CNCF 支持 OpenFeature（一种用于功能标记的开放 API）作为孵化器计划

在最近的进展中，OpenFeature 是一项开放规范，旨在提供专门用于功能标记的独立的、社区指导的 API，它获得了云原生计算基金会技术监督委员会 (CNCF TOC) 的批准，被视为一项孵化计划。

功能标记已成为软件开发领域的一项突出技术。开发团队利用此方法来激活或停用功能或代码路径，或调整其功能，而无需干预源代码。

OpenFeature 的合并旨在建立功能标志的通用标准。这里的目标是将各种工具和提供程序合并到一个统一的界面中。这一战略举措预计将在代码级别规避供应商锁定，为扩展和集成的开发提供强大的框架，随后可以在社区内分发。

在谈到规范在云原生开发中的作用时，OpenFeature 的 TOC 发起人兼红帽高级首席软件工程师 Emily Fox 表示：“这些标准在云原生领域开辟了独特的利基市场。采用者可以使用它们体验一致的开发和集成模式，实现跨平台的统一功能。然而，由于参考实施的必要性，它们带来了采用方面的挑战。”

她还强调了 OpenFeature 如何依靠优秀的贡献者库来管理社区开发的 SDK，以供参考实现，从而为采用者提供一系列满足其需求的选项。 OpenFeature 致力于促进协作以推进和扩展规范，这将继续推动该项目的发展势头，迈向毕业之旅。

为了鼓励进一步标准化，Open feature 目前在 OpenFeature 现有定义的基础上探索了另外两个标准 - 用于远程标志评估的有线协议和标准标志定义格式。

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