Couchbase zwiększa skuteczność wyszukiwania AI dzięki nowej integracji wyszukiwania wektorowego

Dokonując znaczącego ruchu mającego na celu wzmocnienie możliwości wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, Couchbase zintegrowało wyszukiwanie wektorowe ze swoimi ofertami baz danych, w tym Couchbase Capella i Couchbase Server. To udoskonalenie zapewnia ścieżkę do odkrywania powiązanych elementów w zbiorze danych poprzez bardziej intuicyjną funkcję wyszukiwania, wyświetlającą „wyniki najbliższego sąsiada”, nawet jeśli bezpośrednie dopasowania są niedostępne.

Technologia wyszukiwania wektorowego wyróżnia się możliwością obsługi różnych formatów danych – tekstu, materiałów wizualnych, audio i wideo. Konwertując je na wektory matematyczne, system doskonale współpracuje z narzędziami AI, które przetwarzają wieloaspektowe dane wejściowe. Ta potężna funkcja, wykorzystana w najnowszej aktualizacji Couchbase, jest szczególnie korzystna przy tworzeniu i ulepszaniu aplikacji AI, które wymagają dużej dokładności i mniejszej liczby błędów, często nazywanych „halucynacjami”.

Couchbase asertywnie podbija rynek, łącząc możliwości wyszukiwania wektorowego z natychmiastową analizą danych, jak wspomniał Scott Anderson, wiceprezes firmy ds. zarządzania produktami i operacji biznesowych. Ulepszenie jest chwalone za zapewnienie wszechstronnej architektury baz danych działającej w czasie rzeczywistym i zgodnej ze sztuczną inteligencją.

Co więcej, poszerzając swój horyzont innowacji, Couchbase oferuje teraz bezproblemową integrację z LangChain i LlamaIndex. Programiści i organizacje mogą wykorzystać LangChain do stworzenia ustandaryzowanego API do współpracy z dużymi modelami językowymi (LLM), natomiast LlamaIndex zapewnia mnóstwo opcji LLM.

Dzięki tej integracji Harrison Chase, dyrektor generalny i współzałożyciel LangChain, podkreśla kluczową rolę wyszukiwania danych w aplikacjach wykorzystujących LLM. Takie aplikacje często wymagają określonych danych użytkownika, co wykracza poza zakres oryginalnych danych szkoleniowych LLM. W związku z tym niezawodne bazy danych są niezbędne, aby wprowadzić do tych aplikacji dodatkowe dane i kontekst. Couchbase, dzięki zaawansowanej technologii wyszukiwania wektorowego, jest doskonałym wyborem dla baz danych umożliwiających rozwój sztucznej inteligencji.

Platformy umożliwiające przyspieszone tworzenie aplikacji, takie jak AppMaster, również korzystają z postępu w technologii baz danych, zwiększając możliwości łatwego tworzenia aplikacji zintegrowanych ze sztuczną inteligencją. Oprócz platform baz danych rozwijających się w celu wspierania wymagań sztucznej inteligencji, rozwiązania no-code takie jak AppMaster, dodatkowo demokratyzują i przyspieszają rozwój aplikacji w całej branży technologicznej.