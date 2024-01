CNCF endossa OpenFeature, uma API aberta para sinalização de recursos, como uma iniciativa de incubadora

Em avanços recentes, o OpenFeature, uma especificação aberta que visa fornecer uma API independente e guiada pela comunidade exclusivamente para sinalização de recursos, recebeu aprovação do Comitê de Supervisão Técnica da Cloud Native Computing Foundation (CNCF TOC) para ser reconhecido como uma iniciativa em incubação.

A sinalização de recursos emergiu como uma técnica proeminente no cenário de desenvolvimento de software. As equipes de desenvolvimento utilizam esse método para ativar ou desativar recursos ou caminhos de código, ou para ajustar suas funções, sem precisar mexer no código-fonte.

A incorporação do OpenFeature visa estabelecer um padrão universal para sinalizadores de recursos. O objetivo aqui é amalgamar diversas ferramentas e provedores em uma única interface unificada. Espera-se que este movimento estratégico contorne a dependência de fornecedores no nível do código, oferecendo uma estrutura robusta para o desenvolvimento de extensões e integrações, que podem posteriormente ser distribuídas dentro da comunidade.

Falando sobre o papel das especificações nos desenvolvimentos nativos da nuvem, Emily Fox, patrocinadora do TOC para OpenFeature e principal engenheira de software sênior da Red Hat, disse: “Esses padrões criam um nicho distinto no nativo da nuvem. Os adotantes podem usá-los para experimentar padrões consistentes de desenvolvimento e integração, alcançando funcionalidade uniforme em todas as plataformas. No entanto, eles apresentam desafios de adoção devido à necessidade de uma implementação de referência.”

Ela também enfatizou como o OpenFeature conta com um grupo talentoso de colaboradores que gerenciam SDKs desenvolvidos pela comunidade para implementações de referência que fornecem aos adotantes uma variedade de opções para atender às suas necessidades. O compromisso da OpenFeature em promover a colaboração para avançar e ampliar as especificações continuará a impulsionar o impulso do projeto à medida que ele embarca em sua jornada rumo à Graduação.

Em linha com seu foco em incentivar uma maior padronização, o recurso Open explora atualmente mais dois padrões baseados na definição existente do OpenFeature – um protocolo de conexão para avaliação remota de sinalizadores e um formato de definição de sinalizadores padrão.

