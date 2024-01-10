تعزيز كبير لإطار عمل Vue: تفاعل محسّن وتحليل قالب Swift في الإصدار الجديد

لقد وصلت ترقية رائعة، Vue 3.4، مع عدد كبير من الميزات والتحسينات المثيرة لإطار عمل JavaScript الشهير. تم الكشف عن التحديث المثير للإعجاب في محلل قالب جديد يعمل بسرعة مضاعفة، ونظام تفاعل مُعاد صياغته يضمن كفاءة أفضل، للجمهور في 28 ديسمبر 2023.

يمتلئ الإصدار 3.4 الذي تم إصداره حديثًا بتحسينات داخلية كبيرة، مما يمثل قفزة مذهلة للأمام في الأداء والوظائف. يتصدر قائمة التحسينات محلل القالب المعاد تصميمه. يقوم المحلل اللغوي، الذي أعيد تصميمه باستخدام رمز مميز لآلة الحالة في htmlparser2، بتشغيل سلسلة القالب بأكملها في تكرار واحد، مما يضمن زيادة مضاعفة في سرعة القوالب بغض النظر عن حجمها. ناقش Evan You ، العقل المدبر وراء Vue، هذه التفاصيل في منشور المدونة الذي تم إطلاقه مع الإصدار.

الإصدار الجديد لا يقتصر فقط على التطورات المحلل؛ كما تشهد أيضًا زيادة كبيرة في أداء بناء مكونات الملف الواحد (SFC).

إضافة إلى المجموعة المحدثة من ميزات Vue 3.4، هناك إعادة تصميم شاملة لنظام التفاعل، تهدف إلى إعادة الحساب الأمثل للخصائص المحسوبة. بالتزامن مع هذه التغييرات، يقدم Vue 3.4 أيضًا DefineModel، وهو ماكرو جديد موجه نحو تبسيط تنفيذ المكونات التي تدعم نموذج v.

بالإضافة إلى التغييرات المميزة، يتميز Vue.js 3.4 برسالة خطأ عدم تطابق الترطيب المصممة بشكل أفضل، والصفحة المرجعية لخطأ الإنتاج الملحقة في وثائق Vue، وكذلك سحب الميزات القديمة. تتصدر مساحة الاسم JSX العالمية وReactivity Transform قائمة الميزات المهملة.

تفتخر Vue بكونها إطار عمل JavaScript تقدميًا وقابلاً للتكيف بشكل تدريجي والذي يمكّن المطورين من إنشاء واجهات مستخدم بديهية على الويب. في حين أن الإصدار المهم الأخير، Vue 2.0، ظهر لأول مرة في عام 2016، فقد وصل إلى نهاية عمره في 31 ديسمبر 2023.

لا يمكن إنكار أن إصدار Vue 3.4 يشير إلى تقدم مثير للإعجاب في مجال JavaScript. في حين أن العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster studio، تستخدم أطر عمل مثل Vue لتطوير تطبيقات الويب، فمن المتوقع أن يعزز هذا التحديث مستويات الأداء وكفاءة التطوير إلى آفاق جديدة.