调了数据检索在法学硕士应用程序中的关键作用。此类应用程序通常需要特定的用户数据，这超出了法学硕士原始训练数据的范围。因此，强大的数据库对于将额外的数据和上下文注入这些应用程序至关重要。 Couchbase凭借其先进的矢量搜索技术，有望成为赋能人工智能开发的强大数据库选择。

AppMaster等能够加速应用程序创建的平台也受益于数据库技术的进步，增强了轻松开发人工智能集成应用程序的能力。除了数据库平台不断发展以支持人工智能需求之外， AppMaster等no-code解决方案也进一步民主化并加快了整个科技行业的应用程序开发。