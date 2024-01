Incremento significativo per Vue Framework: reattività migliorata e analisi dei modelli Swift nella nuova versione

È arrivato un notevole aggiornamento, Vue 3.4, con una miriade di interessanti funzionalità e miglioramenti per il popolare framework JavaScript. L'impressionante aggiornamento si unisce a un nuovo parser di modelli che funziona a doppia velocità e a un sistema di reattività riformulato che garantisce una migliore efficienza, è stato presentato al pubblico il 28 dicembre 2023.

Il nuovo Vue 3.4 è ricco di sostanziali miglioramenti interni, segnando un impressionante balzo in avanti in termini di prestazioni e funzionalità. In cima all'elenco dei miglioramenti c'è un parser di modelli riprogettato. Il parser, riprogettato utilizzando un tokenizzatore di macchina a stati in htmlparser2, esegue l'intera stringa del template in un'unica iterazione, garantendo un duplice aumento della velocità dei template indipendentemente dalla loro dimensione. Evan You, la mente dietro Vue, ha discusso questi dettagli nel post sul blog lanciato insieme al rilascio.

La nuova versione non si limita solo agli sviluppi del parser; vede anche un notevole miglioramento delle prestazioni di creazione dei componenti a file singolo (SFC).

Alla suite aggiornata di funzionalità Vue 3.4 si aggiunge una riprogettazione completa del sistema di reattività, con l'obiettivo di ricalcolare in modo ottimale le proprietà calcolate. Contemporaneamente a questi cambiamenti, Vue 3.4 introduce anche defineModel, una nuova macro orientata a semplificare l'esecuzione dei componenti che supportano il v-model.

Oltre alle modifiche evidenziate, Vue.js 3.4 vanta un messaggio di errore di mancata corrispondenza dell'idratazione meglio personalizzato, la pagina di riferimento degli errori di produzione aggiunta nella documentazione di Vue e anche il ritiro di funzionalità obsolete. Lo spazio dei nomi JSX globale e la trasformazione della reattività sono in testa all'elenco delle funzionalità scartate.

Vue è orgoglioso di essere un framework JavaScript progressivo e progressivamente adattabile che consente agli sviluppatori di creare interfacce utente intuitive sul web. Sebbene l'ultima versione significativa, Vue 2.0, abbia debuttato nel 2016, ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita il 31 dicembre 2023.

Innegabilmente, il rilascio di Vue 3.4 segnala un progresso impressionante nel regno di JavaScript. Sebbene numerose piattaforme no-code, come lo studio AppMaster, utilizzino framework come Vue per lo sviluppo di applicazioni Web, si prevede che questo aggiornamento aumenterà i livelli di prestazioni e l'efficienza dello sviluppo a nuovi livelli.