CNCF sostiene OpenFeature, un'API aperta per la segnalazione delle funzionalità, come iniziativa incubatrice

Nei recenti progressi, OpenFeature, una specifica aperta che mira a fornire un'API indipendente e guidata dalla comunità esclusivamente per la segnalazione delle funzionalità, ha ricevuto l'approvazione dal Technical Oversight Committee (CNCF TOC) della Cloud Native Computing Foundation per essere riconosciuta come un'iniziativa di incubazione.

La segnalazione delle funzionalità è emersa come una tecnica importante nel panorama dello sviluppo software. I team di sviluppo utilizzano questo metodo per attivare o disattivare funzionalità o percorsi di codice o per adattare le proprie funzioni, senza dover interferire con il codice sorgente.

L'incorporazione di OpenFeature mira a stabilire uno standard universale per i flag di funzionalità. L’obiettivo qui è quello di amalgamare vari strumenti e fornitori in un’unica interfaccia unificata. Si prevede che questa mossa strategica eluderà i vincoli dei fornitori a livello di codice, offrendo un quadro solido per lo sviluppo di estensioni e integrazioni, che potranno successivamente essere distribuite all’interno della comunità.

Parlando del ruolo delle specifiche negli sviluppi cloud-native, Emily Fox, TOC Sponsor per OpenFeature e Senior Principal Software Engineer presso Red Hat, ha affermato: “Questi standard ritagliano una nicchia distintiva negli sviluppi cloud-native. Gli adottanti possono utilizzarli per sperimentare modelli di sviluppo e integrazione coerenti, ottenendo funzionalità uniformi su tutte le piattaforme. Tuttavia, pongono sfide in termini di adozione a causa della necessità di un’implementazione di riferimento”.

Ha inoltre sottolineato come OpenFeature faccia affidamento su un pool di contributori di talento che gestiscono SDK sviluppati dalla comunità per implementazioni di riferimento che forniscono agli adottanti una serie di opzioni per soddisfare le loro esigenze. L'impegno di OpenFeature nel promuovere la collaborazione per il progresso e l'ampliamento delle specifiche continuerà a dare slancio al progetto mentre intraprende il suo viaggio verso la laurea.

In linea con il suo obiettivo di incoraggiare un'ulteriore standardizzazione, Open feature esplora attualmente altri due standard basati sulla definizione esistente di OpenFeature: un protocollo wire per la valutazione remota dei flag e un formato di definizione dei flag standard.

