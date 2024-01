Asus lança seu primeiro monitor OLED portátil e dobrável

A inovadora gigante da tecnologia Asus apareceu na Consumer Electronics Show (CES), revelando seu novo produto, o monitor ZenScreen Fold OLED portátil e dobrável. Este monitor pioneiro da Asus combina conveniência e funcionalidade, servindo como uma ferramenta de produtividade eficiente para quem está sempre em movimento.

O monitor foi cuidadosamente projetado com uma tela de 17,3 polegadas, muito adequada para uso como monitor secundário. Uma característica notável do monitor ZenScreen Fold OLED é sua capacidade de dobramento. Com uma dobradiça semelhante à de um Samsung Galaxy Z Fold 5, o monitor pode ser dobrado como um diário, ocultando sutilmente o vinco da tela. Quando totalmente aberto, apresenta um perfil impressionantemente fino de 9,7 mm, permitindo que caiba sem esforço numa mala de viagem. Apesar do tamanho estendido da tela, o monitor mantém uma construção leve, pesando 2,65 libras. Isso o torna bastante suportável para transportar, desde que o laptop não seja consideravelmente pesado.

O monitor Asus ZenScreen Fold OLED se destaca por sua impressionante qualidade de tela. Possui uma tela OLED que possui uma resolução sofisticada de 2560 x 1920, prometendo uma exibição nítida e clara. A Asus afirma com orgulho que o monitor cobre 100 por cento do espectro de cores DCI-P3, atendendo à especificação DisplayHDR True Black 500. Portanto, oferece cores vibrantes e pretos escuros, melhorando a experiência geral de visualização.

Em termos de compatibilidade de dispositivos, o monitor vem equipado com duas portas USB-C e uma única porta Mini HDMI. Incorporando também um orifício para tripé, a Asus atende às necessidades de uma ampla gama de usuários, abrangendo dispositivos de laptops a câmeras digitais. No entanto, detalhes sobre seu preço e disponibilidade foram retidos pela Asus.

Além do monitor ZenScreen Fold OLED, a Asus conseguiu chamar a atenção dos fãs na CES com o inovador Zenbook Duo. Este novo laptop OLED de tela dupla possui duas telas sensíveis ao toque OLED de 120 Hz que podem se estender até 19,8 polegadas, incluindo um teclado removível. Este design prático oferece aos utilizadores a flexibilidade de personalizar os seus espaços de trabalho, aumentando assim a conveniência e a produtividade.