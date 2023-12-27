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CNCF, Bir Kuluçka Girişimi Olarak Özellik İşaretleme için Açık API olan OpenFeature'ı Onaylıyor

Ara 27, 2023
CNCF, Bir Kuluçka Girişimi Olarak Özellik İşaretleme için Açık API olan OpenFeature'ı Onaylıyor

Son gelişmelerde, özellikle özellik işaretleme için bağımsız, topluluk tarafından yönlendirilen bir API sunmayı amaçlayan açık bir spesifikasyon olan OpenFeature, kuluçka aşamasındaki bir girişim olarak tanınmak üzere Cloud Native Computing Foundation'ın Teknik Gözetim Komitesinden (CNCF TOC) onay aldı.

Özellik işaretleme, yazılım geliştirme ortamında öne çıkan bir teknik olarak ortaya çıkmıştır. Geliştirme ekipleri, kaynak koduna müdahale etmeden özellikleri veya kod yollarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak veya işlevlerini ayarlamak için bu yöntemi kullanır.

OpenFeature'ın dahil edilmesi, özellik bayrakları için evrensel bir standart oluşturmayı amaçlamaktadır. Buradaki amaç, çeşitli araçları ve sağlayıcıları tek bir birleşik arayüzde birleştirmektir. Bu stratejik hamlenin, daha sonra topluluk içinde dağıtılabilecek uzantıların ve entegrasyonların geliştirilmesi için sağlam bir çerçeve sunarak, kod düzeyinde satıcı bağımlılığını aşması bekleniyor.

Spesifikasyonların bulut yerel geliştirmelerdeki rolü hakkında konuşan OpenFeature TOC Sponsoru ve Red Hat Kıdemli Baş Yazılım Mühendisi Emily Fox şunları söyledi: "Bu standartlar bulut yerelinde kendine özgü bir niş yaratıyor. Benimseyenler bunları tutarlı geliştirme ve entegrasyon modellerini deneyimlemek ve platformlar arasında tek tip işlevsellik elde etmek için kullanabilir. Ancak referans bir uygulamanın gerekliliği nedeniyle benimsenme zorlukları ortaya çıkarıyorlar.”

Ayrıca OpenFeature'ın, benimseyenlere ihtiyaçlarına uygun bir dizi seçenek sunan referans uygulamalar için topluluk tarafından geliştirilen SDK'ları yöneten yetenekli bir katkıda bulunanlar havuzuna nasıl güvendiğini vurguladı. OpenFeature'ın spesifikasyonu ilerletmek ve genişletmek için işbirliğini teşvik etme taahhüdü, Mezuniyet yolculuğuna çıkarken projenin ivmesini artırmaya devam edecek.

Open özelliği, daha fazla standartlaştırmayı teşvik etme odağı doğrultusunda şu anda OpenFeature'un mevcut tanımına dayanan iki standardı daha araştırıyor: uzaktan bayrak değerlendirmesi için bir kablolu protokol ve standart bir bayrak tanımı formatı.

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