CNCF onderschrijft OpenFeature, een open API voor het markeren van functies, als een incubatorinitiatief

In recente ontwikkelingen heeft OpenFeature, een open specificatie die tot doel heeft een onafhankelijke, door de gemeenschap geleide API exclusief voor het markeren van functies te leveren, goedkeuring gekregen van de Technical Oversight Committee (CNCF TOC) van de Cloud Native Computing Foundation om te worden erkend als een incubatie-initiatief.

Feature flagging is een prominente techniek geworden in het softwareontwikkelingslandschap. Ontwikkelteams gebruiken deze methode om features of codepaden te activeren of deactiveren, of om hun functies aan te passen, zonder zich met de broncode te hoeven bemoeien.

De integratie van OpenFeature heeft tot doel een universele standaard voor feature flags vast te stellen. Het doel hier is om verschillende tools en providers samen te voegen binnen één uniforme interface. Verwacht wordt dat deze strategische stap de lock-ins van leveranciers op codeniveau zal omzeilen en een robuust raamwerk zal bieden voor de ontwikkeling van extensies en integraties, die vervolgens binnen de gemeenschap kunnen worden gedistribueerd.

Emily Fox, TOC-sponsor van OpenFeature en Senior Principal Software Engineer bij Red Hat, zei over de rol van specificaties in cloud-native ontwikkelingen: “Deze standaarden creëren een onderscheidende niche in cloud-native. Gebruikers kunnen ze gebruiken om consistente ontwikkelings- en integratiepatronen te ervaren, waardoor uniforme functionaliteit op alle platforms wordt bereikt. Ze brengen echter adoptieproblemen met zich mee vanwege de noodzaak van een referentie-implementatie.”

Ze benadrukte ook hoe OpenFeature kan rekenen op een getalenteerde groep bijdragers die door de gemeenschap ontwikkelde SDK's beheren voor referentie-implementaties die adoptanten een scala aan opties bieden die aan hun behoeften voldoen. De inzet van OpenFeature om samenwerking te bevorderen voor het bevorderen en verbreden van de specificatie zal het momentum van het project blijven stimuleren terwijl het zijn reis richting afstuderen begint.

In lijn met de focus op het aanmoedigen van verdere standaardisatie, onderzoekt Open feature momenteel nog twee standaarden gebaseerd op de bestaande definitie van OpenFeature: een draadprotocol voor evaluatie van vlaggen op afstand en een standaardformaat voor vlagdefinitie.

