Uma atualização notável, Vue 3.4, chegou com uma infinidade de recursos e melhorias interessantes para a popular estrutura JavaScript. A impressionante atualização mescla um novo analisador de templates que opera em velocidade dupla e um sistema de reatividade reformulado que garante melhor eficiência, foi revelada ao público em 28 de dezembro de 2023.

O recém-lançado Vue 3.4 está repleto de melhorias internas substanciais, marcando um salto impressionante em desempenho e funcionalidade. No topo da lista de melhorias está um analisador de modelos reprojetado. O analisador, redesenhado usando um tokenizer de máquina de estado em htmlparser2, executa toda a string do modelo em uma única iteração, garantindo um aumento duplo na velocidade dos modelos, independentemente de seu tamanho. Evan You, o cérebro por trás do Vue, discutiu esses detalhes na postagem do blog lançada junto com o lançamento.

A nova versão não se limita apenas ao desenvolvimento do analisador; ele também observa um aumento considerável no desempenho de construção de componentes de arquivo único (SFC).

Somando-se ao conjunto atualizado de recursos do Vue 3.4 está um redesenho abrangente do sistema de reatividade, visando recálculos ideais das propriedades computadas. Simultaneamente a essas mudanças, o Vue 3.4 também introduz defineModel, uma nova macro voltada para agilizar a execução de componentes que apoiam o modelo v.

Além das mudanças destacadas, o Vue.js 3.4 possui uma mensagem de erro de incompatibilidade de hidratação mais bem adaptada, a página de referência de erro de produção anexada na documentação do Vue e também a retirada de recursos obsoletos. O namespace JSX global e a transformação de reatividade encabeçam a lista de recursos descartados.

Vue se orgulha de ser uma estrutura JavaScript progressiva e adaptável que capacita os desenvolvedores a construir interfaces de usuário intuitivas na web. Embora o último lançamento significativo, Vue 2.0, tenha estreado em 2016, ele atingiu o fim de sua vida útil em 31 de dezembro de 2023.

Inegavelmente, o lançamento do Vue 3.4 sinaliza um avanço impressionante no domínio do JavaScript. Embora inúmeras plataformas no-code, como o estúdio AppMaster, utilizem estruturas como Vue para desenvolvimento de aplicativos da web, prevê-se que esta atualização aumente os níveis de desempenho e a eficiência do desenvolvimento a novos patamares.