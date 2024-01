Aanzienlijke boost voor Vue Framework: verbeterde reactiviteit en snelle parsering van sjablonen in nieuwe release

Er is een opmerkelijke upgrade, Vue 3.4, gearriveerd met een overvloed aan opwindende functies en verbeteringen voor het populaire JavaScript-framework. De indrukwekkende update bestaat uit een nieuwe sjabloonparser die op dubbele snelheid werkt, en een opnieuw geformuleerd reactiviteitssysteem dat betere efficiëntie garandeert, en werd op 28 december 2023 aan het publiek onthuld.

De onlangs uitgebrachte Vue 3.4 zit boordevol substantiële interne verbeteringen, wat een indrukwekkende sprong voorwaarts betekent in prestaties en functionaliteit. Bovenaan de lijst met verbeteringen staat een opnieuw ontworpen sjabloonparser. De parser, opnieuw ontworpen met behulp van een state-machine tokenizer in htmlparser2, voert de volledige sjabloonreeks in één iteratie uit, waardoor een tweevoudige snelheidsverhoging voor sjablonen wordt gegarandeerd, ongeacht hun grootte. Evan You, het brein achter Vue, besprak deze details in de blogpost die samen met de release werd gelanceerd.

De nieuwe release beperkt zich niet alleen tot de parserontwikkelingen; het ziet ook een aanzienlijke verbetering in de bouwprestaties van Single File Components (SFC).

Aan de bijgewerkte suite van Vue 3.4-functies wordt een uitgebreid herontwerp van het reactiviteitssysteem toegevoegd, gericht op optimale herberekeningen van berekende eigenschappen. Gelijktijdig met deze veranderingen introduceert Vue 3.4 ook definitionModel, een nieuwe macro gericht op het stroomlijnen van de uitvoering van componenten die het v-model ondersteunen.

Naast de gemarkeerde veranderingen beschikt Vue.js 3.4 over een beter op maat gemaakte foutmelding over hydratatie-mismatch, de toegevoegde referentiepagina voor productiefouten in de Vue-documentatie en ook over het terugtrekken van verouderde functies. De globale JSX-naamruimte en Reactivity Transform staan ​​bovenaan de lijst met verwijderde functies.

Vue is er trots op een vooruitstrevend, progressief aanpasbaar JavaScript-framework te zijn dat ontwikkelaars in staat stelt intuïtieve gebruikersinterfaces op internet te bouwen. Terwijl de laatste belangrijke release, Vue 2.0, in 2016 debuteerde, bereikte deze het einde van zijn levensduur op 31 december 2023.

Het valt niet te ontkennen dat de release van Vue 3.4 een indrukwekkende vooruitgang op het gebied van JavaScript betekent. Hoewel talloze no-code platforms, zoals de AppMaster studio, frameworks zoals Vue gebruiken voor de ontwikkeling van webapplicaties, wordt verwacht dat deze update de prestatieniveaus en de ontwikkelingsefficiëntie naar nieuwe hoogten zal tillen.