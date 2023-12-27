CNCF поддерживает OpenFeature, открытый API для маркировки функций, в качестве инициативы инкубатора

Среди недавних достижений OpenFeature, открытая спецификация, целью которой является предоставление независимого, управляемого сообществом API исключительно для пометки функций, получила одобрение Комитета технического надзора Cloud Native Computing Foundation (CNCF TOC) на признание в качестве инкубационной инициативы.

Маркировка функций стала популярным методом в сфере разработки программного обеспечения. Команды разработчиков используют этот метод для активации или деактивации функций или путей кода или для настройки их функций без необходимости вмешиваться в исходный код.

Включение OpenFeature направлено на установление универсального стандарта для флагов функций. Целью здесь является объединение различных инструментов и поставщиков в единый унифицированный интерфейс. Ожидается, что этот стратегический шаг позволит обойти привязки к поставщикам на уровне кода и предложить надежную основу для разработки расширений и интеграций, которые впоследствии можно будет распространять внутри сообщества.

Говоря о роли спецификаций в облачных разработках, Эмили Фокс, спонсор TOC OpenFeature и старший главный инженер-программист Red Hat, сказала: «Эти стандарты занимают особую нишу в облачных разработках. Внедряющие приложения могут использовать их для согласования шаблонов разработки и интеграции, обеспечивая единообразие функциональности на всех платформах. Однако они создают проблемы с внедрением из-за необходимости эталонной реализации».

Она также подчеркнула, что OpenFeature опирается на талантливых участников, управляющих разработанными сообществом SDK для эталонных реализаций, которые предоставляют пользователям множество возможностей, соответствующих их потребностям. Приверженность OpenFeature развитию сотрудничества в целях продвижения и расширения спецификации будет продолжать придавать импульс проекту на пути к завершению.

В соответствии со своей направленностью на поощрение дальнейшей стандартизации, функция Open в настоящее время исследует еще два стандарта, основанных на существующем определении OpenFeature - проводной протокол для удаленной оценки флагов и стандартный формат определения флагов.

Кстати, AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, также способствует беспрепятственной разработке приложений, устраняя необходимость в письменном коде и решая распространенную проблему привязки к поставщику с помощью подхода повторное создание приложений с нуля всякий раз, когда в требования вносятся изменения.