Deutlicher Schub für Vue Framework: Verbesserte Reaktivität und schnelles Template-Parsing in der neuen Version

Ein bemerkenswertes Upgrade, Vue 3.4, ist da und bietet eine Fülle spannender Funktionen und Verbesserungen für das beliebte JavaScript-Framework. Das beeindruckende Update umfasst einen neuartigen Template-Parser, der mit doppelter Geschwindigkeit arbeitet, und ein neu formuliertes Reaktivitätssystem, das eine bessere Effizienz garantiert, und wurde am 28. Dezember 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das neu veröffentlichte Vue 3.4 steckt voller erheblicher interner Verbesserungen und markiert einen beeindruckenden Sprung nach vorne in Leistung und Funktionalität. Ganz oben auf der Liste der Verbesserungen steht ein überarbeiteter Vorlagenparser. Der Parser, der mithilfe eines State-Machine-Tokenizers in htmlparser2 neu gestaltet wurde, führt die gesamte Vorlagenzeichenfolge in einer einzigen Iteration aus und garantiert so eine zweifache Geschwindigkeitssteigerung für Vorlagen, unabhängig von ihrer Größe. Evan You, der Kopf hinter Vue, besprach diese Details in dem Blogbeitrag, der zusammen mit der Veröffentlichung veröffentlicht wurde.

Die neue Version beschränkt sich nicht nur auf die Parser-Entwicklungen; Außerdem ist eine deutliche Steigerung der Build-Leistung von Single File Components (SFC) zu verzeichnen.

Die aktualisierte Suite von Vue 3.4-Funktionen wird durch eine umfassende Neugestaltung des Reaktivitätssystems ergänzt, die auf eine optimale Neuberechnung der berechneten Eigenschaften abzielt. Gleichzeitig mit diesen Änderungen führt Vue 3.4 auch defineModel ein, ein neues Makro, das darauf abzielt, die Ausführung von Komponenten zu optimieren, die das V-Modell unterstützen.

Über die hervorgehobenen Änderungen hinaus verfügt Vue.js 3.4 über eine besser zugeschnittene Fehlermeldung zur Nichtübereinstimmung der Flüssigkeitszufuhr, die angehängte Referenzseite zu Produktionsfehlern in der Vue-Dokumentation sowie die Entfernung veralteter Funktionen. Der globale JSX-Namespace und die Reaktivitätstransformation stehen ganz oben auf der Liste der verworfenen Funktionen.

Vue ist stolz darauf, ein fortschrittliches, zunehmend anpassbares JavaScript-Framework zu sein, das Entwicklern die Erstellung intuitiver Benutzeroberflächen im Web ermöglicht. Während die letzte bedeutende Veröffentlichung, Vue 2.0, im Jahr 2016 erschien, erreichte sie am 31. Dezember 2023 ihr Lebensende.

Unbestreitbar signalisiert die Veröffentlichung von Vue 3.4 einen beeindruckenden Fortschritt im JavaScript-Bereich. Während zahlreiche no-code Plattformen wie das AppMaster Studio Frameworks wie Vue für die Entwicklung von Webanwendungen nutzen, wird erwartet, dass dieses Update das Leistungsniveau und die Entwicklungseffizienz auf ein neues Niveau hebt.