Couchbase расширяет возможности поиска с помощью искусственного интеллекта благодаря новой интеграции векторного поиска

В качестве значительного шага по расширению возможностей поиска на основе искусственного интеллекта Couchbase интегрировала векторный поиск в свои предложения по базам данных, включая Couchbase Capella и Couchbase Server. Это усовершенствование обеспечивает возможность обнаружения связанных элементов в наборе данных с помощью более интуитивно понятной функции поиска, отображающей «результаты ближайших соседей», даже если прямые совпадения недоступны.

Технология векторного поиска выделяется своей способностью обрабатывать различные форматы данных — текстовые, визуальные, аудио и видео. Преобразуя их в математические векторы, система идеально согласуется с инструментами искусственного интеллекта, которые обрабатывают многогранные входные данные. Эта мощная функция, использованная в последнем обновлении Couchbase, особенно полезна для создания и улучшения приложений искусственного интеллекта, которые требуют высокой точности и уменьшения ошибок, часто называемых «галлюцинациями».

Couchbase уверенно захватывает рынок, объединяя возможности векторного поиска с мгновенным анализом данных, как отметил Скотт Андерсон, старший вице-президент компании по управлению продуктами и бизнес-операциям. Это усовершенствование хвалят за создание универсальной, работающей в реальном времени, совместимой с искусственным интеллектом архитектуры базы данных.

Более того, расширяя свой горизонт инноваций, Couchbase теперь предлагает бесшовную интеграцию с LangChain и LlamaIndex. Разработчики и организации могут использовать LangChain в качестве стандартизированного API для работы с большими языковыми моделями (LLM), а LlamaIndex предоставляет множество вариантов LLM.

Благодаря этой интеграции Харрисон Чейз, генеральный директор и соучредитель LangChain, подчеркивает решающую роль поиска данных в приложениях, связанных с LLM. Такие приложения часто требуют определенных пользовательских данных, которые выходят за рамки исходных обучающих данных LLM. Следовательно, надежные базы данных необходимы для добавления дополнительных данных и контекста в эти приложения. Couchbase с ее передовой технологией векторного поиска призвана стать мощным выбором базы данных для расширения возможностей разработки ИИ.

Платформы, которые обеспечивают ускоренное создание приложений, такие как AppMaster, также извлекают выгоду из таких достижений в технологии баз данных, расширяя возможности с легкостью разрабатывать приложения, интегрированные с искусственным интеллектом. Наряду с платформами баз данных, которые постепенно удовлетворяют потребности ИИ, решения no-code такие как AppMaster, также еще больше демократизируют и ускоряют разработку приложений в технологической отрасли.