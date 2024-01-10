Значительное улучшение Vue Framework: улучшенная реактивность и анализ шаблонов Swift в новой версии

Вышло замечательное обновление Vue 3.4 с множеством интересных функций и улучшений для популярной среды JavaScript. Впечатляющее обновление включает в себя новый анализатор шаблонов, работающий с удвоенной скоростью, и переработанную систему реактивности, гарантирующую более высокую эффективность, и было представлено публике 28 декабря 2023 года.

Недавно выпущенная версия Vue 3.4 полна существенных внутренних улучшений, знаменующих впечатляющий скачок вперед в производительности и функциональности. Возглавляет список улучшений обновленный анализатор шаблонов. Анализатор, переработанный с использованием токенизатора конечного автомата в htmlparser2, обрабатывает всю строку шаблона за одну итерацию, гарантируя двукратное увеличение скорости для шаблонов независимо от их размера. Evan You, мозг, стоящий за Vue, обсудил эти детали в сообщении в блоге, опубликованном вместе с релизом.

Новая версия не ограничивается только разработками парсеров; также наблюдается значительный рост производительности сборки однофайловых компонентов (SFC).

В обновленный набор функций Vue 3.4 входит комплексная переработка системы реактивности, направленная на оптимальный перерасчет вычисляемых свойств. Одновременно с этими изменениями в Vue 3.4 также представлен defineModel, новый макрос, предназначенный для оптимизации выполнения компонентов, поддерживающих v-модель.

Помимо выделенных изменений, Vue.js 3.4 может похвастаться более адаптированным сообщением об ошибке несоответствия гидратации, добавленной справочной страницей об ошибках в документации Vue, а также удалением устаревших функций. Глобальное пространство имен JSX и преобразование реактивности возглавляют список отброшенных функций.

Vue гордится тем, что является прогрессивной, постепенно адаптируемой средой JavaScript, которая позволяет разработчикам создавать интуитивно понятные пользовательские интерфейсы в Интернете. Хотя последний значительный релиз, Vue 2.0, дебютировал в 2016 году, его срок службы завершился 31 декабря 2023 года.

Несомненно, выпуск Vue 3.4 свидетельствует о впечатляющем прогрессе в области JavaScript. Хотя многие платформы no-code, такие как студия AppMaster, используют такие платформы, как Vue, для разработки веб-приложений, ожидается, что это обновление поднимет уровень производительности и эффективность разработки на новый уровень.