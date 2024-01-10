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Vue Framework için Önemli Destek: Yeni Sürümde Geliştirilmiş Reaktivite ve Swift Şablon Ayrıştırma

Oca 10, 2024
Vue Framework için Önemli Destek: Yeni Sürümde Geliştirilmiş Reaktivite ve Swift Şablon Ayrıştırma

Dikkat çekici bir yükseltme olan Vue 3.4, popüler JavaScript çerçevesi için çok sayıda heyecan verici özellik ve geliştirmeyle birlikte geldi. İki kat hızda çalışan yeni bir şablon ayrıştırıcıdaki etkileyici güncelleme ve daha iyi verimliliği garanti eden yeniden formüle edilmiş bir reaktivite sistemi, 28 Aralık 2023'te kamuoyuna açıklandı.

Yeni piyasaya sürülen Vue 3.4, performans ve işlevsellik açısından etkileyici bir ilerlemeye işaret eden önemli dahili iyileştirmelerle doludur. İyileştirmeler listesinin başında yeniden tasarlanan şablon ayrıştırıcı yer alıyor. Htmlparser2'de bir durum makinesi belirteci kullanılarak yeniden tasarlanan ayrıştırıcı, tüm şablon dizesini tek bir yinelemede çalıştırarak, boyutlarına bakılmaksızın şablonlar için iki kat hız artışı garanti eder. Vue'nun arkasındaki beyin Evan You, sürümle birlikte başlatılan blog yazısında bu ayrıntıları tartıştı.

Yeni sürüm yalnızca ayrıştırıcı geliştirmeleriyle sınırlı değil; aynı zamanda Tek Dosya Bileşenleri (SFC) oluşturma performansında da önemli bir artış görülüyor.

Güncellenmiş Vue 3.4 özelliklerine ek olarak, hesaplanan özelliklerin optimum şekilde yeniden hesaplanmasını amaçlayan reaktivite sisteminin kapsamlı bir yeniden tasarımı da eklenmiştir. Bu değişikliklerle eş zamanlı olarak Vue 3.4, v-modelini destekleyen bileşenlerin yürütülmesini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir makro olan defineModel'i de sunuyor.

Vue.js 3.4, vurgulanan değişikliklerin ötesinde, daha iyi uyarlanmış bir hidrasyon uyumsuzluğu hata mesajına, Vue belgelerine eklenen üretim hatası referans sayfasına ve ayrıca eski özelliklerin kaldırılmasına sahiptir. Genel JSX ad alanı ve Reaktivite Dönüşümü, atılan özellikler listesinin başında gelir.

Vue, geliştiricilerin web üzerinde sezgisel kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyan ilerici, aşamalı olarak uyarlanabilir bir JavaScript çerçevesi olmaktan gurur duymaktadır. Son önemli sürüm olan Vue 2.0, 2016 yılında piyasaya sürülürken, 31 Aralık 2023'te kullanım ömrünün sonuna ulaştı.

İnkar edilemez bir şekilde, Vue 3.4'ün piyasaya sürülmesi JavaScript alanında etkileyici bir ilerlemenin sinyalini veriyor. AppMaster stüdyosu gibi çok sayıda no-code platform, web uygulaması geliştirme için Vue gibi çerçeveleri kullanırken, bu güncellemenin performans seviyelerini ve geliştirme verimliliğini yeni boyutlara çıkarması bekleniyor.

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