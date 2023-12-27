Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تؤيد CNCF OpenFeature، وهي واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لوضع علامة على الميزات، باعتبارها مبادرة حاضنة

Dec 27, 2023
تؤيد CNCF OpenFeature، وهي واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لوضع علامة على الميزات، باعتبارها مبادرة حاضنة

في التطورات الأخيرة، تلقت OpenFeature، وهي مواصفات مفتوحة تهدف إلى تقديم واجهة برمجة تطبيقات مستقلة وموجهة من قبل المجتمع حصريًا لوضع علامة على الميزات، موافقة من لجنة الرقابة الفنية التابعة لمؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF TOC) ليتم الاعتراف بها كمبادرة حاضنة.

لقد برز وضع علامة على الميزات كتقنية بارزة في مجال تطوير البرمجيات. تستخدم فرق التطوير هذه الطريقة لتنشيط أو إلغاء تنشيط الميزات أو مسارات التعليمات البرمجية، أو لضبط وظائفها، دون الحاجة إلى التدخل في التعليمات البرمجية المصدر.

يهدف دمج OpenFeature إلى إنشاء معيار عالمي لأعلام الميزات. الهدف هنا هو دمج الأدوات ومقدمي الخدمات المختلفين في واجهة واحدة موحدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التحايل على قيود البائعين على مستوى الكود، مما يوفر إطارًا قويًا لتطوير الامتدادات والتكاملات، والتي يمكن توزيعها لاحقًا داخل المجتمع.

وفي معرض حديثه عن دور المواصفات في التطويرات السحابية الأصلية، قالت إميلي فوكس، راعية TOC لـ OpenFeature وكبير مهندسي البرمجيات الرئيسيين في Red Hat: "تمثل هذه المعايير مكانة مميزة في السحابة الأصلية. يمكن للمتبنين استخدامها لتجربة أنماط التطوير والتكامل المتسقة، وتحقيق وظائف موحدة عبر الأنظمة الأساسية. ومع ذلك، فإنها تشكل تحديات في التبني بسبب ضرورة التنفيذ المرجعي.

وشددت أيضًا على كيفية تعامل OpenFeature مع مجموعة موهوبة من المساهمين الذين يديرون أدوات تطوير البرامج (SDK) التي طورها المجتمع للتطبيقات المرجعية والتي توفر للمتبنين مجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجاتهم. سيستمر التزام OpenFeature بتعزيز التعاون من أجل تطوير المواصفات وتوسيعها في دفع زخم المشروع أثناء شروعه في رحلته نحو التخرج.

تماشيًا مع تركيزها على تشجيع المزيد من التوحيد القياسي، تستكشف الميزة المفتوحة حاليًا معيارين إضافيين استنادًا إلى التعريف الحالي لـ OpenFeature - بروتوكول سلكي لتقييم العلم عن بعد وتنسيق تعريف العلم القياسي.

في ملاحظة ذات صلة، تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، على تسهيل تجربة تطوير التطبيقات بسلاسة من خلال التخلص من الحاجة إلى تعليمات برمجية مكتوبة ومعالجة التحدي المشترك المتمثل في قفل البائع من خلال منهجها المتمثل في إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم إدخال تغييرات في المتطلبات.

المنشورات ذات الصلة

توقع إطلاق Apple Vision Pro: استبصار من أواخر يناير إلى أوائل فبراير
date Dec 27, 2023
توقع إطلاق Apple Vision Pro: استبصار من أواخر يناير إلى أوائل فبراير
من المتوقع إصدار Apple Vision Pro في أواخر يناير أو أوائل فبراير، وفقًا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo.
IT Hardware
يعمل Google Chrome على تحسين الأمان والتحكم
date Dec 22, 2023
يعمل Google Chrome على تحسين الأمان والتحكم
تتخذ Google خطوات لتحسين تجربة التصفح من خلال فحوصات السلامة الاستباقية في Chrome وتحسين إدارة استخدام ذاكرة المتصفح.
Software Updates Security
تستعد شركة Cisco لتوسيع محفظتها السحابية الأصلية من خلال الاستحواذ المتساوي
date Dec 22, 2023
تستعد شركة Cisco لتوسيع محفظتها السحابية الأصلية من خلال الاستحواذ المتساوي
في محاولة لتعزيز إستراتيجيتها المتعلقة بالشبكات والأمن، استحوذت شركة Cisco على شركة Isovalent. لقد أثبتت تكنولوجيا Isovalent أهميتها بالنسبة للمطورين، خاصة مع مشاريعها مفتوحة المصدر مثل eBPF وCilium.
Acquisition Open Source Security
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة