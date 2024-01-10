Vue 框架的显着提升：新版本中增强的反应性和 Swift 模板解析

Vue 3.4 是一次非凡的升级，为流行的 JavaScript 框架带来了大量令人兴奋的功能和增强功能。这一令人印象深刻的更新结合了以双倍速度运行的新颖模板解析器，以及保证更高效率的重新设计的反应系统，于 2023 年 12 月 28 日向公众公布。

新发布的 Vue 3.4 充满了实质性的内部改进，标志着性能和功能的飞跃。最重要的增强功能是重新设计的模板解析器。使用 htmlparser2 中的状态机分词器重新设计的解析器在一次迭代中运行整个模板字符串，保证模板的速度提高一倍，无论模板的大小如何。 Vue 背后的大脑Evan You在随该版本发布的博客文章中讨论了这些细节。

新版本不仅限于解析器的开发；它还见证了单文件组件 (SFC) 构建性能的显着提升。

更新后的 Vue 3.4 功能套件中添加了对反应性系统的全面重新设计，旨在对计算属性进行最佳重新计算。与这些更改同时，Vue 3.4 还引入了 DefineModel，这是一个新的宏，旨在简化支持 v 模型的组件的执行。

除了突出显示的更改之外，Vue.js 3.4 还拥有更定制的水合不匹配错误消息、Vue 文档中附加的生产错误参考页面，以及撤回过时的功能。全局 JSX 命名空间和反应性转换位居废弃功能列表之首。

Vue 以其作为一个渐进式、渐进式适应性的 JavaScript 框架而自豪，它使开发人员能够在网络上构建直观的用户界面。虽然最后一个重要版本 Vue 2.0 于 2016 年首次亮相，但它已于 2023 年 12 月 31 日结束生命。

不可否认，Vue 3.4 的发布标志着 JavaScript 领域取得了令人印象深刻的进步。虽然许多no-code平台（例如AppMaster studio）利用 Vue 等框架进行 Web 应用程序开发，但此次更新预计会将性能水平和开发效率提升到新的高度。